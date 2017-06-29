هلاکت ۱۲ عنصر تکفیری در موصل/بازداشت ۵۰۰ تروریست در بخش قدیمی شهر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، نبرد شهر موصل وارد مراحل پایانی خود شده و نیروهای عراقی ضربات مهلکی را بر پیکره تکفیریها وارد می آورد.

بر اساس این گزارش، نیروهای پلیس فدرال عراق طی عملیاتی در شهر موصل موفق شدند ۱۲ عنصر تکفیری را به هلاکت برسانند.

«شاکر جودت» فرمانده نیروهای پلیس فدرال عراق اعلام کرده است که تروریست های داعش از لحاظ نظامی به طور کامل ساقط شده اند.

طبق اعلام مقامات عراقی، تروریست های داعش به دلیل متحمل شدن شکست های سنگین، تلاش می کنند تا آوارگان عراقی را هدف قرار دهند.

نیروهای پلیس فدرال عراق موفق شدند ۵۰۰ نفر از اعضای داعش را که قصد داشتند با نفوذ در میان جمعیت آوارگان موصل، از این شهر بگریزند، بازداشت کردند.