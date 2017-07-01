۷۲ اصله چوب قاچاق در رودبار کشف و ضبط شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان ماموران یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری طی عملیات گشت حفاظتی در جاده قدیم رشت به قزوین، حوالی منطقه امامزاده هاشم به یکدستگاه کامیون مشکوک و آن را متوقف کردند.

در بازرسی از این کامیون تعداد ۷۲ اصله چوب چهار تراش شده غیر مجاز توس مأموران یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان رودبار کشف و ضبط شد.

گفتنی است چوب آلات کشف شده از نوع گونه های جنگلی توسکا و راش بوده و حدود سه متر مکعب برآورد شده است.

همچنین مأموران یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری ضمن ضبط چوب های قاچاق و توقیف خودرو با تشکیل پرونده تخلف راننده خاطی را برای سیر مراحل قانونی و پیگیری های لازم به مراجع قضایی معرفی کردند.