تنوع در تالار محصولات کشاورزی بورس کالا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بورس کالای ایران، روز دوشنبه ۲۹ خردادماه تالار محصولات کشاورزی بورس کالای ایران معامله ۱۰ هزار و ۹۶۶ تن جو دامی در قالب طرح قیمت تضمینی و به صورت فیزیکی، ۱۵۰ تن ذرت دانه ای، ۳۰۰ تن روغن، ۵۷۵ تن شکر سفید و ۶ هزار تن گندم را تجربه کرد.

بر اساس این گزارش، ۶ هزار و ۳۰۰ تن قیر و ۵۰ تن عایق رطوبتی در تالار صادراتی داد و ستد شد.

تالار فرآورده های نفتی و پتروشیمی بورس کالای ایران نیز در این روز شاهد معامله ۶ هزار و ۳۳۲ تن انواع قیر و ۱۱ هزار و ۶۹۶ تن مواد پلیمری بود.

علاوه بر این ۲ هزار و ۲۸۳ تن ضایعات فلزی نیز در بازار فرعی بورس کالای ایران مورد معامله قرار گرفت.