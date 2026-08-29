«جایزه هنر سال» فرصتی برای بازخوانی جریان هنر در یزد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دبیرخانه جایزه هنر سال یزد، حجت‌الاسلام عباس دانشی، با تأکید بر رویکرد فراگیر رویداد جایزه هنر سال یزد گفت: برگزاری «جایزه هنر سال» نیازمند همراهی همه نهادهای فرهنگی و هنری، انجمن‌ها، رسانه‌ها و مردم است.

وی هدف از برگزاری این رویداد را بازخوانی و بازبینی جریان هنر استان یزد در طول یک سال عنوان کرد و افزود: در این رویداد تلاش می‌شود آثار هنرمندان یزدی برجسته شود و پیوند مؤثرتری میان هنرمندان و مردم شکل بگیرد.

دانشی با اشاره به برگزاری نخستین دوره «جایزه هنر سال» در سه حوزه موسیقی، هنرهای نمایشی و هنرهای تجسمی اظهار کرد: هر سال فرصتی فراهم می‌شود تا آثار و رویدادهای هنری استان دوباره دیده شوند، برترین آثار انتخاب شوند و زمینه تشویق، ترغیب و رشد هنر در میان هنرمندان فراهم شود.

عضو شورای سیاست‌گذاری «جایزه هنر سال» با تأکید بر جایگاه مردم به عنوان مخاطبان اصلی هنر گفت: هنر برای مردم است و مخاطب اصلی هنر، مردم هستند.

وی افزود: در این رویداد مردم نیز می‌توانند با مشاهده آثار و رویدادهای هنری، در فرآیند داوری و انتخاب برترین‌ها مشارکت داشته باشند.

دانشی ابراز امیدواری کرد «جایزه هنر سال» ضمن ایجاد انگیزه و حمایت از هنرمندان استان، زمینه درخشش بیشتر هنر یزد و هنرمندان این دیار را در عرصه‌های ملی و بین‌المللی فراهم کند.