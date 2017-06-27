«بمب» به هفته پایانی فیلمبرداری رسید/ داستانی درباره موشک باران

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین فیلم سینمایی معادی نیمه اردیبهشت ماه در شرق تهران کلید خورد که این روزها گروه با نزدیک شدن به پایان کار مشغول فیلمبرداری سکانس های موشک باران هستند تا پرونده فیلمبرداری را ببندند و مراحل فنی پس از تولید را پیش ببرند.

بهرام دهقانی، تدوینگر این فیلم هم به طور هم زمان مشغول تدوین فیلم است. معادی قصد دارد تازه ترین ساخته خود را برای جشنواره فیلم فجر امسال آماده کند.

داستان این فیلم با حال و هوای موشک باران تهران در سال ١٣٦٦ روایت می شود و فیلمنامه آن هم چون اثر قبلی این کارگردان توسط خود معادی نوشته شده است.

فیلمنامه فیلم سینمایی بمب جایزه بهترین فیلمنامه را از جشنواره سه سال پیش آسیاپاسفیک دریافت کرده است.

معادی در این فیلم علاوه بر کارگردانی، به عنوان بازیگر این فیلم هم جلوی دوربین محمود کلاری که مدیریت فیلمبرداری این فیلم را برعهده داشته، رفته است.

در این فیلم، پیمان معادی، لیلا حاتمی، حبیب رضایی، سیامک انصاری، سیامک صفری، بهادر مالکی پور، رامین پورایمان، معصومه قاسمی پور، صبا گرگین پور و شهروز آقایی پور ایفای نقش کردند.

ارشیا عبداللهی، نیوشا جهانی و باران معادی هم به عنوان بازیگران کودک این فیلم سینمایی هستند.