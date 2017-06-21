  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۳۱ خرداد ۱۳۹۶، ۱۸:۳۷

مسکو: روسیه قرارداد تحویل «اس ۴۰۰» به هند را امضا می‌کند

مسکو: روسیه قرارداد تحویل «اس ۴۰۰» به هند را امضا می‌کند

رئیس شرکت روسی «روسوبورون اکسپورت» اعلام کرد که مسکو به زودی قرارداد تحویل سامانه های دفاع موشکی «اس ۴۰۰» با هند را به امضاء می رساند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «الکساندر میخایف» (Alexander Mikheyev) رئیس شرکت «روسوبورون اکسپورت» (Rosoboronexport) امروز چهارشنبه در نمایشگاه بین‌ المللی هوافضا «لو بورژه» (Le Bourget) اعلام کرد که شرکت صادرکننده تسلیحات روسیه موسوم به «روسوبورون اکسپورت» قرار است قراردادی را در خصوص تحویل سامانه‌های «اس ۴۰۰ ترایومف» با هند به امضا برساند.

بر اساس اعلام این خبرگزاری، «الکساندر میخایف» در این خصوص گفت: «روسو بورون اکسپورت» با شریک هندی خود در حال انجام امور پیش قرارداد در این زمینه است. ما در حال بحث در خصوص موضوعات فنیِ تحویل این سامانه‌ ها هستیم.

وی در ادامه تأکید کرد: اطمینان می دهم که هم شرکت‌ ما و هم شرکت طرف هندی به زودی قرارداد را امضا می‌ کنند.

کد مطلب 4011497

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • کوروش IR ۲۰:۳۹ - ۱۳۹۶/۰۳/۳۱
      0 0
      پاسخ
      ما رو باش چه ذوقی کردیم اس 300 از روسیه خریدیم

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها