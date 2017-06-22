اعتراض شاهزاده سعودی در مراسم بیعت «محمد بن سلمان»+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، به هنگام پخش زنده مراسم بیعت «محمد بن سلمان» به عنوان ولیعهد جدید عربستان یکی از شاهزادگان سعودی به هنگام رسیدن به وی به صورت اعتراض گونه ای شروع به صحبت با بن سلمان کرد و نیروهای حفاظت به همین دلیل شاهزاده مذکور را از مراسم خارج کردند.

تصاویر به وضوح حکایت از این دارد که این شاهزاده به محض نزدیک شدن به محمد بن سلمان در حالی که دست چپ خود را به سمت وی اشاره گرفته است با کلماتی او را مورد خطاب قرار می دهد و محافظان بن سلمان بعد از لحظاتی این شاهزاده معترض را از صحنه دور می کنند.

در همین حال منابع سعودی در واکنش به این تصاویر مدعی شدند که این فرد قصد داشته شعری در ستایش محمد بن سلمان بخواند، اما به دلیل کمبود وقت، محافظان به وی اجازه این کار را نداده اند!.

گفتنی است که مراسم بیعت با «محمد بن سلمان» به عنوان جانشین جدید شاه عربستان چهارشنبه شب در کاخ پادشاهی الصفا در مکه مکرمه برگزار شد.

در این مراسم، «عبدالعزیز آل الشیخ» مفتی عربستان پس از سخنانی با محمد بن سلمان ولیعهد جدید عربستان سعودی بیعت کرد. همچنین اعضای خاندان سلطنتی، امرا و شیوخ قبایل با ولیعهد ۳۱ ساله و جدید سعودی بیعت کرده و دست دادند.

با برگزاری این مراسم، محمد بن سلمان با کنار زدن «محمد بن نایف»، رسما ولیعهد عربستان شد. محمد بن سلمان روز چهارشنبه به عنوان ولیعهد جدید ملک سلمان منصوب گردید.

ناظران و تحلیلگران امور از این رویداد به عنوان زلزله سیاسی و کودتای جانشینی نام می برند. محمد بن سلمان به عنوان چهره ای جنگ افروز در یمن با استفاده از شرایط کنونی و موقعیت پدرش موفق شد که محمد بن نایف را از ولیعهدی کنار بزند.

این در حالی است که بر طبق وصیت ملک عبدالعزیز آل سعود موسس خاندان سعودی قدرت از پدر به پسر نمی رسید بلک میان فرزندان عبدالعزیز جابجا می شد اما به نظر می رسد که ملک سلمان مسیری جدید را در پیش گرفت. ملک سلمان از زمانی که ملک عبدالله درگذشت دست به تغییرات گسترده در مناصب مختلف قدرت در عربستان زد و عرصه را برای نزدیکان خود فراهم کرد.