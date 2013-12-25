جلال فاطمی کارگردان سینما در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب که فیلم سینمایی "پرنده" همچنان در مرحله پیش‌تولید قرار دارد، گفت: با توجه به شرایط موجود تمام زمستان را درگیر پیش‌تولید این فیلم سینمایی خواهیم بود و "پرنده" را بهار سال آینده جلوی دوربین می‌بریم.

وی با اشاره به اینکه تا امروز تعدادی از لوکیشن های مورد نظر و برخی از بازیگران انتخاب شده‌اند، بیان کرد: با توجه به اینکه بخش هایی از داستان این فیلم درباره کودکی سهراب سپهری است و به فراخور آن این بخش ها باید در کاشان فیلمبرداری شود، به دنبال لوکیشن های مورد نظر در این شهرستان هستیم. البته اگر لوکیشن مورد نظر برای فیلم در کاشان را پیدا نکنیم مجبور خواهیم بود تا بخش هایی از تصاویر مربوط به کودکی سهراب را استودیو بگیریم.

وی در پاسخ به این که خانه کودکی سهراب سپهری در کاشان هنوز قابل استفاده است؟ توضیح داد: باغ و خانه‌ای که سهراب کودکی خود را در آن سپری کرد، دیگر وجود ندارد اما ما توانستیم با تایید خواهران سهراب سپهری، خانه دوران نوجوانی اش را پیدا کنیم، اما این خانه نیز فضای چندان مناسبی برای فیلمبرداری ندارد.

خواهرزاده سهراب سپهری ادامه داد: هرچند مادر و خاله ام خانه دوران نوجوانی سهراب را شناسایی کردند، اما این خانه تفکیک و به خانه های مستقلی تبدیل شده است به همین دلیل ساخت دکور این خانه برای ما بسیار راحت تر از بازسازی خانه فعلی برای فیلمبرداری است.

بازیگر فیلم سینمایی "خسته نباشید" در پاسخ به این پرسش که برای نقش سهراب سپهری بازیگری شبیه سهراب انتخاب خواهد کرد یا خیر؟ بیان کرد: هرچند در فرهنگ سینمایی ما وقتی صحبت از ساخت یک فیلم سینمایی به صورت بیوگرافی می شود همه انتظار دارند بازیگری شبیه فرد مورد نظر انتخاب شود، اما این شبیه سازی در سینمای اروپا و آمریکا کاملا رد شده است.

فاطمی در پایان تاکید کرد: من تمام تلاش خود را می کنم تا بازیگری را انتخاب کنم که بتواند از پس نقش سهراب سپهری برآید، به همین دلیل همچنان در حال گرفتن تست از بازیگران مختلف برای نقش سهراب سپهری هستیم.