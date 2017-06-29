برخی متخلفان در قم به دنبال برهم زدن امنیت و آرامش جامعه هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار کاظم مجتبایی در دیدار با دادستان قم که به مناسبت هفته قوه قضائیه برگزار شد، با تفکیک مقابله و پیشگیری از جرائم اظهار داشت: اقدامات مقابله‌ای با مجرمان می‌بایست حذف و بسترهای جرم با نگاه پیشگیرانه در اولویت قرار گیرد.

وی ادامه داد: خرسندم در پایان یک ماه روزه داری با همدلی و تعهدی که بین مسئولان انتظامی و قضائی استان وجود دارد، نهایت امنیت و آرامش به بهترین شکل ممکن برای مردم قم رقم خورد.

فرمانده انتظامی استان قم اضافه کرد: از حمایت‌های دادستان قم نسبت به پلیس استان، بویژه رده‌های تخصصی پلیس آگاهی، امنیت عمومی و از همه مهم‌تر فرماندهی انتظامی شهرستان قم، صمیمانه تشکر می‌کنم.

وی بیان داشت: فرصتی برای ما فراهم شد در آغاز هفته قوه قضائیه که یادآور شهادت مظلومانه شهید دکتر بهشتی و ۷۲ تن از یاران ایشان در مرکز حزب جمهوری اسلامی است در جمع مسئولان قضائی استان حضور یابیم.

مجتبایی ابراز داشت: قانون، رهنمای دستگاه‌های انتظامی و قضائی است تا زمانی که ما به قانون تکیه داشته باشیم می‌توانیم با قدرت مأموریت‌های خود را پیش ببریم.

وی دادستان قم را فردی قانون مدار و متعهد دانست که در کنار آن یک نگاه وسیع‌تری نسبت به استانداری برای پلیس و همه مسئولان امنیتی بخصوص مردم عزیز قم یک فرصت است که باید از آن به بهترین شکل ممکن استفاده کرد.

فرمانده انتظامی استان قم گفت: در درون استان قم بعضی از متخلفان و هنجارشکنان به دنبال برهم زدن امنیت و آرامش در سطح جامعه هستند، آنچه که مانع رسیدن این افراد به خواسته‌هایشان شده است، دلسوزی و تعهدی است که مجموعه‌های قضائی، انتظامی و دستگاه‌های امنیتی نسبت به مأموریت‌های خود داشته و نیز پشتکار و تکیه مسئولان بر قانونی است که بر آن اعتقاد داشته و بدون وقفه در حال حرکت است.

مجتبایی در پایان سخنان خود خاطرنشان کرد: پلیس قم در کنار دستگاه قضائی برای ایجاد امنیت فراگیر و پایدار حضور دارد و تلاش بر این است که دستورات مقام قضائی را به بهترین شکل و در سریع‌ترین زمان ممکن اجرا کند تا به نتیجه مطلوب که همان امنیت فراگیر در سطح استان است، نائل شویم.

ایجاد امنیت سهم یک دستگاه نیست

دادستان قم نیز طی سخنانی با گرامیداشت سالروز شهادت شهید دکتر بهشتی در جهت بسط قسط، عدل و داد در جامعه نتیجه این امنیت موجود را مرهون تعامل دستگاه قضائی با پلیس دانست.

مهدی کاهه اظهار داشت: همان طوری که در همایش بسیار ارزنده «سهم من در امنیت» اشاره شد، ایجاد امنیت سهم یک دستگاه نیست و هر کسی به اندازه خود در برقراری امنیت سهیم است.

وی افزود: اعتقاد قلبی من بر این است که ایجاد امنیت، احساس آرامش و آسایشی که در بین مردم است، مرهون تعاملات متولیان نظم و امنیت با دستگاه قضائی و شجاعت و توانمندی پلیس است که بازوی مؤثر دستگاه قضائی است.

دادستان قم بیان داشت: جا دارد از تلاش‌های خالصانه نیروی انتظامی که شبانه روز با این عده و امکانات موجود و با کمبودهایی که دارند و علیرغم افزایش جرائم و تهدیدات، توانسته‌اند علاوه بر برقراری امنیت به نحو احسن، شاخصه‌های امنیت در استان را نیز ارتقاء دهند.

کاهه تأکید کرد: تعاملات، هم افزایی، همدلی و همیاری دستگاه قضائی و پلیس استان مطلوب و جای تشکر و قدردانی دارد و امیدوارم روز به روز حرکت رو به جلو داشته باشیم و آثار آن در جامعه مشهود و قابل احساس باشد.