امنیت مردم خط قرمز ایران است/پاسخ مناسبی به داعش داده شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور دیدار نمایندگان مردم استان سیستان و بلوچستان در مجلس شورای اسلامی امنیت مردم را خط قرمز جمهوری اسلامی ایران برشمرد و با بیان اینکه ایران در مبارزه با تروریسم صادق و مقتدر است، گفت: توان موشکی ایران بازدارنده و در خدمت صلح، ثبات و امنیت منطقه است.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به دو عملیات تروریستی گروه داعش در تهران این اقدامات را کور، بی هدف و ناشیانه توصیف کرد و اظهار داشت: خوشبختانه پاسخ مناسبی به گروه تروریستی داعش داده شد و جمهوری اسلامی ایران در مقابل هر حرکتی پاسخی متناسب و سنگین خواهد داد.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران از ابتدا نشان داده که از اراده ای قاطع در مبارزه با تروریسم برخوردار است و امیدوارم با مبارزه جدی ریشه ی تروریسم از منطقه کنده شود.

وی در ادامه با قدردانی از مشارکت گسترده ی مردم استان سیستان و بلوچستان در انتخابات که رکورد جدیدی را به ثبت رساند، خاطر نشان کرد: با وجود وعده های مختلف در خصوص تامین نیازهای مادی از سوی برخی کاندیداها، مردم استان علی رغم مواجه بودن با برخی محرومیت ها اما رای بالا و هوشمندانه ای به دکتر

روحانی دادند وامیدوارم دولت بتواند قدردان رای مردم باشد و بیش از گذشته به مردم خدمت کند.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به ظرفیت ها و فرصت های موجود در استان سیستان و بلوچستان گفت: این استان از مردمانی زحمت کش، تلاشگر و با توان علمی بالا برخوردار است و جزو معدود استان های کشور است که با دو کشور همسایه مرز مشترک دارد.

وی ادامه داد: این مزیت ها می تواند نقش مهمی در توسعه ی استان سیستان و بلوچستان ایفا کند.

جهانگیری از وجود مرز مشترک استان سیستان و بلوچستان با پاکستان و افغانستان بعنوان فرصتی بزرگ برای توسعه این استان یاد کرد و اظهار داشت: تصور آنکه

مرز مشترک یک تهدید است تصوری غلط و نادرست است البته باید نسبت به موضوع قاچاق کالا و مواد مخدر حساسیت داشته باشیم اما در عین حال نباید مرز مشترک را از خاصیت بیندازیم چرا که ضرر اصلی آن متوجه مردم استان خواهد بود.

معاون اول رییس جمهور در ادامه از سواحل دریای عمان بعنوان نعمتی بزرگ و خدادادی نام برد و آن را فرصتی استثنایی برای توسعه ی استان سیستان و بلوچستان برشمرد و گفت: مقام معظم رهبری در مقطعی که به این استان سفر کردند، توسعه ی سواحل مکران را مورد تاکید قرار دادند و این موضوع امروز یکی از برنامه ها و اولویت های دولت است.

وی همچنین با اشاره به برنامه ریزی برای زیرکشت بردن ۴۶ هزار هکتار از اراضی سیستان و تخصیص ۵۰۰ میلیون دلار با مجوز رهبر معظم انقلاب تصریح کرد: این پروژه حتما تکمیل خواهد شد و دولت برنامه های متعددی از جمله الگوی کشت اقتصادی در این اراضی اجرا خواهد کرد.

جهانگیری با تاکید بر اینکه باید برای حل مسائل استان سیستان و بلوچستان با نگاه ملی برنامه ریزی کنیم بر ضرورت تکمیل برنامه ی گاز رسانی به استان، توسعه ی سواحل مکران، اتصال چابهار به راه آهن سراسری کشور و توسعه ی راه و راه آهن در این استان تاکید کرد.

معاون اول رییس جمهور اضافه کرد : برنامه های توسعه ای استان سیستان و بلوچستان باید بصورت ملی پیگیری شود و باید زیرساخت های استان را تکمیل کنیم تا مسیر توسعه هموار شود.

وی با اشاره به مشکلات آب شرب در استان سیستان و بلوچستان و بخصوص در روستاهای این استان، از معاون توسعه ی روستایی خود خواست تمرکز ویژه ای به این موضوع معطوف کند تا برای اختصاص اعتبار بیشتر برای تامین آب شرب و تکمیل راه های روستایی برنامه ریزی شود

جهانگیری با تاکید براینکه دولت مطالبات و حق و حقوق قومیت های مختلف را مطابق قانون اساسی پیگیری می کند، گفت: باید در انتصاب مدیران در استان ها شایسته سالاری و توانمندی مدنظر قرار گیرد.

در این جلسه که معاون رییس جمهور در امور مجلس نیز حضور داشت: نمایندگان مردم استان سیستان و بلوچستان در مجلس شورای اسلامی هر کدام در سخنانی مسائل، چالش ها و تنگناهای استان را مطرح کردند و به تشریح دغدغه ها و نیازهای حوزه ی انتخابیه ی خود پرداختند.

ساماندهی مرزها و تبدیل آن به فرصتی برای توسعه، رسیدگی به وضعیت راه های روستایی، فقر زدایی و توجه به نرخ بالای بیکاری، توسعه ی متوازن استان و گاز رسانی از مهمترین درخواست های نمایندگان مردم استان سیستان و بلوچستان در این جلسه بود.