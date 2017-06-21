به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «الکساندر میخایف» (Alexander Mikheyev) رئیس شرکت «روسوبورون اکسپورت» (Rosoboronexport) امروز چهارشنبه در نمایشگاه بین‌ المللی هوافضا «لو بورژه» (Le Bourget) اعلام کرد که شرکت صادرکننده تسلیحات روسیه موسوم به «روسوبورون اکسپورت» قرار است قراردادی را در خصوص تحویل سامانه‌های «اس ۴۰۰ ترایومف» با هند به امضا برساند.

بر اساس اعلام این خبرگزاری، «الکساندر میخایف» در این خصوص گفت: «روسو بورون اکسپورت» با شریک هندی خود در حال انجام امور پیش قرارداد در این زمینه است. ما در حال بحث در خصوص موضوعات فنیِ تحویل این سامانه‌ ها هستیم.

وی در ادامه تأکید کرد: اطمینان می دهم که هم شرکت‌ ما و هم شرکت طرف هندی به زودی قرارداد را امضا می‌ کنند.