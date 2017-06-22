نگرانی ها ازامواج دکل های مخابراتی/نصب دکل کنار مدرسه مسئله سازشد

خبرگزاری مهر - گروه استانها، حساسیت نسبت به نصب دکل های بی تی اس در شهرها هر روز افزایش می یابد تا آن جا که اهالی محلات در اعتراض به نصب دکل های مخابراتی در کنار واحدهای مسکونیشان اجازه فعالیت به پیمانکاران مخابراتی را نمی دهند و با گلایه از تشعشعات مخابراتی و مضرات آن، خواستار عدم نصب دکل جدید در محله هایشان می شوند.

روز گذشته اهالی محله اوزی ها در شهر بندرعباس با تجمع در محل گودبرداری مخابرات که جهت نصب دکل بی تی اس انجام شده بود، نصب دکل جدید در کنار مدرسه شهید دقت و در محل کنونی و همچنین در محل عبور و مرور شهروندان و فاصله دکل با منازل مسکونی را مغایر قانون و سلامت اهالی عنوان کردند. در این اعتراض گروهی از هنرمندان تئاتر استان با برگزاری تئاتر خیابانی (تئاتر شورایی) این موضوع را از جوانب مختلف بررسی کردند و اهالی محله اوزی های بندرعباس مشکلات و نظرات خود را در قالب تئاتر بیان کردند.

اهالی محله اوزیها تضعیف شدن سیستم دفاعی بدن، ابتلا به بیماری آلزایمر، تخریب DNA سلول ها و ابتلا به سرطان، افسردگی، کم اشتهایی، سردرد و چشم درد و تاثیرات سوء بر روی کودکان را گوشه ای از عوارض این امواج می دانند.

تعدادی از اهالی هنگام گودبرداری مانع نصب دکل شده بودند اما نگران بودند که در روزهای آتی این دکل نصب شود در صورتی که اظهار دارند این محله مشکل آنتن دهی ندارد و چندین دکل در اطراف از سالهای پیشتر وجود دارد.

هنرمندان تئاتر استان به کارگردانی گلنسا زارعی با حضور محمد سایبانی، ستاره درخشان، سمیه کوهشکن، ام البنین قاسمی نژاد و حضور دو تن از اهالی محله در قالب تئاتر شورایی به بیان مشکلات و دیدگاه های مردم پرداختند. تعدادی از اهالی محله در این زمینه نیز دغدغه ها و نگرانی های خود را مطرح کردند.

جانمایی دکل مشکل دارد/کار کارشناسی بیشتری برای نصب دکل در اماکن مسکونی شود

فیصل دانش نماینده منتخب مردم در پنجمین دوره انتخابات شورای شهر بندرعباس در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: دیدگاه های مختلفی از سوی کارشناسان مخابرات و متخصصین پزشکی در خصوص تاثیرات نصب دکل های بی تی اس مخابراتی در اماکن مسکونی و آموزشی مطرح شده است که هر کدام از این دیدگاه ها در جای خود قابل تامل و بررسی است.

وی عنوان کرد: با پیگیری های صورت گرفته نشان می دهد معصومه ابتکار ریاست محیط زیست کشور طی سالهای گذشته مصوبه ای مبنی بر رعایت فاصله بیش از ۳۰۰ متر نصب دکلهای مخابراتی با مراکز آموزشی و درمانی را مصوب کرده و هیئت دولت هم این مصوبه را به تایید رسانده است.

دانش اظهارداشت: طی روزهای آینده جلسات مشترکی را با مسئولان مخابرات همراه اول و اهالی محله برگزار خواهیم کرد تا نتیجه دلخواه و مورد نظر هر دو طرف بدست بیایید.

این عضو منتخب شورای شهر بندرعباس خاطرنشان کرد: شایعات زیادی در خصوص اینکه دکل جدیدی که قرار است در کنار مدرسه شهید دقت نصب شود قرار است از مکان دیگری منتقل شود و این خود بر اعتراض اهالی محله افزوده است. همچنین جانمایی دکل جدید هم از نظر شهری مشکل دارد این دکل دقیقا در وسط مسیر رفت و آمد اهالی محله قرار دارد و در آینده با مشکلات متعددی در این مکان روبرو خواهیم بود.

اهالی محله اوزی ها در حالی که نسبت به نصب دکل در کنار مدرسه و منازل مسکونی اعتراض دارند که کارشناسان مخابرات استان هرمزگان عنوان می کنند که این تشعشعات مشکلی را برای اهالی منطقه در پی نخواهد داشت. اما از سوی دیگر استاد مخابرات دانشگاه علم و صنعت تهران معتقد است چنانچه فرد به طور دایم در مقابل تشعشعات یک دکل BTS تلفن‌همراه قرار داشته باشد، بر روی انسان تاثیر منفی می‌گذارد.

این استاد دانشگاه معتقد است: زمانی که افراد با BTSها فاصله‌ی زیادی دارند، میزان تشعشع اثر کمی خواهد داشت، اما چنانچه فرد به طور دایم در مقابل تشعشعات یک دکل قرار داشته باشد، بر روی انسان تاثیرگذار خواهد بود.

همچنین سید علی علویان عضو هیئت علمی دانشکده‌ مخابرات تهران هم بر این اعتقاد است: میزان تاثیر امواج الکترومغناطیسی آنتن‌های BTS تلفن‌همراه با توجه به شدت و مدت زمان قرار گرفتن فرد در برابر آن بیشتر می‌شود.

علویان اظهار داشت: آنتن‌های BTS مورد استفاده در شبکه‌ی تلفن‌همراه، کم قدرت و در مقایسه با فرستنده‌های مخابراتی مانند رادار و یا سیستم‌های پر قدرت، از توان پایین‌تری‌ برخودار هستند. توان BTSها به طور طبیعی در حد ۲۰ یا ۳۰ وات است که در ارتفاعات پایین‌تر قدرت آن‌ها به جهت نیاز به پوشش کمتر، کاهش می‌یابد.

علویان، می افزاید: بیشتر تشعشعات، موازی با سطح زمین و به گونه‌ای قرار می‌گیرند که ما در مقابل حداکثر قدرت آن‌ها قرار نمی‌گیریم و در نتیجه تشعشعات مذکور با توان پایین مشکلی برای انسان ایجاد نمی‌کند، مگر زمانی که فرستنده‌های BTS مستقیما بر روی پنجره قرار داشته باشند.

مخابرات باید نسبت به نصب دکل های همراه اول در محلات پاسخگو باشد

از سوی دیگر کیانوش جهانبخش عضو شورای شهر بندرعباس در جلسه روز گذشته شورای شهر بندرعباس با اشاره به اینکه در چند روز گذشته شاهد اعتراضات مردم در یکی از محلات شهر بندرعباس بودیم که فصل جدیدی را در شورای شهر و مدیریت شهری با رویکرد زیباسازی و حفظ امنیت شهروندان باز کرد، اظهار کرد: این اعتراض نسبت به جانمایی یک دکل مخابراتی در یکی از فضاهای سبز محله اوزی ها بود.

وی ادامه داد: قبل از پایان سال ۹۵ توافقی بین سازمان فضای سبز و یکی از شرکت های تلفن همراه مبنی بر اینکه یک محدوده فضای سبز را برای این جانمایی تخریب کنند، صورت گرفت که خوشبختانه با کمک شهرداری توانستیم از آن جلوگیری کنیم و همان مجموعه باز هم درخواست دکل دادند.

جهانبخش با بیان اینکه خدمات شهری با هدف کاهش اثر خطرات دکل‌های مخابراتی و نقش آفرینی فیزیکی آن‌ها در مبلمان شهری در جزیره کیش طرحی مبنی بر بهسازی طراحی دکل‌ها ارائه داده بود که متأسفانه به سامان نرسید، افزود: برخی می‌گویند نظرات بنده در این خصوص کارشناسی نیست و این دکل‌ها خطری ندارند اما با این حال قرار دادن یک فضای عمومی در اختیار مجوعه‌ای که خدمات قابل توجه و خوبی را هم به مردم نمی‌رساند درست نیست.