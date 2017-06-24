مدیر کل کمیته امداد استان با«حاج حسن» دیدار کرد/دستور رسیدگی فوری

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کلامی ظهر امروز شنبه با حضور در محل زندگی و کار «حاج حسن»، از نزدیک از وضعیت زندگی نامناسب او دیدن کرده و ضمن دلجویی به خواسته‌های وی گوش سپرد.

وی در این دیدار ضمن جویا شدن وضعیت زندگی، جسمانی، روحی و... حاج حسن، اظهار داشت: واقعا که زندگی در چنین شرایطی سخت است و نمی‌توان بدون کمک مردم و دیگران بار سنگین زندگی را در این سن بر دوش کشید و وظیفه کمیته امداد است که با احترام تمام، دستگیر سالمندان عزیز باشد.

کلامی همچنین وعده داد: با همکارانم در کمیته امداد امام خمینی آذربایجان شرقی به صورت فوری تلاش خواهیم کرد حتما تا پنجشنبه پیش رو، ضمن ایجاد پرونده برای حاج حسن در کمیته امداد و عضویت او به عنوان مددجو، نیازهای پزشکی، مالی و مسکن او را فراهم سازیم.

وی افزود: پس از اینکه حاج حسن به عضویت کمیته امداد درآمد، ما برای او خانه‌ای تهیه خواهیم کرد تا وی بتواند به راحتی تا آخر عمر در آنجا زندگی کند، ضمن اینکه مخارج زندگی او را نیز کمیته امداد از این پس به صورت ماهانه متقبل خواهد شد.

این گزارش می‌افزاید چند روز پیش گزارشی که خبرگزاری مهر از وضعیت زندگی اسف‌بار «حاج حسن» منتشر کرد، موجب توجه و کمک اقشار مختلف مردم نوع‌دوست تبریزی شد و همچنین شنیده‌ها حاکی است برخی مسئولان نیز به صورت غیررسمی در محل زندگی و کار حاج حسن حضور یافته و به کمک وی شتافته‌اند.