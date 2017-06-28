به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از جهاد کشاورزی استان سمنان، رحمت‌الله کاشی در کمیته اقتصاد مقاومتی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان از اعطای هشت مجوز تأسیس صادر شده در حوزه جهاد کشاورزی استان سمنان در خردادماه امسال با اعتبار ۱۸ میلیارد و ۲۱۰میلیون تومان خبر داد و بیان کرد: چهار مورد از این طرح ها مربوط به حوزه زراعی، سه مورد مربوط به حوزه باغی و یک واحد دیگر نیز در حوزه دام و طیور بوده است.

وی با بیان اینکه برای این هشت واحد در مجموع ۱۸۲ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری ثابت و در گردش انجام‌ شده است عنوان کرد: از این مبلغ ۱۸۲ میلیارد و ۲۹۷ میلیون ریال آن مربوط به سرمایه‌گذاری ثابت و ۸۱ میلیارد و ۷۰۳ میلیون ریال آن نیز مربوط به سرمایه در گردش این واحدهای تولیدی پس از بهره‌برداری کامل است.

مدیر صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با اشاره به آمار تفکیکی سرمایه‌گذاری ثابت این واحدهای تولیدی در حوزه جهاد کشاورزی بیان کرد: از مجموع ۱۸۲۲۹۷ میلیون ریال سرمایه‌گذاری ثابت که با بهره‌برداری از این واحدها در استان سمنان صورت می‌گیرد، ۹۵ میلیون ریال آن در بخش دام و طیور، ۷۵ میلیارد و ۶۴۶ میلیون ریال آن در حوزه زراعی و ۱۱ میلیارد و ۶۵۱ میلیون ریال آن نیز در بخش باغی است.

کاشی بیان کرد: از مجموع ۸۱ میلیارد و ۷۰۳ میلیون ریال سرمایه در گردش این هشت واحد تولیدی در صورت بهره‌برداری کامل از آن نیز ۴۰ میلیارد و ۷۹۷ میلیون ریال آن در حوزه زراعی بوده و ۳۲ میلیارد و ۷۱۲ میلیون ریال و هشت میلیارد و ۱۹۴ میلیون ریال آن نیز به ترتیب در حوزه‌های دام و طیور و نیز باغی خواهد بود.

وی با اشاره به ظرفیت تولید این واحدهای کشاورزی و دامی در استان سمنان خاطرنشان کرد: در صورت بهره‌برداری کامل از این واحدها، سالانه ۴۰ هزار و ۴۸۶ تن به ظرفیت فرآوری انواع محصولات کشاورزی و دامی در استان سمنان افزوده خواهد شد.