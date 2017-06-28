دلایل لغو دیدار افتتاحیه لیگ فوتسال/یک تیم درخواست غیرقانونی داشت

کاظم سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره لغو دیدار افتتاحیه لیگ برتر فوتسال بین آذرخش بندرعباس و فرش آرای مشهد گفت: مسئولان تیم آذرخش بی نظم، بی قانون و خودخواه هستند. مشکل از جایی شروع شد که مسئولان آذرخش اعلام کردند اسامی بازیکنان خود را در سامانه ثبت نام نکرده اند و مدارکشان ناقص بوده است. آنها حتی مبلغ ورودی به لیگ را پرداخت نکردند.

وی افزود: مسئولان این تیم دو روز پیش با من تماس گرفتند و اعلام کردند، مدارک ۱۲ بازیکن خود را به صورت دستی به ما می دهند. ما هم بنا را بر همکاری گذاشتیم و از آنها خواستیم به تهران بیایند و مدارکشان را بدهند، اما مدرک چهار بازیکن آذرخش ناقص بود. سه بازیکن آنها تسویه حساب نداشتند و یکنفر هم که از تاجیکستان آمده بود ITC نداشت.

دبیر کمیته فوتسال خاطرنشان کرد: مسئولان آذرخش حتی در جلسه هماهنگی پیش از بازی هم شرکت کردند ولی به یکباره گفتند اگر کارت چهار بازیکن ما را صادر نکنید در مسابقه شرکت نمی کنیم. ما هم اعلام کردیم چنین چیزی امکان ندارد چون این زیر پا گذاشتن قانون است. مسئولان تیم آذرخش حتی به ما گفتند که اجازه بازی به دو بازیکن فرش آرا را ندهیم تا در مسابقه شرکت کنند، در حالی که بازیکنان فرش آرا مشکلی نداشتند.

سلیمانی تصریح کرد: قانون برای ما در اولویت قرار دارد. ما حتی می توانستیم اجازه ندهیم فرش آرا به خاطر تخلف در نحوه ثبت نام بازیکن هایش وارد مسابقات شود، چرا که طبق دستورالعمل تیم ها اگر تا ۳۱ خرداد مدارک خود را تحویل نمی دادند، نباید در لیگ شرکت می کردند. ما با علی کفاشیان بنا را بر همکاری با باشگاه ها گذاشتیم ولی این مشکلات پیش آمده است.

وی خاطرنشان کرد: مسئولان تیم آذرخش پرحرفی می کنند و یاوه می گویند. خیلی از تیم ها نمی دانند علی کفاشیان چقدر در این مدت به آنها لطف کرده است.

دبیر کمیته فوتسال درباره وضعیت انتقال امتیاز تیم دبیری تبریز به پارسیان قدس و لغو مسابقه امروز این تیم هم تاکید کرد: ما هم به صورت شفاهی در جریان گرفته ایم که امتیاز دبیری به پارسیان قدس منتقل شده است ولی هیچ مدارکی برای ما نیامده است. به همین خاطر بازی پارسیان قدس هم فعلا معوق شده است تا مدارکشان را بدهند.

سلیمانی درباره اینکه این حجم از بی نظمی در آغاز لیگ فوتسال قابل قبول نیست و نقش پر رنگ کمیته فوتسال در این بی نظمی گفت: این بی نظمی برای ما نیست. سامانه جدیدی برای ثبت نام تیم ها راه اندازی شده است و تیم ها هنوز با این سامانه آشنایی کامل ندارند. ان‌شاالله به تدریج این مشکل برطرف می شود.