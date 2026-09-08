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۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۱۴

بررسی ابعاد حقوقی حمایت آمریکا از تروریسم و تجزیه‌طلبی در ایران

بررسی ابعاد حقوقی حمایت آمریکا از تروریسم و تجزیه‌طلبی در ایران

نخستین نشست علمی بررسی ابعاد حقوقی ادعای حمایت علنی ترامپ از تروریسم و تجزیه ایران، ۱۸ شهریورماه در خبرگزاری مهر برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سلسله نشست های علمی پیرامون « اعتراف علنی ترامپ به حمایت از تروریسم و تجزیه ایران» در خبرگزاری مهر به همت موسسه راهبردی دیده بان برگزار می‌شود.

در همین راستا ۱۸ شهریور ماه در نخستین نشست «ابعاد حقوقی» اعتراف علنی رئیس جمهور آمریکا به حمایت از تروریسم و تجزیه ایران، بخصوص ارسال سلاح برای گروهک‌های تجزیه طلب و تروریست کردی در غرب کشور و حمایت لجستیکی از آنها ، تضعیف و کنترل مرزها و تلاش برای تصرف مناطق غربی ایران بررسی خواهد شد.

بررسی ابعاد حقوقی حمایت آمریکا از تروریسم و تجزیه‌طلبی در ایران

این نشست با حضور محمد حسین قربانی زواره دکترای حقوق بین الملل، نوروز کارگری دکترای حقوق و استادیار دانشگاه و افسانه خسروی دکترای روابط بین الملل و عضو هیئت علمی دانشگاه برگزار می‌شود.

کد مطلب 6941417
مهسا حيدری توچائی

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