کمک ۱۰ میلیاردی دولت به فوتبال/ تزریق ۵/۵ میلیارد به فدراسیون

به گزارش خبرنگار مهر، فوتبال همیشه در زمره فدراسیون هایی بوده که به واسطه موقعیتش و حساسیت بیشتری که نسبت به عملکرد ملی پوشان این رشته در میادین مختلف وجود دارد، بیشترین دریافتی را از وزارت ورزش داشته است. به خصوص امسال که رقابت های انتخابی جام جهانی و بعد از آن آماده سازی برای حضور در این رویداد در برنامه فدراسیون بود، وزارت ورزش بودجه قابل توجهی را به فوتبال اختصاص داد.

گفته می شود سهم فدراسیون فوتبال از بودجه سال ۹۶ وزارت ورزش، ۱۵ میلیارد تومان است که تا به امروز بخشی از آن همزمان با تخصیص بودجه به دیگر فدراسیون ها، در اختیار مدیران این رشته قرار داده شده است. اما با توجه به صعود تیم ملی به جام جهانی که خیلی هم مقتدرانه انجام شد و همین مسئله انتظارات را بابت عملکرد این تیم بالاتر برده است، سوالات زیادی مطرح است پیرامون مسائل مالی و اینکه «فدراسیون فوتبال به خاطر تیم ملی و آماده سازی آن برای جام جهانی از چه حمایت های مالی ویژه ای برخوردار خواهد شد؟» و اینکه «آیا وزارت ورزش با توجه به حساسیت ماه های پیش روی فوتبال، به لحاظ مالی و به خصوص در بحث تیم ملی و حقوق کی روش، کمکی به فدراسیون خواهد داشت؟»

این پرسش خبرنگار مهر بود که سید علی آقازاده، سرپرست معاونت مالی وزارت ورزش برای پاسخ به آن از رایزنی های انجام شده برای حمایت مالی ویژه دولت خبر داد. وی همچنین ضمن تشکر از همه مدیران فدراسیون، اعضای کادر فنی و ملی پوشان که با همت و درایت این صعود را موجب شدند و اینکه وزیر ورزش هم در مدت زمان کم حضورش در راس ورزش، آرامش مناسب و سازنده ای را در بدنه ورزش ایجاد کرده، تاکید کرد که «در رابطه با قرارداد کی روش و حق و حقوق آن، هیچ مسئولیتی متوجه وزارتخانه نیست.»

* برای فوتبال برنامه ای ندارید؟ قرار نیست به خاطر صعود تیم ملی به جام جهانی، کمک مالی ویژه ای به این فدراسیون شود؟

- فدراسیون فوتبال بابت حضور در ترکیب تیم های حاضر در جام جهانی، مبلغی را از فیفا دریافت می کند که قابل توجه هم است. مدیریت فدراسیون باید برای استفاده از این رقم مدیریت لازم را داشته باشد تا از آن بتواند به خصوص برای آماده سازی تیم ملی به بهترین شکل استفاده کند. به هر حال تیم ملی به عنوان دومین تیم صعود کرد و از حالا باید تدارکات لازم در نظر گرفته شود تا تیم ملی با آمادگی بالا در مسابقات شرکت کند. برای این منظور باید به هزینه ها توجه زیادی داشت و به گونه ای مدیریت شود که تا یک سال آینده و تا پیش از حضور درجام جهانی، بتوان تمام برنامه های لازم را اجرا کرد. وزارت ورزش هم به نوبه خود کمک لازم را در این زمینه خواهد داشت.

* یعنی قرار است وزارت ورزش حمایت مالی ویژه ای از فدراسیون فوتبال بابت آماده سازی تیم ملی برای جام جهانی داشته باشد؟

- وزارت ورزش برای سال۹۶ و با توجه به حساسیت رقابت های انتخابی جام جهانی، بودجه فدراسیون فوتبال را نسبت به سال گذشته خیلی بیشتر بالا برد. فدراسیون فوتبال تا به امروز همچون فدراسیون های دیگر، طی دو مرحله از محل بودجه سال ۹۶ بودجه دریافت کرده است. مجموع بودجه ای که طی این دو مرحله در اختیار فدراسیون فوتبال گذاشته شده، ۵/۵ میلیارد تومان شده است که سه برابر بودجه تخصیصی به فوتبال در مدت زمان مشابه سال قبل می شود. فوتبال سال گذشته در دو ماه نخست سال یک و نیم میلیارد دریافت کرده بود. همین مسئله عزم جدی وزارت ورزش را برای حمایت از فوتبال نشان می دهد.

* به جز این، بودجه جداگانه ای ویژه تیم ملی و آماده سازی حضور در جام جهانی در اختیار فدراسیون فوتبال گذاشته نمی شود؟

- قطعا وزارت ورزش تا پایان سال، خیلی بیشتر از بودجه ای که در دو ماه نخست به فدراسیون فوتبال اختصاص داده، در اختیار این فدراسیون خواهد گذاشت. به دنبال این هستیم تا بهترین شرایط برای آماده سازی ملی پوشان مهیا شود تا زمینه صعود از مرحله مقدماتی فراهم شود. فدراسیون در این زمینه باید به فراهم کردن زمینه برگزاری اردو و دیدارهای تدارکاتی، پرداخت پاداش ملی پوشان و اعضای کادر فنی و همچنین حقوق معوقه احتمالی آنها توجه داشته باشد تا مجموعه تیم با بهترین شرایط روحی عازم مسابقات شود. وزارت ورزش هم رایزنی هایی را انجام داده تا بتواند از دولت کمک مالی ویژه ای برای تیم ملی بگیرد.

* بیشتر توضیح می‌دهید که این رایزنی‌ها تا چه مرحله‌ای پیش رفته و قرار است چه میزان بودجه در اختیار فدراسیون فوتبال قرار بگیرد؟

- با سازمان برنامه‌ریزی و بودجه رایزنی کرده‌ایم و قول‌های اولیه را از آقای جهانگیری گرفته‌ایم تا ۱۰ میلیارد تومان به عنوان کمک مالی و ویژه دولت به تیم ملی فوتبال در اختیار فدراسیون قرار بگیرد. موافقت‌های اولیه انجام شده است اما وزارت ورزش همچنان پیگیر موضوع است. این رقم جدا از بودجه مصوب سالیانه است که در قالب بودجه سال ۹۶ و در مراحل مختلف در اختیار فدراسیون فوتبال قرار خواهد گرفت.

* قرارداد فدراسیون فوتبال با کارلوس کی روش تا پایان جام جهانی است. در این مدت و در صورت لزوم، وزارت ورزش ورودی هم به این موضوع خواهد داشت؟

- تأمین هزینه‌ لازم برای حق و حقوق سرمربیان تیم‌ها و از جمله کارلوس کی‌روش در حوزه وظایف وزارت ورزش نیست. ما مسئولیتی در این زمینه نداریم، مسئولان فدراسیون خود موظف به تأمین هزینه‌های لازم برای قرارداد مربی‌شان هستند. ما بنا به وظیفه‌ای که برای حمایت از فدراسیون‌ها بخصوص در آستانه مسابقات مهم داریم، بودجه آنها را افزایش داده و رایزنی‌های لازم را برای حمایت ویژه دولت انجام می‌دهیم؛ این دو اقدام در رابطه با فدراسیون فوتبال انجام شده است. حال تصمیم‌گیری برای چگونگی استفاده از این مبالغ بر عهده خود مسئولان فدراسیون است. آنها هر طور که خواستند می‌توانند از این بودجه استفاده کنند و در صورت نیاز بخشی از آن هم صرف تعهد به قرارداد کی‌روش کنند.