انهدام مواضع داعش توسط سپاه از توان بازدارندگی بالای کشوراست

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر ولایتی رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، در خصوص اقدام ارزشمند سپاه در انهدام مواضع داعش پیامی را در اینستاگرام منتشر کرده است.

متن کامل پیام بدین شرح است:

مستقل ترین کشور جهان با اقتدار، پاسخ قاطع به بدخواهان ،تروریست ها و دشمنان خود را در هر جایی که باشند داده و خواهد داد و امنیت ایران اسلامی خدشه ناپذیر است.

اقدام ارزشمند، با صلابت و نرم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در انهدام مواضع تروریست های داعش نمونه و بخشی از توان بازدارندگی و بالای دفاعی کشور، همه جانبه و پشیمان کننده است که برای دشمنان می تواند بسیار کوبنده تر هم باشد.

امنیت، آرامش، توسعه و پیشرفت در سایه اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با پشتیبانی ملت شریف و بزرگ ایران اسلامی، رهبری داهیانه مقام معظم رهبری،عزم جزم و همت مسئولان دلسوز و وحدت

یاد و نام شهید والامقام حاج حسن طهرانی مقدم پدر موشکی ایران گرامی باد.