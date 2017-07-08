هنوز سرمایه ساخت پروژه سینمایی سهراب سپهری تامین نشده است

جلال فاطمی کارگردان و بازیگر سینما در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در حال تلاش برای ساخت پروژه ای با موضوع سهراب سپهری است، گفت: در حال حاضر در فصل رکود تولید در سینمای ایران هستیم، البته یک پروژه سینمایی با موضوع سهراب سپهری در دست دارم که هنوز به نتیجه قطعی برای آن نرسیده ام.

وی ادامه داد: در این پروژه سینمایی در صورت قطعی شدن به عنوان کارگردان و بازیگر حضور خواهم داشت اما این را باید بگویم که دغدغه من سینمای کودک و نوجوان است و امیدوارم به دوران طلایی سینمای کودک و نوجوان بازگردیم تا بدون دغدغه مشکلات مالی دست به تولید این آثار بزنیم.

این بازیگر جوان تاکید کرد: ما تمام تلاش خود را می کنیم تا پروژه سینمایی سهراب را به سمت تولید پیش ببریم و بودجه لازم برای تهیه آن را فراهم کنیم. این پروژه نیاز به بازسازی فضای آن دوران دارد لذا باید شرایط کار فراهم شود.

فاطمی در پایان گفت: در این پروژه سینمایی قرار است دوره های مختلف زندگی سهراب سپهری از کودکی، نوجوانی، جوانی و دوران طلایی شعر و نقاشی وی به تصویر کشیده شود. برای ساخت این اثر سینمایی باید سرمایه مناسبی فراهم شود تا بتوان آن را بدون کم و کاستی جلوی دوربین ببریم.

پروانه ساخت «پرنده» به کارگردانی جلال فاطمی در سال ۱۳۹۲ صادر شده است. این پروژه قرار است بخشی از زندگی سهراب سپهری شاعر و نقاشی شناخته شده ایران را به تصویر بکشد که البته تا امروز به دلیل نبود سرمایه گذاری مناسب، ساخت آن به تعویق افتاده است.

جلال فاطمی پیش از این به خبرگزاری مهر گفته بود: تحقیقات بسیاری از زوایای مختلف درباره زندگی سهراب سپهری انجام شده و با توجه به اینکه من خواهرزاده سهراب هستم دسترسی بیشتری به خاطرات و یادگارهای این شاعر بزرگ و معاصر کشور داشته ام. همچنین بیش از ۵ سال زمان برای تحقیق نگارش فیلمنامه این فیلم سینمایی صرف و با تمام دوستان و اقوام سهراب مصاحبه کرده ام. در این فیلم سه مقطع از زندگی سهراب را به تصویر خواهیم کشیم.