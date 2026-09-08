احمدپور: روایت آزادگان راهی برای انتقال تجربه مقاومت به نسل جوان است

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام احمدپور بعد از ظهر سه شنبه در محفل «سروهای دربند» که با محوریت بازخوانی خاطرات آزادگان استان قزوین برگزار شد، اظهار کرد: نسل جوان امروز باید با روایت واقعی از جنگ و تجربیات آزادگان با ابعاد مختلف ایستادگی و مقاومت ملت ایران آشنا شود.

وی با اشاره به دشواری‌ها و رنج‌های دوران اسارت افزود: آنچه آزادگان در اردوگاه‌های رژیم بعث تحمل کردند، بخش مهمی از تاریخ مقاومت ملت ایران است و بازخوانی این تجربیات می‌تواند در انتقال ارزش‌های آن دوران به نسل جدید مؤثر باشد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار قزوین با اشاره به شباهت‌های نمادین میان اسارت حضرت زینب(س) و دوران اسارت آزادگان گفت: در تاریخ، اسارت همواره می‌تواند به عرصه‌ای برای آشکار شدن حقیقت و رسوا شدن ظلم و ستم تبدیل شود.

احمدپور با بیان اینکه بخشی از سختی‌های دوران اسارت در روایت‌های آزادگان قابل مشاهده است، تصریح کرد: شاید یکی از دشوارترین بخش‌های این دوران، چشم‌انتظاری خانواده‌های آزادگان برای بازگشت عزیزانشان بود.

وی مطالعه خاطرات آزادگان را برای نسل جوان ضروری دانست و گفت: آشنایی با این خاطرات می‌تواند زمینه همذات‌پنداری نسل جدید با آزادگان و درک بهتر میزان اراده، صبر و اعتقاد آنان در مواجهه با دشواری‌های دوران اسارت را فراهم کند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار قزوین خاطرنشان کرد: روایت این تجربه‌ها باید به شکلی صحیح و اثرگذار به نسل‌های بعد منتقل شود تا فرهنگ ایستادگی و مقاومت در حافظه تاریخی جامعه باقی بماند.