رفع ناهنجاری ها و نابسامانی صنفی/پیگیری پرونده مالکان املاک متخلف

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز محمدزاده شهردار منطقه با اعلام خبر فوق افزود: در این نشست که اداره آن را قائم مقام شهردار منطقه عهده دار بود، دادیاران ناحیه۱ مجتمع های قضائی ۱۸و ۳۷تهران، سر کلانتر پایگاه پنجم پلیس فاتب، روئسای پلیس امنیت، کلانتری۱۵۳شهرک ولیعصر(عج)، شهردارناحیه۲ روسای دوائر حقوقی و اجرای احکام منطقه حضور داشتند و ابعاد مختلفی از طرح ساماندهی اراضی تقی آباد را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.

وی ادامه داد: منع فعالیت افراد متخلف در امر تفکیک پسماندهای خشک و تر، عدم اشتغال اتباع بیگانه غیر مجاز در این اراضی، پیگیری پرونده مالکین املاک متخلف این اراضی در اجرای احکام از جمله موضوعات مهم مطروحه در این نشست بود و مقرر شد در نشست هائی مدون روند اجرای هر یک از موضوعات بررسی و تدابیر تازه ای در راستای رفع نابسامانی های صنفی دراین اراضی اتخاذ شود.

محمدزاده یاد آور شد: چندی پیش مدیریت شهری با مشارکت نهادهای انتظامی و قضائی طی عملیاتی منسجم نسبت به تخریب سوله های غیر مجاز تفکیک پسماند در این اراضی اقدام و توانست بخش عمده ای از نابسامانی موجود را برطرف نماید.

این مقام مسئول همچنین در بخش دیگری از سخنان خویش به ویژه برنامه های فرهنگی و اجتماعی مدیریت شهری منطقه در ایام ماه مبارک رمضان اشاره و اظهار داشت: براساس برنامه ریزی های صورت گرفته و در راستای ترویج فرهنگ غنی اسلامی و غنی سازی اوقات فراغت شهروندان، مراسم جشن بزرگی با برخورداری از بخشهای متنوع و ویژه برنامه استیج دربوستان بزرگ قائم برگزار می شود و شهروندان روزه دار پس از افطار تا پاسی ازشب از آن استفاده می نمایند.

وی اضافه کرد: در این ایام، تعداد۲۰محفل معنوی انس با قرآن در مساجد شاخص محلی با حضور قاریان ممتاز بین المللی کشور برگزار شد و اداره سلامت معاونت اجتماعی و فرهنگی نیز ویژه برنامه ای باعنوان سلامت درضیافت را در مساجد محلات محروم برگزار کرد که این برنامه باهدف ارتقاء سطح سلامت شهروندان اجرا شد.

به گفته این مقام مسئول، برگزاری مسابقات فوتسال جام رمضان، تورهای گردشگری، انواع کارگاه های آموزشی، نمایشگاه های عرضه محصولات هنری بانوان، توزیع اقلام ضروری خوراکی واجرای طرح یک لقمه مهربانی میان نیازمندان محلات کم برخوردار از دیگر اقدامات معاونت اجتماعی و فرهنگی منطقه در این ایام است.