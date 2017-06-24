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۳ تیر ۱۳۹۶، ۹:۲۲

تور کنسرت‌های قمصری آغاز می‌شود/ «اتاق ها» در برج آزادی

تور کنسرت‌های قمصری آغاز می‌شود/ «اتاق ها» در برج آزادی

علی قمصری نوازنده و آهنگساز موسیقی ایرانی به زودی تور کنسرت های خود را با اجرای برنامه در برج آزادی تهران آغاز می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تور کنسرت های علی قمصری نوازنده و آهنگساز موسیقی ایرانی از هفته دوم تیر ماه با برگزاری کنسرت در شهرهای کرج و یزد آغاز می شود.

بر اساس برنامه ریزی انجام گرفته تور کنسرت های بی کلام علی قمصری از هشتم و نهم تیرماه در شهرهای کرج و یزد آغاز شده و در شهرهای دیگر کشور ادامه خواهد یافت. این آهنگساز و نوازنده، پس از اجرا در دو شهر کرج و یزد، طی روزهای ۱۵ و ۲۲ تیر ماه، در تبریز و اصفهان نیز به صحنه می رود.

قمصری با رویکردی متفاوت نسبت به  اجراهای سابقش روزهای ١٣ و ١٤ مرداد ماه،  «اتاق ها» را در برج آزادی تهران به صحنه می برد. در این اجرای با کلام، آثار شنیده نشده قمصری در کنار آثاری که با اقبال مواجه شده به مخاطبان ارائه می شود.

هاله سیفی زاده و بهرخ شورورزی هم‌آوایان این کنسرت هستند ضمن اینکه یکی از خوانندگان «ارکستر موج نو» نیز در این کنسرت معرفی می شود.

کد مطلب 4013070
علیرضا سعیدی

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