به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، سعید متصدی، معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست درباره بازنگری دستورعمل اجرایی پرداخت عوارض آلایندگی مجتمع های پتروشیمی اظهار کرد: سازمان محیط زیست میزان آلایندگی واحدهای پتروشیمی را براساس دستورعمل تدوین شده اندازه گیری و بررسی کرده و در صورت کاهش آلایندگی واحدها، مجتمع پتروشیمی از پرداخت مالیات معاف می شود.

وی با بیان این که واحدها و مجتمع های پتروشیمی اصولا آلایندگی هایی دارند، گفت: این شرکت‌ها یا باید آلایندگی خود را کاهش دهند و یا مالیات پرداخت کنند که امیدواریم به تدریج شاهد کاهش آلایندگی مجتمع های پتروشیمی و حرکت به سوی تحقق هوای پاک باشیم.

متصدی تصریح کرد: طرح ها و مجتمع های پتروشیمی می توانند با توجه به نوع فعالیت‌هایشان در حمایت از محیط زیست نقش آفرین باشند.

معاون سازمان محیط زیست از آمادگی این سازمان برای گسترش همکاری‌ها با طرح‌ها و مجتمع های پتروشیمی برای صیانت از محیط زیست خبر داد و گفت: هر یک از واحدهای پتروشیمی که برنامه کاهش آلایندگی خود را در یک بازه زمانی مشخص به ما اعلام کند از حمایت و همکاری سازمان محیط زیست برخوردار خواهد شد.