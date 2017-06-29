ترافیک نیمه سنگین شمال به جنوب محورهای هراز و فیروزکوه

سرهنگ سیاوش محبی، در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که موج بازگشت از مسافرت های عید سعید فطر آغاز شده است، اظهار داشت: با آغاز این موج و طبق پیش بینی ها، حجم ترافیک در محورهای شمالی افزایش قابل ملاحظه ای پیدا کرده است.

وی ادامه داد: هم اکنون در مسیر شمال به جنوب محور هراز با ترافیک نیمه سنگین مواجه هستیم و خودروها در حال بازگشت به پایتخت هستند.

رییس پلیس راه شرق استان تهران با بیان این که مسیر جنوب به شمال محور هراز از ساعت ۱۹ مسدود می شود و حرکت خودروها در مسیر شمال به جنوب ادامه خواهد یافت، گفت: به همین دلیل هم اکنون خودروهایی که قصد رفتن به شمال کشور را دارند نیز از آخرین ساعات استفاده کرده و ترافیک پر حجم و روان در مسیر جنوب به شمال محور هراز را نیز شاهد هستیم.

وی به محور فیروزکوه نیز اشاره کرد و گفت: مسیر شمال به جنوب محورفیروزکوه نیز ترافیک نیمه سنگین را تجربه می کند.

محبی حرکت خودروها در محور امام رضا(ع) را عادی و روان دانست و افزود: مسافران می توانند با حرکت با سرعت مطمئنه، پرهیز از سبقت غیر مجاز و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی سفر خوشی را داشته باشند.