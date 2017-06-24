نمایش تولیدات سازمان سینمایی حوزه هنری در ۱۲ جشنواره خارجی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان سینمایی حوزه هنری، ۸ فیلم از تولیدات سازمان سینمایی حوزه هنری در ۶ ماهه نخست امسال در ۱۲ جشنواره خارجی حضور داشته و ۲ جایزه کسب کرد.

اسامی فیلم‌ها و جشنواره‌هایی که آثار در آن حضور و نمایش داشته به شرح زیر است:

مستند «A۱۵۷» به کارگردانی بهروز نورانی پور در جشنواره «Movie that Matter» کشور هلند، فیلم کوتاه «علمک» به کارگردانی حسین دارابی در یازدهمین جشنواره فیلم‌های کوتاه «زیر ۲۰ دقیقه» «۲۰ min max» کشور آلمان، انیمیشن «آنتراکت» ساخته محمدرضا خردمندان در جشنواره «انیفیلم» کشور چک، مستند «A۱۵۷» در جشنواره «سینیه دونویی» کشور ایتالیا، فیلم کوتاه «علمک» در جشنواره «Skepto» کشور ایتالیا، فیلم کوتاه «برگ های پاییزی» به کارگردانی سامان حسین پور در نوزدهمین جشنواره فیلم‌های کوتاه کودکان «مو اَند فرایز» آلمان، مستند «A۱۵۷» در جشنواره «سینیه دونویی» کشور تایلند، فیلم های کوتاه «علمک»، «مثل بادکنک»، «مرد و بچه» و «ولد» در جشنواره «سلولارت» کشور آلمان، فیلم کوتاه «علمک» در جشنواره «Nations» کشور اتریش، نمایش فیلم سینمایی «خسته نباشید» به کارگردانی افشین هاشمی و محسن قرایی در سومین جشنواره فیلم «The Earth Day» کشور آمریکا، فیلم های کوتاه «مادر»، «گزارشگر» و «سیخفیل» در جشنواره «ریور» کشور ایتالیا، انیمیشن «آنتراکت» در جشنواره «انیما موندی» کشور برزیل.

همچنین مستند «A۱۵۷» به کارگردانی بهروز نورانی پور جایزه اصلی بهترین فیلم بخش مستند جشنواره «سینیه دونویی» کشور ایتالیا و جشنواره «سینیه دونویی» کشور تایلند را از آن خود کرد.