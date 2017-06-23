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۳ تیر ۱۳۹۶، ۰:۱۲

واکنش باشگاه استقلال به شایعات درباره بازوبند کاپیتانی

واکنش باشگاه استقلال به شایعات درباره بازوبند کاپیتانی

باشگاه استقلال نسبت به شایعات منتشر شده درباره بازوبند کاپیتانی در استقلال واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، باشگاه استقلال در رابطه با بحث بازوبند کاپیتانی در استقلال پس از پیوستن پژمان منتظری متنی به این شرح منتشر کرد:

باشگاه استقلال با نزدیک شدن به پایان فعالیت‌های نقل و انتقالاتی خود و ادامه تمرینات، روزهای آرامی را سپری می‌کند و با همین آرامش نیز به کار خود ادامه خواهد داد. براساس آنچه رسالت خود می‌دانیم که همانا کسب موفقیت و رضایت خاطر هواداران گرامی است، مجموعه باشگاه استقلال به هیچ وجه از فضای آرامش خود خارج نشده و وارد حاشیه نخواهد شد. شایعاتی از شب گذشته در برخی رسانه‌ها و فصای مجازی مطرح شده و این بار برای برهم زدن آرامش استقلال، موضوع بازیبند کاپیتانی را نشانه رفته‌اند.

منبع برخی از این شایعات، برای مجموعه باشگاه استقلال آشنا و شناخته شده هستند، اما برای تنویر افکار عمومی و جلوگیری از ادامه شایعات در خصوص بازوبند کاپیتانی، اعلام می‌کنیم روند سال گذشته ادامه خواهد داشت و قرار نیست برای فصل آینده، تغییری در این روال صورت گیرد و بازیکنان بزرگ و سابقه‌دار ما نیز فقط و فقط تمرکزشان در جهت سربلندی استقلال است، بنابراین از دوستان عزیز خواهشمندیم با عدم انتشار شایعات و اخبار نادرست، به حفظ آرامش استقلال کمک کنند.

کد مطلب 4012982

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