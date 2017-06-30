هشدار به تدوین «طرح های آبکی» برای مقابله با نقض برجام

محمد دهقان در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از تدوین برخی طرح های ضعیف در مجلس جهت مقابله نقض مکرر برجام توسط آمریکا گفت: برخی از مسئولان ما در داخل کشور مخصوصا در مجلس وقتی اتفاقی می افتد طرح آبکی می دهند که بگویند ما کاری کرده ایم، در حالی که در عمل اقدام تاثیر گذاری انجام نداده اند.

لاریجانی اجازه تصویب طرح های بی خاصیت و آبکی برای مقابله با نقض برجام در مجلس را ندهد

وی از رئیس مجلس خواست اجازه تصویب طرح های بی خاصیت و ضعیف برای مقابله با نقض برجام در مجلس را ندهد و گفت: متاسفانه در گذشته طرح هایی در مجلس به تصویب رسید که کاملا بی خاصیت بود و مجلس فقط برای اینکه موضوع را از سر خود بازکند و بگوید کاری کرده ام، آن طرح ها را به تصویب رساند.

این حقوق دان مجلس تصریح کرد: از رئیس مجلس می خواهم طرحی به مجلس برای مقابله با نقض برجام ارائه شود که متناسب با اقتدار جمهوری اسلامی و خواست ملت باشد، باید در این طرح تکلیف خیلی موضوعات باید روشن شود.

دهقان ادامه داد: طرح های ضعیف و بی خاصیت و آبکی مهمترین ضررش این است که امکان یک اقدام انقلابی دقیق را از مجلس سلب می کند و فقط وقت مجلس را می گیرد.

عضو فراکسیون ولایت مجلس ادامه داد: از رئیس مجلس انتظار داریم برای تدوین طرح اقدام متقابل تنها با یک گروه خاص مشورت نکند و از همه جریان های سیاسی مجلس مشورت بگیرد و اجازه تدوین طرح های آبکی و بی خاصیت را ندهند.

نماینده مردم چناران و طرقبه در مجلس اظهار داشت: متاسفانه برخی افراد در مجلس از این وضعیت سوء استفاده کرده و با پشتیبانی رئیس مجلس طرح های ضعیفی را ارائه می دهند و نمایندگان هم مجبورند رای بدهند چون رای نیاوردنش هم بازتاب بدی دارد و وحدت را برهم می زند. انتظار داریم آقای لاریجانی مراقبت کند این گونه طرح های بی خاصیتی که در گذشته ارائه می شد و ارزشی هم نداشت، ارائه نشود.

مجلس باید در مقابل بدعهدی های آمریکا اقدامی انقلابی انجام دهد

وی تاکید کرد: مجلس باید با توجه به وضعیت کشور و بدعهدی های آمریکا اقدامی درست و انقلابی انجام دهد. باید تکلیفمان را با خیلی چیزها روشن کنیم، اگر اقدام نکنیم قطعا سیلی می خوریم. دشمنانمان برای ما توطئه هایی را طراحی کرده اند و اگر ما چشم و گوش خود را ببندیم و عمدا نخواهیم بفهمیم که چه اتفاقی می افتد، اشتباه است.

تحریم های شدیدتر از تحریم های قبل از برجام با مصوبه اخیر سنا اعمال خواهد شد

عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس ادامه داد: تحریم هایی که اخیرا در سنا به تصویب رسید و به احتمال زیاد ترامپ نیز آن را تایید خواهد کرد، موجب خواهد شد در یکی دو ماه آینده با مشکل تحریم های به شدت قوی تر و کامل تر نسبت به تحریم های قبل از برجام روبرو شویم، در این صورت کل برجام خاصیتی نخواهد داشت و توسط آمریکایی ها نقض شده است.

وی تصریح کرد: باید رویکرد دولت عوض شود، اینکه مرتب برخی مسئولان ما در مقابل آمریکا کرنش کرده و کوتاه بیایند و اختیار خود را به دست آمریکایی ها بدهند و پیش اروپایی ها گردن کج کنند که آمریکا دیگر ما را تحریم نکند با هویت سلحشوری و جایگاه اقتدار ملت ایران سازگار نیست.

دهقان ادامه داد: در طول ۳۸ سال گذشته نیز ما همواره با تحریم ها روبرو بوده ایم. آمریکا، ایران و روسیه را تحریم کرده است، باید دولت تلاش کند به جای اینکه مشکلات اقتصادی را با آمریکا حل کند، با کشورهای همسایه و منطقه حل کند. بازارهای مهمی در منطقه وجود دارد که ما می توانیم از آن استفاده کنیم. نیازی نداریم که مرتب مسئولان ما پیش آمریکایی ها گردن کج کنند. به جای اینکه مسئولان ما دائما برای مذاکره به آمریکا سفر کنند بهتر است ، به کشورهای منطقه سفر کنند تا بتوانند بازار کشورهای منطقه را در دست بگیرند.

تشدید تحریم ها، تشجیع تروریست ها و تطمیع مسئولان سست عنصر داخلی 3 راهبرد جدید آمریکا

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس اظهار داشت: رفتار منفعلانه و ذلیلانه این کشورها موجب شد که آمریکایی ها تلاش کنند از سه کانال تشدید تحریم ها، تشجیع تروریست ها و تطمیع مسئولان سست عنصر داخلی برای جمهوری اسلامی چالش ایجاد کنند. نباید بنشینیم و به چشم خود ببینیم که پایه های نظام ما در حال متزلزل شدن است.

وی ادامه داد: حمله موشکی جمهوری اسلامی به داعش در همین راستا تحلیل می شود.

دهقان در خصوص حمله موشکی سپاه پاسداران به مواضع داعش گفت: اقدام مقتدرانه رزمندگان سپاه پاسداران در راستای مقابله با شیطنت های مزدوران آمریکا و اسرائیل در منطقه صورت گرفت. جریانی که به عنوان داعش و تروریست در منطقه علیه ملت ها شرارت می کنند، قدرت و اهمیتی نداشتند و با پشتیبانی اطلاعاتی مزدوران منطقه ای آمریکا توانستند چندین کشور را در معرض آسیب و ناامنی قرار دهند.

نماینده مردم مشهد اقدام سپاه پاسداران در حمله موشکی به مواضع داعش در عراق را هشداری به اربابان تروریست ها خواند و گفت: در صورتی که مزدوران آمریکا در منطقه بخواهند موقعیت جمهوری اسلامی را متزلزل کنند، ملت ایران، ملت حسینی است به در راستای تحقق خواست دشمن عمل نمی کند و زمانی که در معرض فشار قرار گیرد، در راستای تحقق انقلاب حسینی حرکت می کند.

وی تصریح کرد: دشمنان از یک سو با فشارهای نظامی و رفتار تروریستی تلاش دارند ملت ایران را وادار به عقب نشینی کنند و از سوی دیگر جریان مزدوری در داخل کشور که نفوذی جبهه استکبار است بر طبل عقب نشینی می کوبد اما ملت ایران اجازه نمی دهد با فشار نظامی از بیرون و فشار درونی برای عقب نشینی، زمینه اضمحلال جمهوری اسلامی را فراهم کنند.

دهقان گفت: ملت ایران نمی نشیند که دشمنان روند اضمحلال نظام جمهوری اسلامی را طراحی کنند و در گردونه نقشه دشمنان قرار گیرد. ما ابتکار عمل را در دست داریم و زمانی که دشمن هنوز طراحی اش را به منصه اجرا نگذاشته باشد ما اقدام خواهیم کرد.

عضو فراکسیون ولایی مجلس گفت: آمریکا قصد دارد هم زمان در چند جبهه به جمهوری اسلامی فشار آورد،لذا در راستای ناامن کردن ایران از طریق حملات تروریستی با پشتیبانی عربستان و رژیم صهیونیستی اقدام می کند.

مصوبه سنای آمریکا،فشار اقتصادی بی سابقه ای را به کشور تحمیل می کند

وی با اشاره به مصوبه اخیر سنای آمریکا برای افزایش فشار های اقتصادی بر ایران گفت: سنای آمریکا اخیرا مصوباتی را داشت که زمینه فشار اقتصادی بی سابقه ای را به کشور تحمیل خواهد کرد. هدف اصلی آمریکا از طراحی مصوبه های تحریمی جدید این است که دل مردم را خالی کنند و محاسبات مسئولان کشور را عوض کرده و زمینه عقب نشینی آنها در برابر خواسته های آمریکا را فراهم کنند.

دهقان فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه آمریکا نمی تواند به ما سیلی بزند ولی ما قطعا به آمریکا سیلی خواهیم زد و اقدام رزمندگان سپاه پاسداران در حمله موشکی به داعش را اعلام آمادگی جمهوری اسلامی برای مقابله با این توطئه دانست.

وی تاکید کرد:جمهوری اسلامی به دنبال جنگ نیست، اما قطعا ملت ایران در برابر توطئه دشمنان و زمینه سازی برای اضمحلال جمهوری اسلامی ساکت نخواهند نشست.دشمن تحرکاتی را دارد که این تحرکات بستر ضربه زدن به جمهوری اسلامی ایران را فراهم می کند؛ در چنین شرایطی جمهوری اسلامی خود ابتکار عمل را در دست می گیرد.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس اظهار داشت: متاسفانه برخی جریان های خائن و جاهل، کشور ما را در برابر فشارهای آمریکا شرطی کرده اند، با توجه به مصوبه اخیر سنای آمریکا و تلاش برای اعمال فشارهای جدید به ایران، نباید چشمان خود را بر توطئه های آمریکا ببندیم. باید تصمیم جدیدی گرفته و مسئولان غیرتی ایرانی از خود نشان دهند.