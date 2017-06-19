به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه دوشنبه نخستین باشگاه آکادمی تخصصی پینگپنگ منطقه ارسباران در شهرستان اهر (خانه پینگپنگ) با حضور رئیس هیأت تنیس روی میز استان آذربایجان شرقی، رؤسای ادارات ورزش و جوانان، مدیریت توزیع نیروی برق، ثبتاسناد و جمعی از ورزشکاران رشته پینگپنگ افتتاح شد.
جلیل علیجانپور در آیین افتتاح خانه پینگپنگ شهرستان اهر، اظهار داشت: باشگاه آکادمی یا همان خانه پینگپنگ شهرستان اهر با همت مضاعف اعضای هیئت پینگپنگ این شهرستان امروز شاهد راهاندازی این باشگاه هستیم.
وی با اشاره به اینکه ورزشکاران رشته پینگپنگ شهرستان اهر استعداد بالقوهای در این رشته ورزشی دارند، افزود: با توجه به اینکه شهرستان اهر چندین بار میزبان مسابقات استانی در رشته پینگپنگ بوده و در همین مسابقات شاهد شکوفایی ورزشکاران بودهایم.
رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان اهر یادآور شد: در صورتیکه از ورزشکاران رشته پینگپنگ حمایتهای خوبی صورت گیرد حتی ورزشکاران ما استعداد این را دارند که در مسابقات بینالمللی نیز حضور یافته و برای کشورمان مقام کسب کنند.
حضور دو ورزشکار پینگپنگ کار اهری در تیم استانی
رئیس هیأت پینگپنگ شهرستان اهر نیز در این آیین گفت: در دهههای شصت و هفتاد پینگپنگ شهرستان اهر نهتنها در سطح استان بلکه در کشور نیز عرضاندام میکرد و در واقع این شهرستان در گذشته با ورزش در سطح کشور شناخته میشد و حتی گاهاً دو نفر از پنج نفر تیم پینگپنگ استان از شهرستان اهر بودند.
جواد محمودپور با اشاره به اینکه در مسابقات استانی که به میزبانی اهر برگزار شد پینگپنگ بازان اهری توانستند مقامهای اول تا پنجم را کسب کنند و این برای ما افتخار محسوب میشد، افزود: متأسفانه از سال ۷۵ تا سال ۸۵ فعالیت به خصوصی علیالخصوص در پینگپنگ در شهرستان اهر شاهد نبودیم که نهایتاً ورزشکاران پینگپنگ به این مسائل اعتراض کردند که بعد از آن هیئت پینگپنگ این شهرستان تشکیل شد.
وی ادامه داد: دو نفر از ورزشکاران رشته پینگپنگ بزرگسالان استان اهری هستند و اکنون در مسابقات جام رمضان آذربایجان شرقی حضور یافتهاند و متأسفانه در حال حاضر در برخی ردههای سنی پینگپنگ از سایر شهرستانهای استان ضعفهایی داریم.
رئیس هیأت پینگپنگ شهرستان اهر خاطرنشان کرد: از کسانی که به هر نحوی قوانین و مقررات خانه پینگپنگ را رعایت نکنند عذر آنها میخواهیم و در این مورد با کسی تعارف نداریم.
در پایان آیین افتتاح خانه پینگ پنگ شهرستان اهر از صمد فعالیان، وحید طاهری فر، عادل سربازی، ایرج محجوب و بهزاد ذوالفقاری توسط هیئت پینگ پنگ تجلیل شد.
نظر شما