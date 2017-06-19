به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، الهیار ملکشاهی در توضیح امر داوری در دعاوی خانوادگی، گفت: امر داوری در دعاوی خانوادگی ریشه قرآنی دارد، بدین صورت که اگر بین زن و شوهری اختلاف پیش آید باید حَکمی از میان اقوام زوجین برای داوری تعیین شود تا اختلاف مورد نظر حل و فصل شود.
نماینده مردم کوهدشت در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در قوانین مختلف حمایت از خانواده نیز تاکید شده در دادگاههایی که موضوع طلاق یا اختلاف بین زوجین مطرح میشود، قاضی موظف است قبل از صدور حکم، حَکمین را تعیین و اختلاف را به آنها ارجاع دهد.
وی با بیان اینکه امر داوری برای حل اختلافات خانوادگی ریشه قرآنی و قانونی دارد، افزود: متاسفانه هماکنون به دلیل تعدد پرونده ها و فضای شلوغ دادگاهها چندان توجهی به امر داوری نمیشود، بدین صورت که حَکمین سریعا انتخاب و نظر خود رد مورد اختلاف یا طلاق زوجین را اعلام می کند.
ملکشاهی معتقد است: بعضا دیده شده که حَکمین جلسات صوری تشکیل داده و گزارش امر داوری را بدین صورت به قاضی ارایه می کنند، بنابراین قضات هم به دلیل کثرت پرونده سریعا حکم نهایی طلاق را صادر میکند در حالی که پروندههای اختلاف خانوادگی اقتضا میکند که حکمشان دیر صادر شود.
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: بررسی و صدور حکم سریع پروندههای اختلاف خانوادگی و در واقع زودرسیدگی امتیازی برای قضات و دادگاه و دستگاه قضایی نیست، تاخیر در رسیدگی به این پروندهها برای حل و فصل و مصالحه باید مورد نظر باشد.
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