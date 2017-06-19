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۲۹ خرداد ۱۳۹۶، ۲۳:۲۱

طی سفر به عربستان؛

حیدر العبادی با ملک سلمان دیدار کرد

حیدر العبادی با ملک سلمان دیدار کرد

نخست وزیر عراق در مکه با «سلمان بن عبدالعزیز» پادشاه عربستان سعودی دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه، دفتر حیدر العبادی نخست وزیر عراق روز دوشنبه از دیدار وی با «سلمان بن عبدالعزیز» پادشاه عربستان در مکه خبر داد.

دفتر نخست وزیر عراق در بیانیه ای اعلام کرد که حیدر العبادی روز دوشنبه در مکه با سلمان بن عبدالعزیز دیدار کرده است.

این دفتر همچنین افزود که مذاکرات رسمی دو طرف شامگاه دوشنبه با حضور هیات های عراق و عربستان آغاز خواهد شد.

دفتر نخست وزیر عراق بیان داشت که حیدر العبادی در دیدار با ملک سلمان تقویت همکاری و توسعه روابط بین عراق و عربستان در تمام زمینه ها را مورد بحث قرار داده است.

همچنین ملک سلمان برای همکاری مشترک بین دو طرف در زمینه های اقتصادی، تجاری، مرزی، بخش خصوصی، تروریسم و امنیت مشترک ابراز آمادگی نموده است.

در همین راستا، خبرگزاری رسمی عربستان نیز اعلام کرد که دو طرف در این دیدار روابط دو جانبه بین ریاض و بغداد و تحولات رویدادهای منطقه را مورد بحث قرار دادند.

گفتنی است که حیدر العبادی نخست وزیر عراق در چارچوب سفر منطقه ای خود که شامل کویت و ایران نیز می شود روز دوشنبه وارد عربستان سعودی شد.

کد مطلب 4009514

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    نظرات

    • امیر IR ۰۳:۲۰ - ۱۳۹۶/۰۳/۳۰
      0 0
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      خدا کنه مسلمان کشی در یمن بحرین و منطقه خاتمه پیدا کنه

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