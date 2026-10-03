به گزارش خبرنگار مهر، شماره‌های دوازدهم و سیزدهم فصلنامه «نامه جمهور» با موضوع محوری «اعتراض» در مجموع در ۴۸۸ و ۲۷۲ صفحه منتشر شده است. «اعتراض و دشمنان آن؛ جمهوری اعتراضی و نفی نابرابری» و «اعتراض، کارگران و احیای امر اجتماعی؛ به همراه کتاب‌نامه خواندن اعتراض» محورهای اصلی این دو شماره را تشکیل می‌دهند.

در شماره دوازدهم این فصلنامه که در ۴۸۸ صفحه منتشر شده، موضوع اعتراض در شش فصل «تاریخ»، «تجربه»، «جامعه‌شناسی»، «اندیشه»، «الهیات» و «حقوق» مورد بررسی قرار گرفته است.

این شماره با سرمقاله «اعتراض و دشمنان آن؛ جمهوری اعتراضی و نفی نابرابری» نوشته مجتبی نامخواه و دیباچه «جمهوری اعتراضی، جمهوری معترض؛ تأملاتی در باب چیستی، فضیلت‌ها، ضرورت‌ها و امکان‌های اعتراض در جمهوری بسامان» نوشته علی اسکندری آغاز می‌شود.

فصل نخست با عنوان «تاریخ»، مروری بر اعتراض‌های چند دهه اخیر ایران دارد. «در ابتدا اعتراض بود» درباره اعتراض‌های سال ۱۳۵۷، «اولین زلزله اجتماعی سیاست‌های تعدیل اقتصادی» درباره اعتراض‌های سال ۱۳۷۱، «اعتراض به مثابه ابزار» درباره وقایع سال ۱۳۷۸ و «اعتراض فرادستان» درباره اعتراض‌های سال ۱۳۸۸ از جمله مطالب این بخش هستند.

در ادامه این فصل، اعتراض‌های کارگری و صنفی دهه ۹۰، اعتراض مالباختگان مؤسسات مالی در سال ۱۳۹۴، اعتراض‌های مرتبط با مسائل محیط‌زیستی و آب در سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ و اعتراض‌های سال‌های ۱۳۹۶، ۱۳۹۸، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۴ مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

فصل دوم با عنوان «تجربه» به موضوع «اعتراض علیه اعتراض؛ اعتراض، جوهره جمهوری» اختصاص یافته است. در این بخش، ابعاد مختلف اعتراض در گفت‌وگو با سعید خورشیدی، حبیب رحیم‌پور ازغدی، سیدعلی موسوی و روح‌الله رشیدی بررسی شده است. بسترها و رهبران اعتراض‌ها، ماهیت امر اعتراضی، اثرگذاری اعتراضات، نسبت اعتراض با جمهوریت و همچنین برخی زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اعتراض از محورهای این گفت‌وگو هستند.

در فصل «جامعه‌شناسی» نیز چند مقاله به بررسی زمینه‌های اجتماعی اعتراض اختصاص یافته است. «علیه نابرابری، علیه نانمایندگی؛ بررسی تأثیرگذاری انواع نابرابری در اعتراض‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۱» نوشته الهه طالب‌زاده، «اعتراض، ناسازگاری و نارضایتی؛ نقش نابرابری و ناسازگاری در زایش جنبش‌های اجتماعی اخیر ایران» نوشته کیوان سلیمانی، «تحلیل فهم مشارکت‌کنندگان از اعتراضات ۱۴۰۱» نوشته محمدصادق کربلایی‌زاده و «معترضم پس هستم» نوشته علی اسکندری نداف از مطالب این فصل هستند.

فصل چهارم به بررسی «اعتراض» در اندیشه تعدادی از شخصیت‌های معاصر اختصاص دارد. در این بخش دیدگاه‌های امام خمینی(ره)، آیت‌الله خامنه‌ای، شهید بهشتی، شهید مطهری، دکتر علی شریعتی، امام موسی صدر و علامه حکیمی درباره نقد، اعتراض، آزادی، برابری و نسبت آنها با جامعه و حکومت مرور شده است.

در فصل «الهیات»، موضوع «فقه، عرفان، اعتراض؛ مواجهه با امر اعتراضی در دانش و نگرش اسلامی» در گفت‌وگو با حجت‌الاسلام والمسلمین محسن قنبریان بررسی شده است. اعتراض در قرآن، عرفان، سیره و فقه چهار بخش اصلی این گفت‌وگو را تشکیل می‌دهند.

فصل پایانی این شماره نیز به ابعاد حقوقی اعتراض اختصاص دارد. «اصالت اعتراض و چالش‌های آن؛ بررسی مشروح مذاکرات تصویب اصل ۲۷ قانون اساسی و مبانی حکمی و فقهی آن» نوشته حجت‌الاسلام والمسلمین محسن قنبریان و «صد و بیست سال کشاکش ایرانی بر سر حق اعتراض» نوشته امیررضا بهنامی شبستری، دو مطلب این بخش هستند که به سابقه و مبانی حقوقی حق اعتراض در ایران می‌پردازند.

شماره سیزدهم «نامه جمهور» نیز با محور «اعتراض، کارگران و احیای امر اجتماعی» منتشر شده و در کنار آن «کتاب‌نامه خواندن اعتراض» ارائه شده است. «اعتراض برای مطالبه‌های بدیهی»، «دفاع از سندیکا، دفاع از زیست انسانی»، «نوجوان، اعتراض و تکوین هویت» و «اعتراض و تشکل‌یابی، مسیر احیای جامعه و اقامه عدالت» از جمله مطالب معرفی‌شده در این شماره هستند.

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