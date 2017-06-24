به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، کشت نشایی پنبه برای نخستین بار در کشور با حضور معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی و مجری طرح پنبه در استان گلستان آغاز شد؛ براین اساس امسال ۱۳۰ هکتار از زمین‌های کشاورزی کشور زیر کشت نشایی پنبه می‌رود که ۱۰۰ هکتار آن در گلستان است.

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی در حاشیه مراسم آغاز کشت نشایی پنبه، اظهار داشت: آنچه ما در طرح‌های اقتصاد مقاومتی و برنامه‌های افزایش تولید محصولات پیش بینی کرده‌ایم این است که همه محصولات کشاورزی به غیر از محصولات گندم، جو و سیب زمینی باید به صورت نشایی کشت شوند.

عباس کشاورز با اشاره به کمبود آب در کشور خاطرنشان کرد:در روش کشت نشایی، مصرف آب تا ۴۰ درصد کاهش می‌یابد ضمن اینکه در این روش مصرف بذر نیز به یک ششم کاهش یافته و گیاهان در این روش زودرس می‌شوند.

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: برای تولید انبوه نشاء سالم و مطئمن باید بانک نشاء در کشور ایجاد کنیم.