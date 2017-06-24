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۳ تیر ۱۳۹۶، ۱۱:۰۲

همکاری مستانه مهاجر و ارسلان امیری در «زالاوا»

همکاری مستانه مهاجر و ارسلان امیری در «زالاوا»

ارسلان امیری فیلم سینمایی «زالاوا» را به تهیه‌کنندگی مستانه مهاجر جلوی دوربین می‌برد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فیلم سینمایی «زالاوا»، این فیلم که اولین تجربه کارگردانی سینما برای ارسلان امیری است، چند روز قبل پروانه ساخت خود را دریافت کرد و پیش تولید آن رسما آغاز شد.

فیلمنامه «زالاوا» توسط ارسلان امیری، هومان فاضل و آیدا پناهنده به نگارش درآمده است و ماجرای رازآمیزی را روایت می‌کند که در «زالاوا» می‌گذرد. این فیلم پس از فیلم سینمایی «اسرافیل» دومین تجربه تهیه‌کنندگی مستانه مهاجر است.

ارسلان امیری پیش از این به عنوان فیلمنامه‌نویس و تدوینگر در فیلم‌ تحسین شده «ناهید» به کارگردانی آیدا پناهنده و در نگارش فیلمنامه‌های سینمایی «اسرافیل» و «ویلایی‌ها» همکاری داشته است. او که فارغ‌التحصیل کارگردانی و ادبیات نمایشی است در سال‌های اخیر، تجربه کارگردانی، تدوین و نویسندگی فیلم‌های مستند و تلویزیونی را در کارنامه خود دارد.

«زالاوا» پس از «اسرافیل» دومین تجربه همکاری مشترک ارسلان امیری و مستانه مهاجر است که پس از پایان پیش تولید، جلوی دوربین می‌رود تا برای حضور در جشنواره فیلم فجر آماده شود.

کد مطلب 4013244

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