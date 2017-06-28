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۷ تیر ۱۳۹۶، ۹:۳۲

گزارش کذایی آمریکا درباره قاچاق انسان منتشر شد

گزارش کذایی آمریکا درباره قاچاق انسان منتشر شد

وزارت خارجه آمریکا گزارش خود در مورد قاچاق انسان را منتشر کرده و همانند سایر گزارش های این وزارتخانه کشورهایی که با سیاست ها و اقدامات کاخ سفید مخالف هستند در صدر متهمان قرار گرفته اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این گزارش که رسانه هایی همچون سی ان ان آن را منتشر کرده اند روسیه، چین، سوریه، کره شمالی و ایران در شمار کشورهایی قرار گرفته اند که اقدامات آنها در برخورد با پدیده قاچاق انسان رضایت بخش نیست.

به نوشته سی ان ان، چین در شمار بدترین کشورهای جهان در مورد قاچاق انسان قرار دارد.

گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا درباره قاچاق انسان می‌گوید ایران «تلاش محسوسی» برای رفع معضل قاچاق انسان انجام نداده با این حال گام‌هایی چون ایجاد مراکزی برای کمک به قربانیان برداشته است.

در بخشی دیگر از این گزارش از ایران خواسته شده که به قوانین بین‌المللی احترام بگذارد و تلاش‌های بیشتری برای کشف شبکه‌های قاچاق انسانانجام دهد .

گزارش وزارت خارجه آمریکا می گوید سودان و کره شمالی نیز در راس بدترین کشورهایی قرار دارند که قاچاق انسان در آن‌ها صورت می‌گیرد. در همین رابطه «رکس تیلرسون» وزیر خارجه آمریکا گفته است در سراسر جهان حدود ۲۰ میلیون نفر، قربانی قاچاق انسان هستند.

کد مطلب 4015860
عبدالحمید بیاتی

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