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۳ تیر ۱۳۹۶، ۱۶:۳۴

با قهرمانی تیم کاکامی؛

پرونده هشتمین دوره جام ستاره ها بسته شد/ بیاتی‌نیا بهترین بازیکن

پرونده هشتمین دوره جام ستاره ها بسته شد/ بیاتی‌نیا بهترین بازیکن

هشتمین دوره رقابت های فوتبال جام ستاره ها با برگزاری دیدار فینال و قهرمانی تیم کاکامی به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات از ابتدای خردادماه با حضور هشت تیم رسانه ورزش، استقلال، پرسپولیس، پدرخوب، کاکامی، هنرمندان، موسیقی و پاراگ در زمین چمن مصنوعی مجموعه ورزشی شهید کشوری آغاز شد و جمعه شب با برگزاری دیدار فینال به پایان رسید.

در دیدار فینال این دوره از مسابقات تیم های کاکامی و هنرمندان به مصاف هم رفتند که تیم کاکامی با برتری ۲ بر یک برابر هنرمندان به مقام قهرمانی دست پیدا کرد.

محسن بیاتی نیا مهاجم پیشین تیم های پاس و استقلال که در دیدار فینال هم هر دو گل کاکامی را به ثمر رساند به عنوان بهترین بازیکن جام انتخاب شد. ضمن اینکه جام اخلاق هم به تیم پاراگ تعلق گرفت.

پرونده هشتمین دوره مسابقات فوتبال جام ستاره ها در شرایطی بسته شد که برخلاف سالهای گذشته دیدار رده بندی برگزار نشد. پژمان جمشیدی بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران و پرسپولیس مدیریت برگزاری این جام را برعهده دارد.

کد مطلب 4013794
رضا خسروي

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