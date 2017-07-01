  1. استانها
  2. گیلان
۱۰ تیر ۱۳۹۶، ۱۴:۱۴

توسط مأموران یگان حفاظت منابع طبیعی رودبار؛

۷۲ اصله چوب قاچاق در رودبار کشف و ضبط شد

۷۲ اصله چوب قاچاق در رودبار کشف و ضبط شد

رودبار- ۷۲ اصله چوب تراش خورده قاچاق و بدون مجوز توسط مأموران یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان رودبار در حوالی منطقه امامزاده هاشم کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان ماموران یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری طی عملیات گشت حفاظتی در جاده قدیم رشت به قزوین، حوالی منطقه امامزاده هاشم به یکدستگاه کامیون مشکوک و آن را متوقف کردند.

در بازرسی از این کامیون تعداد ۷۲ اصله چوب چهار تراش شده غیر مجاز توس مأموران یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان رودبار کشف و ضبط شد.

گفتنی است چوب آلات کشف شده از نوع گونه های جنگلی توسکا و راش بوده و حدود سه متر مکعب برآورد شده است.  

همچنین مأموران یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری ضمن ضبط چوب های قاچاق و توقیف خودرو با تشکیل پرونده تخلف راننده خاطی را برای سیر مراحل قانونی و پیگیری های لازم به مراجع قضایی معرفی کردند.

کد مطلب 4016996

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها