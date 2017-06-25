۴ تیر ۱۳۹۶، ۱۲:۵۵

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

چاه فضای سبز پیشوا به کمک آب شرب این شهر آمد

پیشوا- شهردار پیشوا از اتصال چاه آب فضای سبز شهرداری به مدار مخزن سازمان آب در جهت جلوگیری از کمبود آب برخی مناطق این شهر خبر داد.

شیرزاد یعقوبی، در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که دربرخی از مناطق شهری پیشوا با کمبود آب شرب مواجه هستیم، اظهار داشت: در جهت رفع این کمبود در بعضی از مناطق شهری، چاه آب فضای سبز شهرداری هر شب به مدت سه ساعت به مدار مخزن سازمان آب متصل شده است.

وی اضافه کرد: با توجه به ناهموار بودن و اختلاف سطح در شهر پیشوا، در زمان پیک مصرف، نقاط مرتفع با افت فشار آب مواجه می شوند که با بررسی های به عمل آمده به منظور تقویت فشار آب شرب مشکل کمبود آب برخی محلات، هر شب سه ساعت، چاه آب فضای سبز شهرداری به مدار مخزن سازمان آب کمک رسانی خواهد کرد.

شهردار پیشوا با اشاره به این که منابع آب در آینده نه چندان دور یک شاخص مهم و تعیین کننده در معادلات جهانی و منطقه‌ای خواهد بود، از شهروندان خواست با صرفه جویی در مصرف آب و پرهیز از اسراف، از مشکلات احتمالی ناشی از مصرف نامتناسب در آینده جلوگیری کنند.

