به گزارش خبرنگار مهر، حامد روحانی صبح شنبه با حضور در شهرستان‌های چابهار و کنارک، روند ساماندهی سکونتگاه‌های ناکارآمد، صیانت از اراضی، اجرای پروژه‌های عمرانی و تأمین مسکن برای اقشار کم‌برخوردار را بررسی و بر تسریع در اجرای طرح‌های مرتبط تأکید کرد.

سفر مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و ساماندهی سکونتگاه‌های ناکارآمد بنیاد مسکن به جنوب سیستان و بلوچستان و حضور میدانی و برگزاری نشست‌های تخصصی، موضوعاتی از جمله ساماندهی حاشیه شهر چابهار، حفاظت از اراضی، جلوگیری از تصرفات غیرمجاز، بازگشایی معابر، توسعه زیرساخت‌ها و پیشبرد پروژه‌های مسکن را دربرگرفت و زمینه بررسی مسائل حقوقی و اجرایی این مناطق را فراهم کرد.

روحانی در نشست تخصصی بررسی مسائل حقوقی و اجرایی حاشیه شهر چابهار، سیاست‌های بنیاد مسکن برای افزایش سرعت ساماندهی سکونتگاه‌های ناکارآمد و در معرض خطر را تشریح کرد و بر ضرورت صیانت و حراست از اراضی تأکید داشت.

جلوگیری از تصرفات غیرمجاز، اولویت‌دهی به بازگشایی معابر و تأمین خدمات عمومی و تقویت اقدامات حقوقی و تسهیل‌گری از جمله محورهایی بود که با حضور وی مورد بررسی قرار گرفت.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و ساماندهی سکونتگاه‌های ناکارآمد و در معرض خطر بنیاد مسکن همچنین در دیدار با رئیس دادگستری چابهار، وضعیت اراضی حاشیه شهر و الزامات حقوقی ساماندهی این مناطق را بررسی کرد.

روحانی در این دیدار گفت: مبالغ دریافتی از مردم برای واگذاری، در همان منطقه برای زیرسازی و آسفالت هزینه می‌شود و بنیاد مسکن برای بهبود زیرساخت‌های این مناطق تلاش می‌کند.

وی در جریان بازدید از پروژه مسیل عثمان‌آباد، وضعیت اجرایی این طرح و مسیرهای آماده اجرا را بررسی کرد. این پروژه در مجموع سه کیلومتر طول دارد که فاز نخست آن به طول ۵۰۰ متر با اعتبار ۲۲ میلیارد تومان در حال اجراست.

در این بازدید، مسائل مرتبط با بازگشایی معابر و آثار اجرای طرح‌های عمرانی بر زندگی ساکنان نیز مورد توجه قرار گرفت و حسن علیاری، رئیس گروه دفتر ساماندهی سکونتگاه‌های ناکارآمد و در معرض خطر بنیاد مسکن، با ساکنان و اعضای جامعه محلی درباره مزایای اجرای این طرح‌ها گفت‌وگو کرد.

وی همچنین در نشست بررسی عملکرد ستاد ساماندهی حاشیه شهر چابهار، روند واگذاری و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی و اراضی را ارزیابی کرد و میزان پیشرفت پروژه‌ها نسبت به اهداف مصوب، برنامه زمان‌بندی و دلایل تأخیر احتمالی طرح‌ها را مورد بررسی قرار داد.

در این نشست، موضوع ساخت مسکن و نوسازی بافت شهری در مناطق حاشیه‌ای نیز مطرح شد و راهکارهای اجرایی برای تسریع در روند نوسازی و ارتقای کیفیت زندگی ساکنان مورد بحث قرار گرفت.

پیگیری پروژه‌های مسکن و زیرساختی در کنارک

بخش دیگری از برنامه‌های روحانی در جنوب استان به شهرستان کنارک اختصاص داشت؛ جایی که وی به همراه مدیران بنیاد مسکن استان از پروژه‌های عمرانی و مسکن بازدید کرد.

در پروژه ۱۲۰ واحدی آل‌مصطفی، روند اجرای سه فاز ۴۰ واحدی بررسی شد. فاز نخست این پروژه به پیشرفت ۱۰۰ درصدی رسیده و آماده تحویل است، فاز دوم ۷۰ درصد پیشرفت دارد و فاز سوم در مرحله آغاز عملیات اجرایی قرار دارد.

در روستای پزم تیاب نیز کانال ۸۰۰ متری و عملیات زیرسازی و آسفالت ۱۶ هزار مترمربع از معابر مورد بازدید قرار گرفت. همچنین تکمیل ساماندهی محور اصلی روستا شامل جدول‌گذاری، پیاده‌رو، روشنایی و مبلمان مسیر، متناسب با تأمین اعتبار مورد توجه قرار گرفت.

روحانی در دیدار با فرماندار کنارک نیز بر ضرورت ساماندهی محله نظرآباد تأکید کرد و پیگیری اجرای «خانه امید» را در صورت فراهم شدن مقدمات لازم، قابل پیگیری دانست.

در این نشست، موضوع تسریع در اجرای طرح‌های هادی روستایی، بهسازی معابر، تأمین و واگذاری زمین، تکمیل پروژه‌های مسکن و رسیدگی به مطالبات مردم نیز بررسی شد.

مجموع این برنامه‌ها، مأموریت دفتر برنامه‌ریزی و ساماندهی سکونتگاه‌های ناکارآمد و در معرض خطر بنیاد مسکن را در جنوب سیستان و بلوچستان بر محورهایی همچون ساماندهی اراضی، پیشگیری از تصرفات، توسعه زیرساخت‌های عمومی، نوسازی بافت‌های ناکارآمد و تسهیل دسترسی اقشار کم‌برخوردار به مسکن دنبال می‌کند.