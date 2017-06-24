به گزارش خبرنگار مهر، دکتر پرویز افشار با تبریک فرارسیدن عید سعید فطر گفت: امروز سالروز جهانی مبارزه با مواد مخدر است و عملکرد همه دستگاهها باید مورد ارزیابی قرار گیرد.
وی با بیان اینکه امسال به دلیل تعطیلات با یک هفته تاخیر برنامههای بزرگداشت هفته مبارزه با مواد مخدر را انجام میدهیم، گفت: با حضور روسای کمیتههای ذیربط ۲۸ مصوبه داشتهایم و شیوهنامهای تدوین کردهایم تا یک همنواختی در عملکردها داشته باشیم.
سخنگوی ستاد مبارزه با موادمخدر افزود: تعدادی از استانها به عنوان محل امحا درنظر گرفته شده و در مجموع ۱۶۰ تن مواد و ادوات استعمال امحا خواهد داشت.
وی با بیان اینکه این مراسم در تهران برگزار نمیشود، گفت: طبق برنامهریزیها قرار است این مراسم نمایدن در استانهای سیستانوبلوچستان، هرمزگان، بوشهر و آذربایجانشرقی برگزار میشود.
افشار در ادامه با اشاره به رویکرد اجتماعی مبارزه با مواد مخدر گفت: در طول هفته مبارزه با مواد مخدر برنامههای ویژهای در رسانههای گروهی و به ویژه صدا و سیما تهیه شده تا دربارهٔ این معضل خانمانسوز اطلاعرسانی دقیق صورت گیرد.
آمار رسمی معتادان در کشور: ۲ میلیون و ۸۰۲ هزار نفر
رئیس کار گروه کاهش تقاضای ستاد مبارزه با مواد مخدر درباره آخرین آمار شیوع و وضعیت اعتیاد در کشور گفت: تا پیش از این، آخرین آمارها مربوط به سال ۹۰ بود که بر اساس آن یک میلیون و ۳۲۵ هزار نفر را در بر میگرفت. از همین رو ستاد با توجه به تغییر الگوی مصرف و تغییر جنسیت مصرفکنندگان مواد، آمارها را به روز رسانی کرد.
وی با بیان اینکه در سال ۹۰ چندین طرح برای شیوع شناسی انجام شده که یکی از آنها پیمایش خانهبهخانه بود، گفت: سی هزار نفر به صورت تصادفی مورد نمونهبرداری واقع شده بودند که افراد بین ۱۵ تا ۶۵ ساله را شامل میشد.
پرویز افشار افزود: با توجه به سیاستهای ستاد و نگاه حداقلی، رقم یک میلیون و ۳۲۵ هزار نفر مقبول افتاده بود که با توجه به قدیمی شدن آمارها، احتیاج به بروز رسانی داشت.
وی با بیان اینکه امسال این آمارگیری با حجم نمونه ۶۰ هزار نفر در شهر و روستا دنبال شد و میزان شیوع مصرف ۵٫۳ محاسبه شد، گفت: این آمارگیری بین افراد ۱۵ تا ۶۴ سال صورت گرفته و نشان میدهد که ۲ میلیون و ۸۰۲ هزار نفر معتاد در کشور ما وجود دارند که همین رفم نشان میدهد، رشد چندانی در مصرف موادمخدر نداشتهایم و با توجه به رشد جمعیت با کاهش هم روبهرو بودهایم.
افشار با اشاره به تحقیق دیگری که در یک مرکز بهداشتی در استان کرمان انجام شد و عدد تقریبی ۳ میلیون نفر معتاد در آن به دست آمد، گفت: بر اساس همین آمارها، وزارت بهداشت، بهزیستی و ستاد مبارزه با مواد مخدر با هم جلساتی برگزار کرده و با تجیع آمارها، آمار مصرف مستمر مواد در طول سال گذشته ۲ میلیون و ۸۰۸ هزار نفر محاسبه شد.
رشد ۶.۲ درصدی آمار فوتی سوءمصرف موادمخدر
سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر، با اشاره به آمار فوتیهای ناشی از مصرف مواد مخدر گفت: در سال ۹۵ سه هزار و ۱۹۰ نفر به دلیل سوء مصرف مواد فوت کردهاند که با توجه به امار سال گذشته با رشد ۶.۲ درصدی رشد داشته است که از بین آنها، ۳۴۳ نفر زن و ۲ هزار و ۸۴۷ نفر نیز مرد بودهاند. همچنین ۱۸۸۲ نفر از این تعداد به دلیل مسمومیت حاد با مواد فوت کردهاند که باید دربارهٔ سوء مصرف مواد به مصرفکنندگان اطلاعرسانی کنیم.
وی با هشدار افزایش مرگ و میر به دلیل مصرف مواد روان گردانها گفت در زمینه استفاده از روان گردان او و مرگ و میر مصرفکننده گان با رشد ۸ و ۶ دهم درصدی رو به رو بودهایم که این رشد زنگ خطر استفاده از این مواد را به صدا درآورده است؛ و جا دارد دربارهٔ سوء مصرف این نواد به ویژه در میان جوانان اطلاعرسانیهای ویژه انجام شود.
افشار همچنین به برنامههای آموزشی و پیشگیرانه ستاد در مدارس و دانشگاهها و سربازخانهها و حتی مهدهای کودک اشاره کرد و گفت: افزایش ۳۰ درصدی برنامههای پیشگیرانه ستاد و رویکرد ستاد برای اجتماعی کردن بحث مبارزه با مواد مخدر انجام شده و سعی داریم با توجه به دستور رئیس جمهور به بحث فضای مجازی بیشتر رسیدگی کنیم و برنامههای پیشگیرانه و رصدهای اطلاعاتی را در فضای مجازی بیشتر کنیم
وی با اشاره به امار دانش اموزان معتاد در کشور گفت درسطح کشور ۳ هزار و ۶۰۰ دانش آموز پر خطر و در معرض خطر شناسایی شدهاند که بحثهای مشاورهای برای این دانش اموزان انجام شده است.
پرمصرفترین مواد مخدر
وی با اشاره به تغییر الگوی مصرف موادمخدر در کشور گفت: کماکان تریاک و شیره تریاک و شیشه با شیوع بالا جزو مواد مخدرپر مصرفی هستند که در کشور مصرف میشوند. همچنین حشیش و ترکیبات آن، شامل علف، گل و ماریجوانا با ۱۱.۹ درصد و هرویین افشرده با ۱۰.۶ درصد در مقام بعدی مصرف قرار دارند. مصرف شیشه نیز با افت ۸.۱ درصدی در رتبه سوم قرار دارد که خوشبختانه با افت مصرف شیشه در بین معتادان کشور رو به رو هستیم.
افشار با اشاره به ۲۰۰ تن موادی که در سه ماه گذشته کشف شده، گفت: اخیرا توسط سربازان گمنام امام زمان یک فقره درگیری مسلحانه با قاچاقچیان در محدوده سراوان داشتهایم و در این درگیری قاچاقچیان مقدار قابل توجهی مهمات سبک و سنگین داشتند و علاوه بر اسلحه ۵۰۰ کیلوگرم تریاک هم از آنها کشف و ضبط شده است.
ارسال مستندات درباره عبدالجلیل قنبرزهی به سازمان ملل
سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر، با اشاره به هلاکت عبدالجلیل قنبرزهی که به صورت سازمان یافته از پاکستان اقدام به ترانزیت مواد مخدر به ایران میکرد، گفت: مدارک و مستندانی وجود دارد که نشان میدهد این فرد با تروریستها برای ترانزیت مواد مخدر همدستی داشته که این مدارک را به سازمان ملل ارائه دادهایم.
اختصاص بودجه ۷۹ میلیارد تومانی برای بیمه معتادان
وی با اشاره به اختصاص ردیف بودجه برای بیمه معتادان نیز گفت: امسال ۷۹ میلیارد تومان برای بیمه معتادان در نظر گرفته شده است و به معاون وزارت رفاه ابلاغ شده است و امیدواریم شاهد اتفاقات خوبی در زمینه بیمه معتادان باشیم.
سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر همچنین گفت: خط ملی اعتیاد با توسعهای که انجام شده در طول سال گذشته به ۴۰۰ هزار پیام پاسخ داده که نشان دهنده ۹۸و نیم درصد تماس گیرندهها با این خط به نتیجه رسیدهاند.
تحقیق درباره وجود موادمخدر در تنباکوهای قلیانسراها
وی با اشاره به آلوده بودن قلیان سراها به مواد مخدر گفت: ما هم گزارش وزارت بهداشت را دربارهٔ وجود مواد مخدر در تنباکوها دیدیم و نسبت به آن حساسیت داریم اما آنچه که مسلم است، این است که هنوز برای ما وجود مخدر در تنباکوهای میوهای محرز نشده است اما خبر رسیده که در تنباکوهای میوهای موادمخدر گل و حشیش استفاده میشود.
افشار افزود: ما گزارشاتمان را مبنی بر استفاده این مخدرها در تنباکوها به پلیس مبارزه با مواد مخدر ارائه دادهایم تا با توجه به ازمایشگاههای این پلیس تخصصی دربارهٔ وجود و عدم وجود مواد مخدر در تنباکوهای مورد استفاده از قلیانسراها مورد بررسی قرار گیرد.
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