واکنش باشگاه استقلال به شایعات درباره بازوبند کاپیتانی

به گزارش خبرگزاری مهر ، باشگاه استقلال در رابطه با بحث بازوبند کاپیتانی در استقلال پس از پیوستن پژمان منتظری متنی به این شرح منتشر کرد:
باشگاه استقلال با نزدیک شدن به پایان فعالیتهای نقل و انتقالاتی خود و ادامه تمرینات، روزهای آرامی را سپری میکند و با همین آرامش نیز به کار خود ادامه خواهد داد. براساس آنچه رسالت خود میدانیم که همانا کسب موفقیت و رضایت خاطر هواداران گرامی است، مجموعه باشگاه استقلال به هیچ وجه از فضای آرامش خود خارج نشده و وارد حاشیه نخواهد شد. شایعاتی از شب گذشته در برخی رسانهها و فصای مجازی مطرح شده و این بار برای برهم زدن آرامش استقلال، موضوع بازیبند کاپیتانی را نشانه رفتهاند.
منبع برخی از این شایعات، برای مجموعه باشگاه استقلال آشنا و شناخته شده هستند، اما برای تنویر افکار عمومی و جلوگیری از ادامه شایعات در خصوص بازوبند کاپیتانی، اعلام میکنیم روند سال گذشته ادامه خواهد داشت و قرار نیست برای فصل آینده، تغییری در این روال صورت گیرد و بازیکنان بزرگ و سابقهدار ما نیز فقط و فقط تمرکزشان در جهت سربلندی استقلال است، بنابراین از دوستان عزیز خواهشمندیم با عدم انتشار شایعات و اخبار نادرست، به حفظ آرامش استقلال کمک کنند.
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