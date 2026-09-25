حسنی: فرهنگ ایثار و مقاومت باید به نسل جدید منتقل شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی حسنی، امام جمعه موقت شهرستان ورامین، بر ضرورت انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت دفاع مقدس به نسل جدید و نقش مدارس در تربیت دانش‌آموزان تأکید کرد.

حجت‌الاسلام مهدی حسنی با اشاره به فرارسیدن هفته دفاع مقدس اظهار کرد: این ایام فرصتی برای بازخوانی رشادت‌ها و فداکاری‌های رزمندگان و شهدای دوران دفاع مقدس است.

وی افزود: زنده نگه داشتن یاد شهدا و توجه به سیره و آرمان‌های آنان از موضوعات مهم فرهنگی و تربیتی است و باید این فرهنگ به نسل نوجوان و جوان منتقل شود.

امام جمعه موقت ورامین با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید گفت: مدرسه یکی از مهم‌ترین محیط‌های تربیتی جامعه است و باید در کنار آموزش، به تربیت اخلاقی، فرهنگی و اجتماعی دانش‌آموزان نیز توجه شود.

حسنی ادامه داد: معلمان و خانواده‌ها نقش مهمی در تربیت نسل آینده دارند و باید با همکاری یکدیگر زمینه رشد علمی، اخلاقی و اجتماعی دانش‌آموزان را فراهم کنند.

وی با گرامیداشت یاد شهدای دانش‌آموز بیان کرد: دانش‌آموزان شهید بخشی از تاریخ کشور هستند و معرفی زندگی، آرمان‌ها و فداکاری‌های آنان می‌تواند در تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری و هویت ملی و دینی نسل جدید مؤثر باشد.

امام جمعه موقت ورامین تأکید کرد: مدارس باید در کنار برنامه‌های آموزشی، برای زنده نگه داشتن یاد و نام شهدا و انتقال مفاهیم ایثار و فداکاری به دانش‌آموزان برنامه‌ریزی کنند.

حسنی با اشاره به هشت سال دفاع مقدس افزود: دفاع مقدس بخشی مهم از تاریخ معاصر کشور است و تجربه‌های این دوران باید به نسل‌های جدید منتقل شود تا آنان با فداکاری‌های رزمندگان و شهدا آشنا شوند.

وی همچنین با اشاره به شرایط سیاسی و نظامی منطقه، بر ضرورت هوشیاری و آگاهی جامعه نسبت به تحولات پیرامونی تأکید کرد و گفت: نسل جوان باید با شناخت صحیح مسائل منطقه، نسبت به شرایط جامعه و تحولات پیرامونی آگاهی داشته باشد.

امام جمعه موقت ورامین در پایان بر حفظ انسجام و وحدت جامعه، توجه به نسل جوان و استفاده از ظرفیت مدارس و مراکز فرهنگی برای تربیت نسلی آگاه و مسئولیت‌پذیر تأکید کرد.