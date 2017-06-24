طرح خرید کتاب از مشتریان در کتابفروشی افق اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، طرح خرید کتاب از مشتریان امسال برای دومین بار توسط کتابفروشی شماره یک نشر افق اجرا می شود.

این کتابفروشی، سال گذشته طرح خرید کتاب از مشتریان را اجرا کرد که به دلیل استقبال از آن، مدتش از یک ماه به سه ماه تمدید شد. طرح مذکور امسال هم از اول تیرماه در این کتابفروشی آغاز شده و تا ۳۱ شهریور اجرا می شود.

به این ترتیب، مشتریان می توانند در طول این مدت، کتاب های نشر افق را که پیش تر خریده و خوانده اند، با یک سوم قیمت پشت جلد به این کتابفروشی واگذار کرده و در ازای آن کتاب، محصولات موجود یا پول نقد دریافت کنند. این کتاب ها باید سالم و چاپ شده توسط این ناشر باشند.

به علاوه کتاب های خریداری شده، با نصف قیمت پشت جلد دوباره به فروش می رسند. نشر افق با این کار، هم از کتابخوان های جامعه حمایت می کند و هم در حفاظت از محیط زیست سهمی بر عهده خواهد گرفت. این کتاب ها با برچسب سبز از دیگر کتاب ها جدا می شوند. کتاب افق برای این کتاب ها، دو قفسه ویژه در نظر گرفته است.

فروشگاه کتاب افق در خیابان انقلاب، جنب سینما سپیده، نبش کوچه اسکو واقع شده است.