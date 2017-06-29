۲۶۸ کیلوگرم مواد مخدر در سمنان کشف شد/ چهار نفر دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار روح الامین قاسمی صبح پنج شنبه در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه در تشریح عملیات کشف ۲۶۸کیلو مواد مخدر، ابراز داشت: طبق گزارش های واصله مبنی بر حمل مواد مخدر از نوع تریاک و حشیش توسط دو سوداگر مرگ موضوع در دستور کار ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان سمنان قرار گرفت.

وی با بیان اینکه دو خودرو حامل مواد مخدر قصد انتقال موادمخدر از استان های جنوبی به مقصد تهران را داشتند، افزود : طی تبادل اطلاعات صورت گرفته با پلیس مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان موضوع برای اجرای عملیات و دستگیری قاچاقچیان و کشف مواد مخدر اعلام شد.

فرمانده انتظامی استان سمنان یادآور شد: ماموران اداره عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر استان در محورهای مواصلاتی استان اصفهان موفق به شناسایی و توقیف خودروهای مورد نظر شدند.

قاسمی ادامه داد: در بازرسی از داخل خودرو مقدار ۱۶۸ کیلو ۷۵۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک و ۹۸ کیلو۵۰۰ گرم حشیش کشف و چهار نفر از متهمان که در پوشش خانوادگی اقدام به حمل مواد کرده بود نیز در این رابطه دستگیر شدند.

وی افزود: از مردم تقاضا داریم چنانچه متوجه رفت و آمدهای مشکوک و یا حمل بارهای غیر مجاز شدند بالافاصله مراتب را به نیروی انتظامی اطلاع دهند.