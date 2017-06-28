ظرفیت احداث نیروگاههای مختلف در قزوین بررسی شد

محسن اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری جلسه کارگروه امور زیربنایی به ریاست معاون عمرانی استاندار و دبیری مدیرکل راه و شهرسازی گفت: با توجه به حجم بالای متقاضیان و میزان مجوزهای صادره که به بهره برداری نرسیده اند و برای آزاد سازی ظرفیت اشغال شده توسط واحدهای مختلف، بررسی وضعیت تولید پراکنده برق و انرژیهای نو در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: در همین راستا مقرر شده توسط ستاد مرکز خدمات سرمایه گذاری استان برای کلیه پروژه های تولید پراکنده برق CHP، نیروگاههای خورشیدی و بادی که بر اساس مفاد قرارداد و موافقت نامه های آنها، مدت زمان آنها به اتمام رسیده است، اخطار کتبی به منظور آزاد سازی آنها داده شده و جمع بندی موضوع به کارگروه ارائه شود.

مدیر شهرسازی و معماری راه و شهرسازی استان با اشاره به اینکه باید از همه ظرفیت ها جهت تقویت اقتصاد درونی و همچنین ایجاد اشتغال در کشور استفاده شود اضافه کرد: با توجه به وجود طرح های بالادستی و همچنین ظرفیتهای متفاوت موجود در استان باید بسترهای بهره برداری از آنها فراهم شود.

اسماعیلی ضمن ارائه گزارشی که شامل بخش های مجوزهای صادره و وضعیت متقاضیان CHP بود گفت: با توجه به درخواست متقاضیان ظرفیت قابل احداث در نیروگاههای مختلف بررسی خواهد شد.

به گفته وی واحدهایی که فعال و در حال بهره برداری، آماده بهره برداری، در مرحله نصب تجهیزات در مرحله استعلام و تغییر کاربری و در مرحله اولیه اخذ مجوز توسط مرکز خدمات سرمایه گذاری هستند به منظور ساماندهی مجوزات صادره به جلسه کارگروه ارائه شده و مورد بررسی قرار می گیرند.

اسماعیلی در پایان خاطر نشان کرد: تصمیم گیری در این مورد با توجه به سیاست ها و چشم اندازهای طرح های فرادست و همچنین سیاست های ملی، با ملاحظات همه ی جوانب در جلسات کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی و با رعایت فرآیند تصمیم گیری و سیاست گذاری و با توجه به تأثیرگذاری آنها بر حیطه سرزمین و تغییر در نحوه کاربرد زمین انجام می گیرد.