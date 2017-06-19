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۲۹ خرداد ۱۳۹۶، ۲۲:۳۲

تنوع در تالار محصولات کشاورزی بورس کالا

تنوع در تالار محصولات کشاورزی بورس کالا

تالار محصولات کشاورزی بورس کالای ایران معاملات جو دامی، ذرت دانه‌ای، روغن، شکر و گندم را تجربه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بورس کالای ایران، روز دوشنبه ۲۹ خردادماه تالار محصولات کشاورزی بورس کالای ایران معامله ۱۰ هزار و ۹۶۶ تن جو دامی در قالب طرح قیمت تضمینی و به صورت فیزیکی، ۱۵۰ تن ذرت دانه ای، ۳۰۰ تن روغن، ۵۷۵ تن شکر سفید و ۶ هزار تن گندم را تجربه کرد.

بر اساس این گزارش، ۶ هزار و ۳۰۰ تن قیر و ۵۰ تن عایق رطوبتی در تالار صادراتی داد و ستد شد.

تالار فرآورده های نفتی و پتروشیمی بورس کالای ایران نیز در این روز شاهد معامله ۶ هزار و ۳۳۲ تن انواع قیر و ۱۱ هزار و ۶۹۶ تن مواد پلیمری بود.

علاوه بر این ۲ هزار و ۲۸۳ تن ضایعات فلزی  نیز در بازار فرعی بورس کالای ایران مورد معامله قرار گرفت.

کد مطلب 4009483

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