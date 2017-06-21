شروط استفاده از خمیر مرغ در سوسیس و کالباس اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان ملی استاندارد، وحید مرندی مقدم با اشاره به برگزاری جلسات متعدد مدیریتی در خصوص تولید سوسیس و کالباس گفت: طبق استاندارد تدوین شده، تولید کنندگان موظف به رعایت شرایط و الزامات استفاده از خمیرمرغ در سوسیس و کالباس هستند در غیر این صورت استفاده از خمیر مرغ در تولید سوسیس و کالباس همچنان ممنوع است.

وی الزامات و شرایط استفاده از خمیرمرغ در سوسیس و کالباس را استفاده از مرغ های مورد تایید سازمان دامپزشکی، تولید خمیر مرغ در کارخانه تولید سوسیس و کالباس، ممنوعیت حمل و نقل خمیر مرغ در بین واحدهای تولیدی، ممنوعیت استفاده از بافت های غیرمجاز ( روده و کبد)، تولید روزانه خمیر مرغ، استفاده از خمیر مرغ در فرآورده های ۶۰ – ۴۰ درصد، استفاده اجباری از روکش یا پوشش زرد رنگ که روی آن به صورت خوانا نوشته شده باشد کالباس با خمیر مرغ دانست و تاکید کرد: فقط واحدهای تولیدی دارای پروانه تولید از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز به تولید فرآورده سوسیس و کالباس با استفاده از خمیرمرغ هستند.

گفتنی است: سازمان ملی استاندارد ایران در تاریخ ۱/۵/۱۳۹۰ استفاده از خمیرمرغ را به علت استفاده از ضایعات مرغ در تولید سوسیس و کالباس ممنوع اعلام کرده بود.