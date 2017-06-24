جانی دپ برای شوخی با ترامپ عذر خواست/ درخواستِ بایکوت بازیگر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک تایمز، جانی دپ به عنوان جدیدترین بازیگری که به وضعیت امور در دوره ترامپ اعتراضش را نشان داده بود و به شوخی گفت بدش نمی‌آید او را بکشد، از حاضران در برنامه پرسیده بود: می‌توانید ترامپ را بیاورید اینجا؟

او با استقبال مخاطبان روبه روشد و در ادامه گفت آخرین باری که یک بازیگر دست به قتل یک رییس جمهور زد کی بود؟ و افزوده بود: من آن بازیگر نیستم.

این سخنان روز جمعه با اعتراض کاخ سفید روبه رو شد و دپ به دنبال آن گفت تنها داشته به ماجرای قتل آبراهام لینکلن که سال ۱۸۶۵ انجام شد، کنایه می زده است.

سخنان دپ بلافاصله در فضای مجازی منتشر و با واکنش کاخ سفید روبه رو شد. جمعه بعداز ظهر کاخ سفید با صدور بیانیه‌ای به اظهارات دپ و کیتی گریفین کمدینی که ماه پیش با سر پلاستیکی ترامپ روی صحنه ظاهر شده بود اشاره کرد و با اشاره به این که اصلا نمی‌دانیم رییس جمهوری از این اظهارات مطلع شده است یا خیر افزود: یک بی‌حرمتی بزرگ در چنین گفتاری وجود دارد.

در این بیانیه آمده است: رییس جمهوری بارها گفته است با خشونت در تمامی اشکال آن مخالف است و باید این به عنوان یک استاندارد مورد موافقت همه باشد و در سطح جهانی به این استاندارد عمل شود.

دپ نیز روز جمعه با صدور بیانیه‌ای در مجله «پیپل» نوشت: برای این شوخی بد عذر می‌خواهم. من شب پیش از مطالب نادرستی درباره رییس جمهور ترامپ استفاده کردم. این از روی قصد نبود، بلکه تنها تلاشی برای شوخی بود و قصد آسیب رساندن به کسی در میان نبود.

برخی از جمهوریخواهان به دنبال این مساله، خواستار بایکوت کردن جانی دپ شدند و نماینده تنسی در توییتر این خواست را به صورت رسمی مطرح کرد تا برای حمایت از ترامپ کسی به تماشای فیلم‌های جانی دپ نرود.

جانی دپ نخستین چهره مشهور نیست که با اعتراض هواداران ترامپ روبه رو شده و کیتی گریفین کمدین و مدونا خواننده نیز پیشتر برای اعتراض به ترامپ تهدید به بایکوت شده بودند.

جانی دپ ۵۴ ساله اکنون با فیلم پنجم از مجموعه «دزدان دریایی کاراییب » روی پرده‌های سینماهاست. او سه بار نامزد اسکار شده است.

در رویداد سینمایی گلاستون‌بری فیلم‌ها در بزرگ‌ترین پرده سینمایی موجود در بریتانیا نمایش داده می‌شوند و تماشاچیان شبانه در هفتاد اتومبیل بریتانیایی و آمریکایی به تماشای این فیلم‌ها می‌نشینند. سه فیلم از فیلم‌های منتخب جانی دپ در این برنامه به نمایش درآمد.