خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: اول تیرماه سالروز صدور فرمان امام خمینی(ره) مبنی بر تأسیس سازمان تبلیغات اسلامی را روز تبلیغ و اطلاع رسانی دینی نام نهادند. تبلیغ آئین الهی مهم‌ترین رسالت پیامبران و اولیای الهی بود که امروزه مبلغان دینی این رسالت مهم را بر عهده دارند تا عطر خوش وحی را در قالب آموزه‌های اخلاقی در جامعه پراکنده کنند و مسیری برای سعادت و هدایت انسان‌ها بگشایند.

تبلیغ اگرچه قدمت دیرینه دارد اما در دهه‌های اخیر به دلیل اختراع و توسعه ابزارهای نوین ارتباطی دچار تحول شده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم معتقد است که تبلیغ و اطلاع رسانی مقوله‌ای است که به درازای عمر انسان قدمت دارد.

حجت‌الاسلام عباس اسکندری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، گفت: انبیای الهی و جانشینان آنها در رساندن پیام و دستورات و احکام الهی به بندگان از آن استفاده می‌کردند اما پا به پای پیشرفت‌های علمی و تجربی بشر، تبلیغ و اطلاع رسانی - چه محتوای آن و چه شیوه‌ها و امکانات تبلیغی - از رشد و بالندگی خاصی برخوردار بوده است؛ اما بعد از جنگ جهانی دوم با توجه به تأثیر عمیق تبلیغات و اطلاع‌رسانی در سرنوشت آن جنگ، این مسئله وارد مرحله جدیدی شد. به طوری که در دانشگاه‌های غربی رشته‌ای با عنوان ارتباطات شکل گرفت و به عنوان یک مقوله تاثیرگذار هم در جریان‌های سیاسی - اجتماعی و هم مسائل دینی - مذهبی ایفای نقش نمود.

تحول حیرت انگیز

مدیرکل امور تبلیغی حوزه‌های علمیه خواهران تاکید کرد: البته با دستیابی بشر به ابزار و امکانات نوین تبلیغاتی و ارتباطی در حقیقت یک انقلاب، تحول و تغییر حیرت انگیزی در این عرصه به وجود آمد به گونه‌ای که امروز شاهد اطلاع رسانی لحظه‌ای به سراسر جهان هستیم. طبیعی است هر کسی متناسب با نیاز از این ابزار و امکانات به منظور دستیابی به اهداف خود بهره می‌جوید.

ما در تولید محتوا باید به صورت انبوه و فراوان و در انتقال در یک حجم جهانی اقدام کنیم

حجت‌الاسلام اسکندری ادامه داد: صاحبان فکر و اندیشه و تبلیغات دینی و اسلامی نیز سزاوار است از این موقعیت و شرایط حیرت انگیز به وجود آمده در راستای انتقال مفاهیم دینی، اسلامی و معنوی استفاده لازم را ببرند.

وی با بیان اینکه دست اندرکاران این حوزه هنوز به معنی واقعی کلمه نتوانسته‌اند از این ابزار استفاده لازم را ببرند، اظهار کرد: گرچه برخی از مقوله‌های تبلیغات سنتی همچنان در نوع خود تأثیرگذار است اما برای محیط های محدود و جمع‌های معدود موثر است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم گفت: اگر بخواهیم تولیدات و محتویات دینی و مذهبی خود را به همه جهان برسانیم چاره‌ای جز استفاده از ابزار نوین تبلیغاتی نیست و به شیوه‌های سنتی نباید اکتفا کرد.

صنایع فرهنگی نیازمند توجه

حجت‌الاسلام اسکندری با تاکید بر لزوم توجه به توسعه صنایع فرهنگی گفت: ما در تولید محتوا باید به صورت انبوه و فراوان و در انتقال در یک حجم جهانی اقدام کنیم و بهترین کار برای این مهم روی آوردن به صنایع فرهنگی است که متاسفانه در بین صاحبنظران و مسئولان و دست اندرکاران امور فرهنگی و تبلیغی جامعه مغفول مانده است.

وی با بیان اینکه می‌بایست مفاهیم فرهنگی را با استفاده از صنعت فیلم، سریال، سینما، صنایع دستی و ادبیات قوی به دنیا عرضه کرد، تاکید کرد: درجا زدن در سبک سنتی، ما را از قافله بشری عقب نگه خواهد داشت.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم افزود: اگر بخواهیم در این دنیای پرهیاهوی فکری و فرهنگی جهان، فریادی رساتر از همه صداها داشته باشیم باید از صنایع فرهنگی استفاده کنیم.

نیاز به خیزش فرهنگی داریم

حجت‌الاسلام اسکندری تصریح کرد: دستگاه‌های فرهنگی ما باید با تشکیل اتاق‌های اندیشه ورزی هم در راستای تولید محتوای مناسب برای اقصی نقاط جهان و هم سازوکارهای لازم برای استفاده از صنایع فرهنگی با اتحاد و انسجام فرهنگی تبلیغی، فضای آلوده شبکه‌های اجتماعی و جوامع بشری را تحت تاثیر قرار دهند.

وی بر لزوم بازنگری در شیوه‌ها و قالب‌های فرهنگی و تبلیغی تأکید کرد و گفت: ما نیاز به یک خیزش فرهنگی در داخل و خارج از کشور داریم.

مدیرکل امور تبلیغی حوزه‌های علمیه خواهران تصریح کرد: امروز تشنگان فراوانی هستند که برای دریافت قطره‌ای از آب حیات مکتب نورانی اهل بیت(ع) لحظه‌شماری می‌کنند اما دریغ از این که توانسته باشیم کام تشنه آن‌ها را سیراب کنیم.

وی گفت: فرصت‌ها از دست می‌رود و امکانات و تجهیزات و ابزار نوین برای استفاده، معطل مانده است و از همه غم انگیزتر این که معارف نورانی اسلام آن گونه که باید به گوش جهانیان نمی‌رسد.

فعالیت‌های گسترده قرآنی

وی همچنین به مناسبت فرارسیدن سالروز تاسیس سازمان تبلیغات اسلامی به تشریح فعالیت‌ها و ماموریت‌های اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم پرداخت.

حجت‌الاسلام عباس اسکندری توسعه و ترویج فعالیت‌های قرآنی را یکی از مهم‌ترین ماموریت‌های اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم ذکر کرد و افزود: در سال گذشته ۸۳ مورد مجوز چاپ و نشر قرآن کریم برای چاپ ۶۳ هزار و ۵۰۰ جلد قرآن کریم صادر شده است.

۲۰۰ خانه قرآن شهری و ۵۰ موسسه قرآنی زیر نظر اداره کل تبلیغات اسلامی قم فعالیت می‌کند

وی برگزاری ۶۰ جلسه تفسیر قرآن، اجرای دوره تخصصی ویژه استعدادهای برتر قرآنی برای تربیت قاری قرآن نوجوان، برگزاری ۲۰ دوره تربیت مختصص قرآن، برگزاری دوره‌های آموزش عمومی قرآن با حضور بیش از ۴ هزار و ۶۰۰ نفر و دوره‌های آموزش قرآن ویژه کودکان ۳ تا ۷ سال و اعطای مدرک تخصصی حفظ قرآن به ۳۴۸ نفر از حافظان را از فعالیت‌های امور قرآنی این اداره کل برشمرد.

برگزاری ۴ مراسم با قرآن در رمضان، اجرای ۱۰ محفل قرآنی، برگزاری دو دوره جشنواره قرآنی، مشارکت در تصحیح قرائت نماز پرسنل نهادها و ادارات قم، حمایت از فعالیت‌های قرآنی هیئت‌های مذهبی، حمایت از تعدادی موسسات و خانه‌های قرآن و... از دیگر فعالیت‌های قرآنی اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم در سال گذشته است.

حجت‌الاسلام اسکندری گفت: در حال حاضر ۲۰۰ خانه قرآن شهری و ۵۰ موسسه قرآنی زیر نظر اداره امور قرآنی اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم فعالیت می‌کنند.

آموزش قشرهای تأثیرگذار

یکی دیگر از ماموریت‌های مهم اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم آموزش قشرهای تاثیرگذار جامعه است. به گفته حجت‌الاسلام اسکندری، در سال گذشته ۸۸ دوره و کارگاه آموزشی ویژه مبلغان مرد و زن، دانشجویان، فعالان فرهنگی، ائمه جماعات، مداحان و... در قم برگزار شد.

وی افزود: موضوع این دوره‌های آموزشی، سبک زندگی اسلامی و دوری از آسیب‌های اجتماعی، شبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی، تحریفات در دین و مقابله با خرافه گرایی، نجوم و مسائل شرعی، تغذیه و بهداشت و طب سنتی، مهدویت، آسیب‌شناسی عزاداری، شیعه شناسی و... بوده است.

اعزام مبلغ و استقرار روحانی

بخش دیگری از فعالیت‌ها و ماموریت‌های اداره کل تبلیغات اسلامی، اعزام مبلغ است. مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم تعداد روحانیون مستقر در روستاهای قم در سال گذشته را ۳۶ نفر اعلام کرد و افزود: استقرار روحانی در روستاهای پرجمعیت برکات بسیاری دارد و با توجه به درخواست‌هایی که اهالی روستاها به استقرار روحانی دارند، چنانچه این طرح مورد حمایت بیشتر قرار بگیرد توسعه خواهد یافت.

وی تأکید کرد: روحانیون مستقر ضمن اقامه نماز جماعت، به تفسیر قرآن و نهج البلاغه، آموزش قرآن، اجرای گفتمان دینی و سخنرانی در مناسبت‌های مذهبی و انقلابی می‌پردازند.

حجت‌الاسلام اسکندری ادامه داد: اعزام مقطعی و عمومی در مناسبت‌هایی همچون ماه مبارک رمضان، دهه اول محرم، دهه آخر صفر، دهه فجر انقلاب اسلامی، دهه کرامت، اعتکاف و همه مناسبت‌های مذهبی هر سال در برنامه اداره کل تبلیغات اسلامی استان قرار دارد.

برگزاری ۴۴۵ گفتمان دینی

برگزاری جلسات گفتمان دینی در دانشگاه‌ها، مدارس و حوزه‌های علمیه یکی دیگر از فعالیت‌های اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم است. به گفته حجت‌الاسلام اسکندری، در سال گذشته ۴۴۵ جلسه گفتمان دینی در استان قم برگزار شد که از این تعداد ۲۳۸ گفتمان ویژه مدارس خواهران و برادران، ۲۰۰ گفتمان ویژه مساجد و ۷ گفتمان ویژه حوزویان و دانشگاهیان برگزار شد.

کتابخانه حضرت فاطمه زهرا(س) از جمله پروژه‌هایی است که از محل اعتبارات سفر مقام معظم رهبری به شهر قم تأمین شده است

وی موضوع این جلسات را روابط اجتماعی و آسیب‌ها و چالش‌ها، تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات و جنگ نرم، گفتمان انقلاب اسلامی، مهارت‌های زندگی، نقد عرفان‌های نوظهور، غرب شناسی، رسانه و فضای مجازی، مقابله با آسیب‌های اجتماعی، دوست‌یابی در دوره جوانی و نوجوانی، بلوغ و نوجوانی، روانشناسی نوجوان و... ذکر کرد.

اجرای طرح اوقات فراغت شامل تشکیل ۲۰ هسته فرهنگی جوان و ۲۳ بوستان معرفت از دیگر فعالیت‌های اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم در سال ۹۵ بود. در این دوره‌ها کارگاه‌های آموزشی، گفتمان‌های اندیشه، فراگیری علوم قرآنی و معارف، اردوهای تفریحی و آموزشی و... انجام شد.

آموزش ائمه جماعات

حجت‌الاسلام اسکندری در بیان فعالیت‌های امور مساجد این اداره کل گفت: آموزش ۲۵۰ نفر از ائمه جماعات، فعال سازی مساجد غیرفعال، تجهیز کتابخانه حوزه دین و شبستان، اجرای شبکه مجازی مساجد، تغذیه فکری ائمه جماعات، اردوهای آموزشی و تفریحی ائمه جماعات، حمایت در برگزاری جلسات تفسیر ائمه جماعات و... از فعالیت‌های این بخش بود.

وی گفت: بخش‌هایی همچون شورای هیئت‌های مذهبی، کانون مداحان و شاعران آئینی و امور بانوان اداره کل تبلیغات اسلامی نیز در سالی که گذشت، فعالیت‌های قابل توجهی انجام دادند.

افتتاح کتابخانه حضرت فاطمه زهرا(س)

حجت‌الاسلام اسکندری با اشاره به افتتاح کتابخانه حضرت فاطمه زهرا(س) در پایان سال ۹۵ اظهار کرد: این کتابخانه از جمله پروژه‌هایی است که از محل اعتبارات سفر مقام معظم رهبری به شهر قم، در سال ۱۳۸۹ تأمین شده است.

وی گفت: کلنگ ساخت کتابخانه در سال ۹۱ به زمین زده شد و به عنوان بزرگ‌ترین کتابخانه و مرکز آموزشی فرهنگی در منطقه شاه ابراهیم قم، در آستانه میلاد باسعادت حضرت زهرا(س) به بهره برداری رسیده است.

این پروژه در چهار طبقه با زیربنای دو هزار و ۶۴۳ متر مربع، طراحی شده و برای ساخت و تجهیز آن بالغ بر ۷۵ میلیارد ریال هزینه شده است.

وی افزود: مجتمع فرهنگی نور، دبیرستان علوم و معارف اسلامی صدرا و ادارات تبلیغات اسلامی شهرهای کهک، قنوات، دستجرد و جعفریه نیز در سال گذشته به اجرای برنامه‌ها و طرح‌های قرآنی، فرهنگی و آموزشی پرداختند.