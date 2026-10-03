۲ کاپیتان، ۲ خروج جنجالی؛ صلاح و رونالدو در کانون حاشیه

به گزارش خبرنگار مهر، ترک اردوی تیم ملی مصر توسط محمد صلاح در جریان فیفادی، به موضوعی جنجالی در رسانه‌های مصری تبدیل شده و روایت‌های متفاوتی درباره دلایل واقعی جدایی کاپیتان «فراعنه» پیش از پایان بازی‌های این اردو مطرح شده است.

روزنامه الشرق الاوسط نوشت: بر اساس روایت رسمی که در رسانه‌های مصر منتشر شده، خروج صلاح از اردو نتیجه توافق قبلی میان این بازیکن و کادر فنی به سرمربیگری حسام حسن بوده است. طبق این توافق، صلاح به دلیل برگزاری دیدار برابر سودان جنوبی روی زمین چمن مصنوعی از حضور در این مسابقه معاف شده بود و پس از آن نیز تصمیم گرفته شد او در دیدار دوستانه برابر آفریقای جنوبی در چهارم اکتبر (۱۲ مهر) به میدان نرود تا فرصت استراحت داشته باشد و از فشار و خستگی بیش از حد جلوگیری شود.

برخی رسانه‌های مصری گزارش داده‌اند که این تصمیم پیش از دیدار برابر آنگولا گرفته شده بود و صلاح پس از پایان مأموریت خود در اردوی تیم ملی، راهی ترکیه شده تا در تمرینات ترابزون‌اسپور حاضر شود و برای ادامه رقابت‌های داخلی آماده شود.

با این حال، روایت‌های دیگری تصویر متفاوتی از اتفاقات رخ‌داده در اردوی مصر ارائه کرده‌اند. بر اساس این گزارش‌ها پس از تساوی بدون گل برابر آنگولا، حسام حسن از عملکرد بازیکنانش در رختکن عصبانی شده و از برخی بازیکنان، از جمله محمد صلاح، انتقاد کرده است.

طبق همین روایت‌ها، صلاح از برخی اتفاقات جریان مسابقه رضایت نداشته است؛ به‌خصوص پس از اینکه در دقیقه ۶۱ تعویض شد. همچنین گزارش‌هایی درباره نارضایتی او از برخی اظهارات مطرح‌شده پیش از این دیدار منتشر شد. گفته می‌شود صلاح پیش از ترک اردو، با هانی ابوریده، رئیس فدراسیون فوتبال مصر، نیز در ارتباط بوده است.

برخی گزارش‌ها حتی پا را فراتر گذاشته و مدعی شده‌اند که چمن مصنوعی تنها دلیل خروج صلاح از اردو نبوده و این بازیکن از برخی اتفاقات عصبانی بوده است. در مقابل، روایت‌های دیگری تأکید دارند که تصمیم صلاح برای بازی نکردن برابر سودان جنوبی از همان ابتدای اردو مشخص بوده و ارتباطی با هیچ اختلاف یا اتفاق تازه‌ای نداشته است.

در همین حال، روایتی نیز درباره نبود اختلاف جدی میان صلاح و حسام حسن (سرمربی تیم ملی مصر) مطرح شده است. بر اساس این روایت این دو پس از دیدار برابر آنگولا جلسه‌ای خصوصی برای بررسی اتفاقات مسابقه برگزار کردند که در فضایی دوستانه به پایان رسید. همچنین صلاح بلافاصله پس از بازی اردو را ترک نکرد و تا صبح روز بعد در جمع ملی‌پوشان حضور داشت.

چنین موضوعی در اردوی تیم ملی فوتبال پرتغال در فیفادی جاری رخ داد که باعث شد تا کریستیانو رونالدو فوق ستاره و کاپیتان این تیم اردوی تیم ملی را ترک کند و قرار است رئیس فدراسیون فوتبال پرتغال او را از تصمیمش مبنی بر خداحافظی از بازی های ملی باز دارد.