خبرگزاری مهر-گروه سیاست- هادی رضائی: جهان زمانی رنگ و روی عدالت و دادگری را خواهد دید که ستمگری رخت بر بندد و دادخواهان به ستم ستیزان روی آورند، چرا که بی نفی ستم نمی توان امید به دادخواهی و عدالت گرایی داشت.

اشغال فلسطین توسط رژیم صهیونیستی مسئله ای است که سالهاست توجه جهانیان را معطوف خود کرده است. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی (ره) همگان منتظر بودند تا ببینند ایشان چه موضعی در این باره می گیرند، رهبر کبیر انقلاب در روز ۱۶ مرداد سال ۱۳۵۸ مصادف با سیزدهم رمضان ۱۳۹۹ همزمان با شروع دور تازه‌ای از جنایات بی‌رحمانه رژیم اشغالگر صهیونیستی در لبنان طی پیامی، روز جمعه آخر ماه مبارک رمضان را به عنوان «روز جهانی قدس» تعیین کردند و عموم مسلمین جهان را به همبستگی اسلامی در این روز بزرگ فراخواندند.

همزمان با برگزاری روز جهانی قدس برای آشنایی بیشتر با ابعاد مسئله فلسطین و دلایل اهمیت بزرگداشت روز جهانی قدس با «سردار رمضان شریف» سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و رئیس ستاد انتفاضه و قدس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به گفتگو نشستیم.

وی در این رابطه گفت: امام خمینی (ره) با درایت و آینده نگری که داشتند برای اینکه تمام امت اسلامی را پیگیر موضوع فلسطین کنند و فلسطین را مسئله اول جهان اسلام کنند، البته تقدس هم به موضوع حمایت مردم از ملت مظلوم فلسطین بدهند و به گونه ای جغرافیای اسلام را در کل جهان علیه رژیم صهیونیستی بسیج کنند آخرین جمعه ماه مبارک رمضان را به عنوان روز قدس معرفی کردند.

تصور من این است که امام راحل با این رویکرد که مشارکت مسلمانان و همه آزاداندیشان و مخالفان ظلم و ستم را متوجه مسئله فلسطین کند، این روز را روز جهانی قدس نامید. از سوی دیگر به لحاظ موقعیت زمانی، ماه مبارک رمضان در نزد مسلمان از یک تقدس خاص و بالایی برخوردار است. تلاقی تقریبی آخرین جمعه ماه مبارک رمضان با شب های قدر بر معنویت این موضوع می افزاید. امام با این مجموعه شرایط این نامگذاری هوشمندانه را انجام داده اند.

متن کامل این گفتگو به شرح زیر است:

دلیل نامگذاری آخرین جمعه ماه رمضان از سوی حضرت امام خمینی (ره) به عنوان روز قدس چیست؟

قبل از هر چیزی باید یاد کنیم از امام راحل، بنیانگذار جمهوری اسلامی برای این نامگذاری هوشمندانه ای که خیر و برکت بسیاری برای رهایی ملت مظلوم فلسطین از ظلم، جور و ستم رژیم اشغالگر قدس داشته است.

موضوع اشغال فلسطین به ۷۰ سال قبل برمی گردد؛ یعنی اگر از پیروزی انقلاب اسلامی ۳۷ سال گذشته باشد در همین حدود قبل از پیروزی انقلاب اسلامی این اشغال گری اتفاق افتاده است. همواره در کشورهای اسلامی و به ویژه در کشورهای عربی، برای ایجاد یک هم افزایی علیه رژیم صهیونیستی نامگذاری هایی در گذشته و در سرزمین فلسطین صورت گرفته بود اما این نامگذاری ها محدود به مردم فلسطین و کشورهای عربی بود.

نامگذاری روز قدس از سوی امام راحل بسیار هوشمندانه است امام خمینی (ره) با درایت و آینده نگری که داشتند برای اینکه تمام امت اسلامی را پیگیر موضوع فلسطین کنند و فلسطین را مسئله اول جهان اسلام کنند، البته تقدس هم به موضوع حمایت مردم از ملت مظلوم فلسطین بدهند و به گونه ای جغرافیای اسلام را در کل جهان علیه رژیم صهیونیستی بسیج کنند آخرین جمعه ماه مبارک رمضان را به عنوان روز قدس معرفی کردند.

تصور من این است که امام راحل با این رویکرد که مشارکت مسلمانان و همه آزاداندیشان و مخالفان ظلم و ستم را متوجه این مسئله فلسطین کند، این روز را روز جهانی قدس نامید از سوی دیگر به لحاظ موقعیت زمانی، ماه مبارک رمضان در نزد مسلمان از یک تقدس خاص و بالایی برخوردار است. تلاقی تقریبی آخرین جمعه ماه مبارک رمضان با شب های قدر بر معنویت این موضوع می افزاید. امام با این مجموعه شرایط این نامگذاری هوشمندانه را انجام داده است.

همه ساله در ماه مبارک رمضان توجه جهانیان به مسئله فلسطین و مبارزه با رژیم صهیونیستی معطوف می شود، در کلیه تلاش هایی که برای آزادی قدس شریف و حمایت از مردم مظلوم فلسطین در طی ۷۰ سال گذشته صورت گرفته است روز جهانی قدس یک برجستگی خاصی را داشته و دلیل عمده آن این است که برآمده از گفتمان یک انقلاب اسلامی بزرگ توسط یک عالم و فقیه برجسته است که همه افکار عمومی به صداقت، شهامت، اخلاص و استحکام در کلام و عمل این مرد الهی در مبارزه با رژیم صهیونیستی و امریکا اذعان می کند.

امام خمینی (ره) رهبری انقلابی را برعهده داشتند که یکی از بزرگترین رژیم های حامی صهیونیست و آمریکا را در جهان ساقط کرده بود و همگان منتظر بودند ببینند امام در مورد مسئله فلسطین چه موضعی می گیرد. البته ایشان در سالهای قبل از پیروزی انقلاب در کنار مبارزه با رژیم پهلوی، پرچم مبارزه با رژیم جعلی صهیونیست را نیز در دست داشتند. ایشان حتی در مجوزی که برای برداشت از وجوهات شرعی برای مبارزه با شاه داده بودند اجازه برداشت را برای مبارزه با رژیم صهیونیستی را نیز صادر کردند.

شاید این جمله موشه دایان وزیر جنگ رژیم صهیونیتسی گویای عظمت این موضوع است که وقتی انقلاب اسلامی در بهمن ۱۳۵۷ در ایران پیروز شد موشه دایان گفت ایران یک زلزله بسیار قدرتمندی بود که اتفاق افتاده که پس لرزه های آن اسرائیل را خراب خواهد کرد. پیوند میان آرمان های انقلاب اسلامی و آرمان آزادی فلسطین بسیار گسترده و عمیق است.

همانطور که می دانید دشمنی با یک رژیم که مورد حمایت ابرقدرت هاست برای یک انقلاب نوپا می تواند تبعات زیادی داشته باشد به نظر شما روز قدس و حمایت از آرمان فلسطین، چه تأثیری بر منافع ملی و سیاست خارجه جمهوری اسلامی داشته است؟

سیاست خارجی جمهوری اسلامی، براساس نفی هر گونه سلطه جویی و سلطه پذیری، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت های سلطه گر و روابط صلح آمیز متقابل با دول غیرمحارب استوار است.

انقلاب اسلامی یک زلزله بزرگ است که پس لرزه های آن رژیم اسرائیل را نابود خواهد کرد

رژیم صهیونیستی می دانست که انقلاب اسلامی ایران علیه آنهاست و بنابر اعلام موشه دایان پیروزی انقلاب اسلامی یک زلزله بزرگ است که پس لرزه های آن رژیم اسرائیل را نابود خواهد کرد. این دو تعبیر دارد، یکی اینکه این سخنان احساس خطر این مسئول از وقوع انقلاب اسلامی در ایران را نشان می دهد و منظر دوم آنچه رژیم صهیونیستی تمام امکانات و قدرت اقتصادی دیپلماتیک خود را آماده و مهیا برای رویارویی با انقلاب اسلامی می داند.

رویارویی رژیم صهیونیستی با انقلاب اسلامی یعنی رویارویی با ملت شریف ایران، که به تازگی از شر یک رژیم وابسته به آمریکا رها شده است. اگر به سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نگاه کنیم تقریباً در همه توطئه ها علیه ملت ما از قبیل مسئله قومی و قبیله ای و ایجاد گروهک دست سازی مانند منافقین و حمایت هایی که از رژیم بعث و صدام داشتند و همچنین تلاش در جهت ایجاد اختلاف میان ایران و کشورهای همسایه رد پای رژیم صهیونیستی، آمریکا و انگلیس که سازنده اصلی رژیم صهیونیستی است به خوبی مشاهده می شود.

شاید تا قبل از ترور دانشمندان هسته ای توسط اسرائیل خیلی ها در خصوص تقابل جدی رژیم صهیونیستی ابهام داشتند

شاید تا قبل از ترور دانشمندان هسته ای توسط اسرائیل خیلی ها در خصوص تقابل جدی رژیم صهیونیستی ابهام داشتند. اما زمانی که همگان دیدند این رژیم افرادی را آموزش داده و مجهز کرد تا دانشمندان هسته ای را در خیابان ها ترور کند، این تقابل صهیونیست ها با منافع ایران به خوبی روشن شد اما واقعیت مطلب این است که از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی ضدیت و دشمنی صهیونیست همواره وجود داشته است. در سالهای اخیر نیز همواره می بینیم که رژیم صهیونیستی به صورت علنی انقلاب اسلامی را تهدید می کند و تمام ظرفیت خود را برای مقابله با ملت ایران به کار گرفته است.

اینکه نامگذاری روز قدس چه کمکی به منافع ملی ایران کرده است باید گفت برای عقب راندن رژیم صهیونیستی و فاصله گرفتن آنها از جغرافیای کشورمان و کم تأثیرسازی بحران های آنها برای انقلاب بسیار موثر بود. باید گفت این یک واقعیت است که اگرچه راهبرد امام، راه حلی برای حمایت از ملت فلسطین یک وظیفه شرعی و دینی است اما به صورت جدی توأم شده با منافع ملی ایران، رژیم صهیونیستی دشمن فلسطینی ها، امت اسلامی و به طور خاص ملت ایران است. بسته شدن سفارت این رژیم در ایران بعد از پیروزی انقلاب و بازگشایی سفارت فلسطین نشان دهنده این رویارویی و تقابل است.

قطعاً روز جهانی قدس و حمایت از مردم فلسطین توانسته پشتیبانی امت اسلامی را در حمایت از آرمان امام راحل جاری و ساری سازد اگرچه ایران اسلامی گاهی با حکام منطقه مشکلاتی را داشته اما این یک واقعیت است که آزادی قبله اول مسلمانان خواست عموم امت اسلامی است و زمانی که امام خمینی صادقانه پرچم حمایت از ملت مظلوم فلسطین را در دست گرفت طبیعی است که امت اسلامی از او حمایت کند شاید جدی ترین لحظه بروز حمایت امت اسلامی از امام راحل را در مرتد اعلام کردن سلمان رشدی می توان دید که همه افکار عمومی و علما اسلام از شیعه و سنی از امام حمایت می کنند.

حدود ۱۲۰ الی ۱۳۰ کشور جهان روز جهانی قدس را از طریق برگزاری راهپیمایی، نشست ها و میتینگ های سیاسی گرامی می دارند و این یعنی اجابت خواست امام برای برپایی روز قدس.

انتخاب امروز قطعاً در جهت منافع ملی و دور شدن دشمنان از موقعیت جغرافیای ایران و هم هدف مقدسی است که این نامگذاری مدنظر امام راحل بود. یعنی توانمندسازی ملت فلسطین برای گرفتن حق خودش و مبارزه با رژیم صهیونیستی است. بالاخره تأسیس نیروی قدس سپاه که وظیفه آن توانمندسازی جریان مقاومت ضد صهیونیستی از جمله ملت فلسطین برای احقاق حق خودشان است و حمایت های همیشگی و دائمی رهبر معظم انقلاب از آرمان آزادی فلسطین یک واقعیت غیرقابل انکار است که با منافع ملی ایران نیز تطبیق پیدا کرده است.

تأثیر انتخاب روز جهانی قدس در منطقه و جهان چه بوده و چه کمکی به مردم مظلوم فلسطین کرده است؟

مبارزات مردم فلسطین با رژیم صهیونیستی را باید به دو دوره، یعنی قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تقسیم کرد. روند تحولاتی که می بینیم مردم مظلوم فلسطین مبارزات بسیاری با رژیم اشغالگر قدس داشته اند و به دست آوردهایی نیز دست پیدا کرده اند اما زمانی که پیمان کمپ دیوید بسته شد و مصر از جرگه حامیان فلسطین جدا شد واقعاً یک خلاء در حامیان آزادی فلسطین به وجود آمد. همین موضوع سازمان آزادی بخش فلسطین را به سمت دست برداشته شدن از مبارزه و مقاومت و روی آوردن و گفتگو و سازش با رژیم صهیونیستی برد.

اگر مقطع قبل از پیروزی انقلاب اسلامی را نگاه کنیم، رژیم صهیونیستی به هدفش که تثبیت قدرتش بود دست یافت. شعار آنها در آن زمان تثبیت رژیم صهیونیستی و تلاش در جهت گسترش سرزمین جغرافیایی و عمق نفوذی خود بود اما زمانی که انقلاب اسلامی به وقوع پیوست امام راحل با نامگذاری روز قدس و بازگشایی سفارت فلسطین و البته تأسیس نیروی قدس سپاه موجب شد تا راهبرد رژیم صهیونیستی که تصور می کرد تثبیت شده است به موضوع و بحث براندازی برگردد.

مهمترین دستاورد روز جهانی قدس این بود که اجازه نداد موضوع فلسطین به فراموشی سپرده شود

اگر بخواهیم مهمترین دستاوردهای روز قدس را برشمریم، به اعتقاد من مهمترین دستاورد روز جهانی قدس این بود که اجازه نداد موضوع فلسطین به فراموشی سپرده شود. همه ساله در روز جهانی قدس مسئله فلسطین برای نسل های آینده بشری و امت اسلامی مورد بازنگری و واکاوی قرار می گیرد.

همواره در این ایام دیدگاه های مختلف در موافقت و مخالفت با مسئله فلسطین مطرح می شود و طرح این مسائل در عرصه رسانه ای و افکار عمومی و هزاران گزارش خبری و تحلیل هایی که نوشته می شود و البته حضور میدانی ملت های مختلف در راهپیمایی ها مانند ایران که دومین راهپیمایی سطح ملی کشورمان است بازتاب فراوانی دارد و در کشورهای افریقایی حضور تا یک میلیون نفر را در راهپیمایی ها داشته ایم و این در کنار مناظرات و میتینگ های مختلفی است که با موضوع فلسطین برگزار می شود و موجب می شود مسئله فلسطین هر سال زنده شود. این در حالی است که مهمترین استراتژی رژیم صهیونیستی این است که در نسل های آینده مسئله فلسطین به فراموشی سپرده شود.

در کل می توان گفت روز جهانی قدس موجب می شود که با خواست ملت های اسلامی، حکومت ها حمایت های عملی خود را از فلسطین به عمل آورند. از طرفی شاهد الهام بخشی انقلاب اسلامی ودفاع مقدس و البته راهکارهایی که این حرکت های عظیم به ملت ها آموخته و به کارگیری این راهکارها موجب شده تا حمایت عملی و میدانی از آرمان آزادی فلسطین را به دنبال داشته باشیم.

محصور شدن رژیم صهیونیستی در دیوارهای بلند بیانگر تأثیر مثبت روز جهانی قدس است

اسرائیل یک روز مدعی بود که اگر تمام کشورهای عربی جمع شوند تازه می توانند با ارتش آنها بجنگند اما به برکت آموزه های امام راحل و انقلاب اسلامی و نامگذاری روز جهانی قدس و الهام بخشی دفاع مقدس شاهد بودیم در جنگ ۳۳ روزه یکی از کوچکترین کشورهای عربی توانست با رژیم صهیونیستی مقابله کند و به اعتراف همه کارشناسان نظامی برنده این نبرد باشد. این سناریو در رویارویی حماس با رژیم صهیونیستی در جنگ های ۵۲ روزه و ۲۱ روزه تکرار شد. این اعتماد به نفسی که فلسطینی ها و لبنانی ها برای رویارویی با رژیم صهیونیستی دارند از انقلاب اسلامی گرفته اند و دستاوردهایی که داشته اند رژیم صهیونیستی را از تفکر «نیل تا فرات» به اینجا رسانده که دور سرزمین محدودی که اشغال کرده را دیوار بلند بکشد. محصور شدن رژیم صهیونیستی بیانگر تأثیر مثبت روز جهانی قدس و حمایت های امام راحل و مقام معظم رهبری و امت اسلامی از فلسطین است. البته مردم فلسطین و غزه در سالهای اخیر برای تحقق آرمان فلسطین سختی های بسیاری را تحمل کردند.

من فکر می کنم علی رغم کج فهمی هایی که وجود داشته جنگ های ۳۲ روزه و ۲۱ روزه می رفت که رژیم صهیونیستی را در یک انزوا قرار دهد و یک موقعیت ویژه را برای امت اسلامی رقم بزند اما موضوع بیداری اسلامی یا عربی که اتفاق افتاد دشمن از این اختلافات قومی و قبیله ا ی که وجود داشت و البته طراحی هایی که کرده بود برای تولید گروه های تکفیری و وهابی یا دسیسه های مختلف حدود ۶ سال است که توانسته درگیری را به جغرافیای کشورهای اسلامی برساند که نمونه های بارز آن در سوریه، عراق و یمن وجود دارد. این اقدامات و درگیری ها یک تنفس مصنوعی به رژیم صهیونیستی بود تا بتواند تجدید قوا کند.

اگر به زمان قبل از بیداری اسلامی توجه کنید می بینید تمام نگاه ها متوجه مبارزه با رژیم صهیونیستی با محوریت مردم فلسطین و غزه بود. این یک واقعیت غیر قابل انکار است که امروز این درگیریها به جغرافیای کشورهای اسلامی آمده و دشمن هم همواره تلاش می کند که بر این آتش در خرمن بدمد و به اختلافات قومی و مذهبی دامن بزند هر چه این درگیری ها بیشتر شود قطعاً به تحقق آرمان آزادی فلسطین لطمه بیشتری می خورد و کمک ویژه ای به رژیم صهیونیستی است.

من فکر می کنم تنها پتانسیلی که می تواند امت اسلامی را دور یک پرچم واحد جمع کند و همه نگاه ها را معطوف به یک آرمان مشترک و دشمن مشترک کند روز جهانی قدس و حمایت از مردم فلسطین است. زیرا ظلم و ستم رژیم صهیونیستی همچنان در سایه اختلافات در جهان اسلام ادامه دارد اگرچه ما شاهدیم که با توجه به پیشرفت های جبهه مقاومت به لطف خدا به زودی بساط خلافت خودخوانده داعش از سرزمین عراق و سوریه جمع می شود. حتماً یک بار دیگر نگاه ها معطوف فلسطین و دشمن مشترک یعنی رژیم صهیونیستی می شود.

به اعتقاد من، روز جهانی قدس تنها ظرفیتی است که امت اسلامی می تواند حول آن جمع شود و از این خونریزی ها در جهان اسلام جلوگیری کند و با تقویت جبهه مقاومت بتواند ملت مظلوم فلسطین را به حق و حقوق خودشان برساند.

مقام معظم رهبری در دیدار شرکت کنندگان در "کنگره جهانی جریان های افراطی و تکفیری از دیدگاه علمای اسلام" در تبیین کارکردهای گروه های تکفیری در منطقه فرمودند یک نکته غیرقابل انکاری وجود دارد و آن این است که جریان تکفیر کاملاً در جهت نیات استکبار و صهیونیسم دارند حرکت می کنند. کار آنها در جهت هدف های آمریکا و دولتهای استعماری اروپا و رژیم اشغالگر صهیونیستی است. حال این پرسش مطرح می گردد که نفع آمریکا و متحدانش از جنایات گروه های تکفیری در کشورهایی همچون سوریه و عراق در جهت اهداف اسرائیل چیست؟

بدیهی است سیاست امنیتی که از سوی رژیم صهیونیستی و عربستان دنبال و ائتلاف بین سلفی های تکفیری و رژیم صهیونیستی برای تضعیف محور مقاومت از طریق سرنگونی بشار اسد در سوریه و تضعیف حزب الله در لبنان و سرنگونی دولت عراق پیگیری می شود، از جمله مهمترین راهبردهای امریکا برای تداوم حیات ننگین اسرائیل است.

لذا در خصوص حمایت آمریکا از این گروه تردیدی وجود ندارد، زیرا گزینه فعلی (جنگ مذهبی میان مسلمانان و عملکرد جریان های تکفیری همچون داعش) بهترین گزینه برای استکبار جهانی و صهیونیسم بین المللی در جهت فرسایشی و تضعیف حامیان مقاومت محسوب می شود. درک این راهبرد آمریکا در منطقه با دقت در نقشی که این گروه ها در سوریه و عراق ایفا می کند، نشان دهنده منطق آمریکا در بحران سوریه وعراق مبتنی بر موازنه قوا به نفع اسرائیل می باشد.

از این رو آمریکا و قدرت های غربی و رژیم صهیونیستی بهترین گزینه پیشروی خود را در حمایت و تجهیز همه جانبه این گروه ها می بینند، به عبارت دیگر؛ آمریکا با میدان دادن به تکفیری ها در سوریه و عراق و حمایت از تداوم بحران در این کشورها در صدد است تا با تضعیف هر چه بیشتر دولت های حامی مقاومت، از نگرانی های خود در ارتباط با امنیت رژیم صهیونیستی بکاهد. زیرا برآیند بازی در سوریه و عراق می تواند به تضعیف توان نظامی حزب الله، سوریه، عراق و جمهوری اسلامی ایران منجر شود امری که قطعاً به نفع رژیم اشغالگر قدس خواهد بود.

بنابراین به انفعال کشاندن کشورهای محور مقاومت و ایجاد حاشیه امن برای رژیم صهیونیستی از جمله مهمترین کارکردهای داعش و گروه های تکفیری است که در کشورهائی همچون سوریه، عراق، و لبنان در حال وقوع می باشد.

از این رو مهمترین کارکردهای گروه های تکفیری در تقویت اسرائیل غاصب و تضعیف خط مقاومت در مواجهه با رژیم صهیونیستی را می توان در این امور برشمرد: یک ، به انفعال کشاندن کشورهای محور مقاومت و ایجاد حاشیه امن برای رژیم صهیونیستی، دو، تضعیف و محدود سازی خط مقاومت در مقابل رژیم صهیونیستی، سه، انتقال چالش های امنیتی از مرزهای رژیم صهیونیستی به محیط امنیتی کشورهای اسلامی، چهار، توسعه افتراق و شکاف در نتیجه تضعیف مقاومت در منطقه، پنج، افزایش سطح تضاد در جبهه مقاومت، شش، ایجادفضای تنفسی برای رژیم صهیونیستی در نتیجه مشغول سازی و تضعیف جبهه مقاومت، هفت، جلوگیری از دست یابی قدرت های منطقه ای از جمله ایران، سوریه و عراق به موقعیت مسلط، هشت، تأمین امنیت رژیم صهیونیستی و ایجاد فراغت برای این رژیم برای سرکوب نیروهای مقاومت و نه، نابود کردن قدرت رزمی و دفاعی حزب الله لبنان در نبردهای فرسایشی در سوریه در راستای ایجاد خاورمیانه نوین.

غفلت از مسئله فلسطین، مهمترین دلیل حمایت امریکا از تکفیری ها است

بی شک مسئله فلسطین به عنوان مهمترین مسئله جهان اسلام مورد نظر است لذا قدرت های استکباری در راستای غفلت از مسئله فلسطین و تحریف افکار امت اسلامی به سمت مسائل جانبی و فرعی از هیچ تلاشی فروگذار نمی کنند، حمایت و تجهیز گروه های تکفیری از جمله این تلاش ها برای به فراموشی سپرده شدن مسلئه فلسطین در میان امت اسلامی است.

از این رو لزوم تمرکز وحدت جهان اسلام بر حمایت از مقاومت فلسطین در برابر رژیم صهیونیستی امری حیاتی است لذا همه ظرفیت های رسانه ای جهان اسلام با همراهی علما و اندیشمندان اسلامی باید با طرح مسئله اول جهان اسلام در عرصه های بین المللی مقوله نابودی گروه های تکفیری را با نابودی غده سرطانی گره بزنند تا اهداف شوم قدرت های استکباری و رسانه های صهیونیستی غربی در پروژه درگیر سازی امت اسلامی با چالش های درونی به جای تهدید منافع استکبار نقش بر آب شود و مردم جهان دریابند گروه های تکفیری از سوی آمریکا و متحدانش از جمله دولت های ارتجاعی عرب بر جهان اسلام تحمیل شده است و الا مذاهب اسلامی در طول تاریخ پیدایش اسلام تاکنون به بهترین وجه با یکدیگر همزیستی داشته اند و شعله های فتنه انگیزی در سوریه و عراق از سوی داعش و دیگر گروه های تروریستی امری وارداتی و تحمیلی و دست ساز آمریکا و رژیم صهیونیستی برای مشغول سازی امت اسلامی به یکدیگر است همانگونه که مقام معظم رهبری به زیبایی این توطئه قدرت های شیطانی را افشا نمودند.

تأثیر پیروزی های محور مقاومت بر نابودی رژیم صهیونیستی چیست؟

ترس و وحشت رژیم صهیونیستی از حماسه مقاومت رزمندگان دلیر اسلام در سوریه، عراق و یمن به روشنی گویای این مطلب است که اراده مستحکم و آهنین سربازان جبهه مقاومت اسلامی توانسته است توطئه شوم محور تروریستی - تکفیری منطقه به سرکردگی آمریکا و غرب را با شکست مواجه سازد و بار دیگر پیروزی حق بر باطل را به واقعیتی مسلم تبدیل کند.

کارشناسان سیاسی منطقه بر این باورند که پیروزی های ارتش سوریه و هم پیمانانش در حلب، شروعی برای پایان روند جنگ جهانی علیه سوریه و محور مقاومت اسلامی است و تحولات اخیر منطقه تاکیدی بر تقویت توان مقاومت بعد از بیش از چهار سال ورود آن به سوریه و گسترش حضورش در همه میدان های نبرد از جمله در مقابل دشمن صهیونیستی به عنوان بزرگترین تهدید جهان اسلام است.

قدرت خیره کننده محور مقاومت در منطقه در حالی است که گسترش روزافزون فرهنگ مقاومت از یک سو و افزایش تأثیر کنشگری سیاسی و نظامی آن در عرصه سیاسی و نظامی منطقه از سوی دیگر، موجب شد تا دشمنان منطقه ای بویژه رژیم صهیونیستی که در توهمات باطل خود به عقب نشینی مقاومت دل بسته بودند، اکنون شکست خورده و در تصمیم گیری های خود دچار دستپاچگی شوند.

اکنون که فریاد رسای مقاومت در مناطق گوناگون غرب آسیا، طنین انداز شده و پیروزی های نظامی و سیاسی محور مقاومت تحولات منطقه ای را تحت شعاع خود قرار داده، جبهه مقاومت با اتکا بر الطاف الهی و نیز عزم، اراده و توان نیروهای مومن انقلابی، گام نهایی را برای ریشه کنی تروریسم در منطقه بر خواهد داشت که به یاری خدواند در آینده نزدیک این فتح بزرگ نیز به دست خواهد آمد.

بی تردید پیروزی های چشمگیر محور مقاومت در سوریه تحولی عظیم در نبردهای سرنوشت ساز آینده خواهد بود و نظام سوریه خواهد توانست با این پیروزی بر عمده مواضع گروه های تروریستی سیطره یابد و موقعیت برتر خود در سطوح سیاسی و دیپلماتیک در هر مذاکره بین‌المللی جدید را نشان دهد، که نتیجه شیرین آن پیروزی قاطع محور مقاومت در سوریه و شکست تروریسم منطقه ای تحت حمایت آمریکا و غرب خواهد بود.

بیش از یک دهه است که جنگ میان لبنان و اسرائیل شعله ور شده و حالا به نظر می رسد نبرد جدیدی در انتظار باشد حزب الله نبرد چشمگیری در سال ۲۰۰۶ با اسرائیل (رژیم صهیونیستی) داشت و از آن زمان حزب الله بیشتر مسلح شده است و اکنون سران اسرائیل از قدرت حزب الله بسیار نگران هستند.

درچند سال اخیر شاهد شکل گیری گروه های تکفیری از جمله داعش بودیم. بفرمائید این گروه ها چطور شکل گرفته اند و تأثیر اقدامات آنها در فراموشی و بی توجهی به مسئله فلسطین چه بوده است؟

وقتی به رفتار گروه های تروریستی از جمله داعش نگاه می کنیم هیچ گونه تقابلی میان آنها و رژیم صهیونیستی مشاهده نمی کنیم. در مقابل همه رفتار آنها در جهت حمایت مستقیم و غیرمستقیم از رژیم صهیونیستی است حتی مجروحان آنها در سرزمین های اشغالی مداوا می شوند. در ۶ سال گذشته، گروه داعش هیچ اقدامی بر علیه منافع رژیم صهیونیستی انجام نداده است. تمام اقدامات تروریستی داعش در سرزمین های اسلامی از جمله عراق و سوریه و یمن بوده که ده ها هزار کشته، زخمی و آواره را برجا گذاشته که بزرگترین خدمت به رژیم صهیونیستی بود و موجب کم رنگ شدن آرمان آزادی فلسطین شده است. امیدواریم با آگاهی امت اسلامی شاهد تکرار و تداوم این گونه رفتار نباشیم. باید بگوییم مقطع حضور داعش بدترین زمان برای فلسطینی ها بوده است.

به طور اخص دستاوردهای حمایت ایران اسلامی از آرمان آزادی فلسطین و توفیقات محور مقاومت در فلسطین با حمایت ایران اسلامی چه بوده است؟

اگر بخواهیم به صورت فهرست وار بگوییم اجازه ندادن به فراموش شدن موضوع فلسطین، افشاء دشمن همه مسلمانان و توجه دادن به امت اسلامی که سرنخ همه بحران ها در جغرافیای جهان اسلام توسط صهیونیست ها انجام می پذیرفت تلاش در جهت ایجاد اعتماد به نفس و برای مبارزه. در واقع درسی که جمهوری اسلامی به مردم فلسطین و لبنان داد این بود که آنها نگاهشان را از خارج از مرزها بردارند و روی توانمندی های خودشان حساب کنند. شاید یک روزی فلسطینی ها تصور می کردند اگر همه اعراب از آنها حمایت کنند آنها می توانند علیه رژیم صهیونیستی اقدامی انجام دهند اما جمهوری اسلامی به آنها اعتماد به نفسی داد که برای آنها بسیار باارزش بود. مقاومت مردم فلسطین و لبنان در برابر رژیم صهیونیستی موجب می شود تا جهانیان برای حمایت از آنها ترغیب شوند زیرا مردم می بینند که آنها در خط مقدم مبارزه هستند و خانه هایشان ویران می شود و شهدای زیادی می دهند.

حمایت های ایران از محور مقاومت و آزادی فلسطین موجب شد که مسئله فلسطین تبدیل به موضوعی برای کل جهان اسلام بشود. از طرفی فعالیت های نیروی قدس سپاه به عنوان محوری برای حرکت های نیروهای مقاومت در منطقه شده است.

به نظر شما پیروزی های اخیر محور مقاومت و بازپس گیری مناطق و شهرها از تروریست های تکفیری مانند داعش چه تأثیری در تحقق آرمان های امام راحل برای آزادسازی قدس شریف و نابودی رژیم صهیونیستی داشته است؟

جمع شدن بساط گروه های تروریستی از دو منظر قابل توجه است یکی اینکه آرامشی در سرزمین های اسلامی به وجود خواهد آمد و حکومت های مرکزی و ارتش های آنها مطالعه و بررسی می کنند که چه جریانی در ۵-۶سال گذشته و با چه هدفی این خونریزی ها و تخریب ها اتفاق افتاده است. این روند یک روند آگاهی ساز مثبت است که کمک می کند ساکنین این کشورها به دوستان و دشمنان خودشان فکر کنند. این تفکر موجب تقویت جبهه مقاومت می شود. مطمئناً اسرائیل و امریکا پرچمدار اصلی این فتنه ها در منطقه هستند و ملت های اسلامی در آینده تلاش می کنند تا انتقام خون هایی که به ناحق ریخته شده است را از بانیان اصلی این بحران ها بگیرند. من مطمئنم زمانی که گرد و غبار فتنه داعش فروبنشیند شرایط برای رژیم صهیونیستی بسیار سخت تر خواهد شد. اگر رژیم صهیونیستی تا قبل از این جریان ها با ارتش هایی در کشورهای عربی روبرو بود این بار با نیروهایی مردمی که عزم قابل توجهی را در میدان های نبرد دارند، روبرو هستند. برای مثال در کنار ارتش سوریه، یک جریان وطنی مستحکم که ما به آن بسیج می گوییم شکل گرفته که هم انگیزه و هم پتانسیل آموزش قابل توجهی دارد. مطمئن باشید آینده به نفع امت اسلامی و علیه رژیم صهیونیستی است. این وعده الهی است که در قرآن آمده و تحقق پیدا خواهد کرد. هیچ گاه ظلم پایدار نمی ماند ما چشمه هایی از این پیروزی ها را مشاهده می کنیم به هر میزان که شهرهای آنها از دست تکفیری ها آزاد می شود، لرزش را در اندام رژیم صهیونیستی حس می کنیم. اخیراً که نیروهای سوری و عراقی به مرز مشترکی رسیده اند و سفره داعش را از مرز مشترک برچیده اند اولین واکنش رژیم صهیونیستی این بود که بزرگترین خطر برای آنها رقم خورد اینها نشان می دهد صهیونیست ها از چه چیز می ترسند.

رهبر معظم انقلاب در سخنان اخیرشان در دیدار با دانشجویان فرمودند «به همه هسته های فکری و عملی جهادی، فکر، فرهنگی در سراسرکشور می گویم که کار کنید، مستقل و به قول میدان جنگ آتش به اختیار» به نظر شما اجرای این توصیه و فرمان ولایت در تحقق آرمان آزادی فلسطین و نابودی رژیم صهیونیستی در حوزه های مختلف به چه شکل می تواند باشد؟

شاید یکی از صحنه هایی که تعبیر حضرت آقا موضوعیت پیدا می کند در مسئله حمایت از مردم فلسطین و مقابله با رژیم صهیونیستی است. تقریباً امروز برای بسیاری از افکار عمومی مسئله آشکار شده است که صهیونیست ها دشمن جدی و قسم خورده مسلمانان هستند و مردم فلسطین، مردمی مظلوم و مورد ستم واقع شده ای هستند. به نظر من در تمام ابعاد مادی، فرهنگی، سیاسی و نظامی می توان خطاب حضرت آقا را امت اسلامی تلقی کنیم. دانشجویان، نخبگان و علمایی که در کشورهای اسلامی هستند و بعضی از سردمدارانی که یک جو غیرت و همیتی در آنها وجود دارد می توانند مورد توصیه رهبری قرار گیرند که هر کدامشان هر کاری که می توانند در جهت تقویت آرمان فلسطین و دستیابی به آزادی قبله اول مسلمین انجام دهند. این میدان، میدان بازی است که مفهوم کمک و آتش به اختیار، یک مفهوم جدی و رایجی است. زمانی که به شهدای مدافع حرم نگاه می کنیم در میان آنها شهدای پاکستانی، افغانستانی، عراقی، سوری، لبنانی و ایرانی را می بینیم. این جا میدانی است که همه باید با هم یکصدا شوند و با گسیل استعدادهای خودشان به کمک مردم مظلوم فلسطین بشتابند.

در سال های گذشته نیز تفکرات امام و رهبری بوده که جمعیت قابل توجهی را حول محور مقاومت جمع کرده، اگر شما یادتان باشد سه ماه بعد از آغاز درگیری ها در سوریه، رهبر انقلاب در حرم امام خمینی فرمودند افکار عمومی جهان بدانند ارتش و مردم سوریه نمی گذارند تروریست ها، میدان داری و مقاومت کنند و آینده از آن مردم سوریه است. امروز از آن تاریخ ۶ سال می گذرد و امت اسلامی به فرمان رهبری اجازه ندادند که تروریست ها کاری از پیش ببرند. قطعاً فرمان آتش به اختیار رهبری در تحقق آرمان آزادی فلسطین منشاء اثر و خیر خواهد شد.

در چند روز گذشته شاهد تصویب طرح انتقال سفارت آمریکا از شهر تل آویو به شهر قدس اشغالی، در مجلس سنای آمریکا بودیم، شما این اقدام را چگونه ارزیابی می کنید؟

استراتژی ثابت آمریکایی ها، حمایت از رژیم صهیونیستی و تأمین امنیت آنها است

یکی از استراتژی های ثابت آمریکایی ها، حمایت از رژیم صهیونیستی و تأمین امنیت آنها بوده است. موضوع انتقال سفارت از چندین سال قبل در کنگره تصویب شده اما هرگز اجرایی نشد. در دوره اوباما نیز امریکایی ها دوباره برای این اتحاد اقدام کردند و این کار را در زمان ترامپ نیز تکرار کردند اما من معتقدم این موضوع به میزانی در نزد افکار عمومی و مسلمانان قبیح است که به آنها تاکنون اجازه اجرای آن را نداده است. انتقال سفارت به قدس اشغالی، حساسیت های بسیار زیادی را در جهان اسلام بر می انگیزاند و حتی به اعتقاد برخی انتفاضه جدید را رقم می زند بنابراین آنها تمام تلاش خود را می کنند تا جایی که امکان دارد انتفاضه جدیدی آغاز نشود و به سمت سازش و عادی سازی روابط پیش برود. انتقال سفارت به اعتقاد من می تواند شعله خشم مسلمانان را برافروزد. صهیونیست ها برخلاف آن تبلیغاتی که می کنند به شدت آسیب پذیر هستند و از رویارویی و درگیری مجدد با حماس و جریان مقاومت هراس دارند و می دانند که در مقابله با پتانسیل و قدرتی که در جبهه مقاومت به وجود آمده آسیب پذیر هستند.

با توجه به اینکه از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا به امروز همواره شاهد خباثت ها و توطئه های دشمنان با هدف ایجاد اختلال در عزم و اراده ملت ایران بوده ایم _که آخرین مورد آن ترورهای کور مجلس شورای اسلامی و حرم امام (ره) بود_ ارزیابی جنابعالی از حضور مردم در راهپیمایی روز قدس و پاسخ مردم به این گونه اقدامات چه خواهد بود؟

از سال ۵۸ که امام خمینی روز قدس را نامگذاری کردند تمام مستندات نشان می دهد در دوران دفاع مقدس و ترورهای کور که وجودداشته، به ویژه زمانی که شرایط بحرانی بوده و هوای گرم و سرد همواره ملت ما به خصوص در زمانی که تهدیدات علنی بود، حضور گسترده تری در راهپیمایی ها به خصوص قدس داشته است. مطمئن باشید این ترورهای کور و به تعبیر مقام معظم رهبری ترقه بازی در عزم و اراده ملت ما خللی وارد نخواهد کرد. من معتقدم در روز قدس حضور معنادارتری از مردم شاهد خواهیم بود که پیام انسجام و وحدت ملت ایران را برای پیگیری آرمان های انقلاب و حفظ امنیت کشور به گوش جهانیان خواهد رساند.

در پایان باید بگویم موضوع آرمان فلسطین یک مسئله شرعی، انسانی و ملی است و تنها روزنه ای که برای نجات ملت مظلوم فلسطین وجود دارد اتحاد ملت های اسلامی و کمک به آنها به آزادی مردم فلسطین است. البته نصرت های الهی همواره وجود داشته و ما در جنگ های ۳۳ و ۲۱ روزه شاهد پیروزی مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی بودیم. این چیزی نیست که ما بگوییم بلکه خود صهیونیست ها همواره بر آن اذعان کرده اند. به عنوان مثال قاضی القضات رژیم صهیونیستی در مقاله ای با عنوان دلایل شکست رژیم صهیونیستی در جنگ ۳۳ روزه که ۱۵ صفحه آن منتشر شده است چند جمله کلیدی را عنوان می کند او می گوید باید اعتراف کنم که برای اولین بار از یک کشور اسلامی شکست خوردم، ما باید اعتراف کنیم که جاده هایمان برای تهاجم نظامی یک طرفه طراحی کرده بودیم و به محض اینکه اراده می کردیم به پایتخت های کشورهای اسلامی می رسیدیم ولی جنگ ۳۳ روزه به ما نشان دادکه باید جاده هایمان را دو طرفه طراحی کنیم و فرصت عقب نشینی را هم داشته باشیم تا تانک ها و تجهیزات نظامی ما به هم برخورد نکند و تبدیل به فاجعه نشود مانند آنچه در جنگ ۳۳ روزه اتفاق افتاد. اینها عظمت و اراده امت اسلامی را نشان می دهد که اگر متحد شوند قدرت بسیاری خواهند داشت. امیدواریم در آینده ای نزدیک قدس آزاد و یک نماز جمعه بسیار باشکوه و در شأن امت اسلامی در آن برگزار شود.