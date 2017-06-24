بیمه نمازگزاران در مراسم عید فطر/خدمات رسانی رایگان ۲۵۰۰اتوبوس

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی یزدانی با اعلام این مطلب گفت: ستاد برگزاری مراسم نمازعید سعید فطر با ۱۴کمیته از مدت ها پیش آغاز به کار کرده است که شهرداری تهران نیز به عنوان کمیته پشتیبانی با ۳ کارگروه (خدمات شهری، حمل و نقل و ترافیک و فرهنگی و اجتماعی ) و ۳۰ زیر مجموعه فعالیت می کند.

یزدانی در تشریح جزئیات برنامه های شهرداری تهران در برگزاری مراسم عید سعید فطر به اقدامات کارگروه خدمات شهری اشاره کرد و گفت: سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران با همکاری مناطق به پاکسازی و نظافت محدوده اطراف مصلی قبل،حین و در پایان مراسم می پردازد و در همین راستا محدوده اطراف مصلی به ۴پهنه تقسیم بندی شده است و ناظرین سازمان مدیریت پسماند در دو بخش نظافت و پاکیزه سازی مکانیزاسیون خدمات شهری و جمع آوری پسماند خشک در این پهنه ها با بکارگیری نیروها، تجهیزات، ادوات لازم و... خدمات رسانی می کنند.

اکران تبلیغات محیطی در سطح شهر تهران بر بیش از ۹۷ عرشه پل، ۲۴ بیلبورد و۳۰ سازه پرتابل

وی در ادامه با بیان این که اکران طرح های تبلیغات محیطی توسط سازمان زیباسازی با مضمون برگزاری مراسم عید سعید فطر برای نصب در سطح شهر و در داخل و اطراف مصلی تهران صورت خواهد گرفت،گفت: اکران تبلیغات محیطی در سطح شهر بر بیش از ۹۷ عرشه پل، ۲۴ بیلبورد و۳۰ سازه پرتابل و نیز اطراف مصلی تهران، اکران تبلیغات محیطی در اطراف خیابان ولیعصر(عج) و میدان انقلاب،اکران تبلیغات محیطی در تلویزیون های شهری و... بخشی از این اقدامات می باشد.

یزدانی در ادامه افزود: سازمان بوستان ها و فضای سبز شهر تهران نیز نسبت به آراستگی فضای سبز اطراف و داخل مصلی، گل آرایی جایگاه نماز در مصلی تهران، جمع آوری نخاله و ضایعات فضای سبز باغچه های اطراف مصلی تهران، واکاری فضای سبز محدوده مصلی تهران، تامین و استقرار سرویس های بهداشتی پرتابل در محل های تعیین شده اقدام خواهد کرد.

استقرار نیروها، تجهیزات و ماشین آلات آتش نشانی در نقاط تعیین شده/ جلوگیری از هر گونه بساط گستری در محدوده مصلی تهران

وی با بیان این که نیروهای سازمان آتش نشانی نیز در داخل و خارج از مصلی تهران با در نظر گرفتن تمامی نکات ایمنی در روز عید سعید فطر خدمات رسانی خواهند کرد، خاطرنشان کرد: سازمان آتش نشانی با استقرار نیروها، تجهیزات و ماشین آلات آتش نشانی در نقاط تعیین شده به شناسایی نقاط ناایمن می پردازد و تدابیر لازم را در جهت رفع سریع ناایمنی بکار خواهد گرفت.

وی در ادامه افزود: برای جلوگیری از هرگونه بساط گستری، نیروهای شرکت شهربان و حریم بان نیز در نقاط و پهنه های تعیین شده در اطراف و داخل مصلی مستقر خواهند شد.

معاون خدمات شهری شهرداری تهران در ادامه به اقدامات کارگروه حمل و نقل و ترافیک در برگزاری باشکوه نماز عید سعید فطر و خدمات رسانی به نمازگزاران اشاره کرد و گفت: هماهنگی های لازم با شرکت مترو، اتوبوسرانی و تاکسیرانی جهت جابه جایی نمازگزاران عزیز از سطح شهر تهران انجام شده است.همچنین برای انتقال نمازگزاران به مصلی تهران و برگشت نیز اقدامات و هماهنگی لازم با پلیس راهور به لحاظ ارائه و انجام طرح های ترافیکی در سطح شهر به خصوص اطراف مصلی تهران انجام شده است.

خدمات رسانی رایگان ناوگان تاکسیرانی با۴۰۰ دستگان ون و ۲۰ دستگاه سواری در ۵ محور

وی در ادامه به اقدامات سازمان تاکسیرانی اشاره کرد و گفت: ناوگان تاکسیرانی شهر تهران نیز از ساعت ۵ صبح روز عید سعید فطر با ۴۰۰ دستگاه تاکسی ون و ۲۰ دستگاه سواری بصورت رایگان در ۵محور (محور یک: پارکینگ درب اصلی مصلی- ۳۰دستگاه ون، محور دو : خیابان سهروردی - درب اصلی مصلی - ۱۰۰دستگاه ون، محور سه: پارکینگ بنیاد مستضعفان - درب شمالی مصلی- ۱۰۰دستگاه ون، محور چهار: میدان هفتم تیر - درب اصلی مصلی- ۵۰ دستگاه ون و محور پنج: پارک سوار بیهقی - درب شمالی مصلی- ۱۲۰دستگاه ون.) به نمازگزاران خدمات رسانی می کنند.

یزدانی با اشاره به این که کلیه تاکسی های ون و واحدهای کنترل و نظارت مجهز به کپسول اطفاء حریق هستند، تصریح کرد: سرویس رسانی به ستاد گمشدگان مراسم با استعداد ۲۰ دستگاه سواری انجام می شود.ضمنا طراحی، چاپ و نصب بنر برای اطلاع رسانی و راهنمایی نمازگزاران و تهیه نقشه مسیر محورهای خدمات رسانی نیز از جمله اقدامات این سازمان می باشد.

معاون شهردار تهران به تامین اتوبوس های مورد نیاز برای انتقال نمازگزاران از سطح شهر تهران به محل برگزاری مراسم روز عید سعید فطر پرداخت و گفت: ۲۵۰۰ دستگاه اتوبوس دو کابین و تک کابین از مبادی ( میدان رسالت- چهارراه تهرانپارس– پایانه خاوران- خراسان– شهرک شهید بروجردی- ۱۳ آبان ( پیروزی) – تجریش- میدان نبوت- پایانه علم و صنعت - فلکه اول و دوم تهرانپارس- حکیمیه– شهرک شهید محلاتی – جماران- لویزان– میدان راه آهن– ابوذر- بازار دوم نازی آباد– جلیلی– خزانه بخارایی – میدان صادقیه- اکباتان - شهرک شهید باقری-میدان آزادی – آذری- یافت آباد– شهرک ولیعصر(‌عج)– تهرانسر- شهر ری- خانی آباد- دولت آباد-۱۳آبان(رجایی)، برای این منظور پیش بینی شده است که از ۰۵:۳۰ بامداد خدمات رسانی خواهند کرد.

وی ادامه داد:شرکت مترو نیز با تامین کلیه امکانات به صورت رایگان به جابجایی نمازگزاران می پردازد.همچنین به منظور رفاه حال نمازگزاران عزیز سرفاصله حرکت قطارها کاهش می یابد و در ایستگاه های شهید بهشتی، رسالت، هفت تیر، مفتح و ... پیش بینی های ویژه ای انجام شده است.

به گفته یزدانی هماهنگی های لازم با پلیس راهور تهران بزرگ برای تعیین مسیرهای تردد جهت جلوگیری از ترافیک در مسیرهای منتهی به مصلی تهران در روز عید سعید فطر انجام شده است.

بیمه نمازگزاران در مراسم عید سعید فطر/ استقرار تیم های پزشکی

یزدانی در ادامه گفت:تمامی نمازگزاران عزیز و نیروهای شهرداری تهران در مراسم عید سعید فطر بیمه می باشند. همچنین شرکت شهر سالم نیز با استقرار تیم های پزشکی و متخصص و استقرار آمبولانس در نقاط تعیین شده به نمازگزاران عزیز خدمات رسانی خواهد کرد.

استقرار ایستگاههای صلواتی در مناطق ۲۲ گانه / اهدای اقلام فرهنگی به نمازگزاران



یزدانی در ادامه در تشریح اقدامات کارگروه فرهنگی و اجتماعی گفت: تهیه دعای مخصوص عید (دعای قنوت) با هماهنگی سازمان زیباسازی و پس از تایید ستاد مرکزی، نصب طرح های مرتبط با روز عید سعید فطر بر روی بنر در فضاهای اطراف مصلی و خیابان های مجاور و منتهی به مصلی تهران و نیز بر روی پانل های شیشه ای در محورهای اصلی شهر، پخش جملات کوتاه با محوریت نماز عید فطر در نمایشگرهای شهری، برنامه ریزی جهت استقرار ایستگاههای صلواتی در مناطق ۲۲ گانه و در نقاط تعیین شده، تامین هدایا جهت کودکان شرکت کننده در نماز، اهدای اقلام فرهنگی به نمازگزاران و... از جمله برنامه های کارگروه فرهنگی و اجتماعی در شهرداری تهران می باشد.

تشکیل گروه های راهنمای نمازگزاران

وی با بیان این که سازمان میادین و میوه و تره بار شهرداری تهران نیز به آذین بندی میادین و بازارهای میوه و تره بار می پردازد؛ به ذکر دیگر اقدامات شهرداری تهران در برگزاری مراسم عید سعید فطر پرداخت و گفت: آماده سازی محدوده مصلی تهران از نظر نگهداشت شهری، نظافت و رفت و روب قبل ، حین و بعد از مراسم، شستشوی سطح معابر، جداول و المان ها، لایروبی انهار و گندزدایی،جلوگیری و رفع سد معبر قبل،حین و بعد از مراسم، لکه گیری و آسفالت، تسطیح و اصلاح معابر و پیاده روها، رنگ آمیزی جداول و المانهای شهری در محدوده برگزاری نماز عید سعید فطر، جانمایی، طراحی و نصب اقلام تبلیغاتی شامل پوسترهای تبلیغاتی و بنر و پلاکارد بر روی بیلبوردها و سازه های پرتابل با همکاری سازمان زیباسازی، انجام خط کشی محل پارک اتوبوس ها، تعیین مسیر اتوبوس ها و نصب بنرهای راهنما و جهت نما در خصوص محل پارک خودروهای سواری،تهیه نقشه های ایستگاه های اتوبوس و مسیرها و محل پارک خودروها، تشکیل گروه های راهنمای نمازگزاران با استقرار اکیپ های مشخص با همکاری بسیج شهرداری تهران و... از جمله اقدامات شهرداری تهران در برگزاری باشکوه نماز عید سعید فطر می باشد.