به گزارش خبرنگار مهر، فیلم های کوتاه هفت فیلمساز ایرانی در بخش ویژه سینمای ایران در سیزدهمین جشنواره بین المللی فست پرتغال به نمایش در می آیند.

فیلم های کوتاه «کشتارگاه» ساخته بهزاد آزادی، «خاطرات مخدوش یک دریاچه» ساخته وحید حسینی نامی، انیمیشن های «پسرک» ساخته منا شاهی، «دخترک آت آشغالی» ساخته محمد زارع، «درخت» ساخته ساره شفیع پور، «نقش هر پرده» ساخته مریم فرحزادی و مستند کوتاه «جنگی که ما نبودیم» ساخته آزیتا اگنیو در این رویداد از تاریخ ۱۹ الی ۲۶ ژوئن برابر با ۲۹ خرداد تا ۵ تیرماه در پرتغال روی پرده خواهند رفت.

جشنواره فیلم «فست» سالانه میزبان فیلمسازان و کارگردانان مختلفی از سراسر جهان است. حضور نام های بزرگی همچون بلاتار کارگردان مطرح مجارستانی و تیم کوری رییس اسبق آکادمی بفتا در بخش آموزشی این جشنواره اعتباری دوچندان نصیب این جشنواره کرده است.

پیش از این مهرداد اسکویی با فیلم «رویاهای دم صبح» برنده جایزه بهترین فیلم مستند سینمایی و منصور فروزش به عنوان داور بخش بین الملل نمایندگان سینمای ایران در این جشنواره بوده اند.