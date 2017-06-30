آیفون ۱۰ ساله شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه گاردین در گزارشی نوشت: ۱۰ سال پیش بود که نخستین آیفون در آمریکا به فروش رسید. بر روی کاغذ این وسیله چیزی فراتر از یک دستگاه معمولی نبود: نخستین آیفون فاقد فناوری ۳G بود حال آنکه این سطح از ارتباطات در حال تبدیل شدن به یک استاندارد در سراسر جهان بود. باتری نسل اول آیفون چندان تعریفی نداشت و دوربین آن هم از نوع دو مگاپیکسلی بود. اما ۴۹۹ دلار قیمت گزافی بود. نخستین آیفون که کوچکترین آیفون هم محسوب می شود ۴ گیگابایت قابلیت ذخیره سازی داشت.

گاردین در ادامه نوشت: اما حالا که ۱۰ سال گذشته، آیفونها کاربردهای زیادی پیدا کرده اند. حالا دیگر در جیب بسیاری از مردم در گوشه و کنار دنیا یک آیفون وجود دارد. اما این فناوری راه طولانی را پیموده است. از همان ابتدا، قیمت فاکتور آزاردهنده ای محسوب می شد تا جایی که اپل کمتر از سه ماه پس از آغاز فروش این محصول، تا ۲۰۰ دلار از قیمت نسخه ۸ گیگابابتی آن کاست. حتی استیو جابز، مدیرعامل وقت اپل هم شخصا از خریداران عذرخواهی کرد.

در ادامه این گزارش آمده است: آیفونهای سری نخست با محدودیتهای زیادی همراه بودند. اپلیکیشنها بی معنی بودند. از آن گذشته امکان کپی و پیست متنون وجود نداشت. اما در آیفون نسل سوم که در سال ۲۰۰۹ ارایه شد دیگر خبری از این محدودیت نبود و اتفاقا همین پیشرفتها به افزایش جهانی فروش آیفونها کمک زیادی کرد.

به نوشته گاردین، آیفونها اما در مقایسه با سایر محصولات مشابه یک ویژگی مهم داشتند. درحالی که سایر تلفنهای همراه دارای صفحه کلید فیزیکی بودند و برای رسیدن به بخشی از منوی تنظیمات، باید چندین کلید چندین بار فشار داده می شد اما در آیفونها به لطف استفاده از فناوری لمسی، کارها بسیار ساده تر انجام می شد. ارایه آیفون ۴ در سال ۲۰۱۰ با نوآوریهای زیادی همراه بود. دوربین تشخیص چهره از جمله به روزرسانی ها در بخش سخت افزار آیفون محسوب می شد.

در بخش پایانی این مطلب آمده است: حالا اپل در مسیری قرار گرفته که هر از گاهی نسل جدیدی از آیفون را ارایه می کند. اکنون کاربران این سؤال را مطرح می کنند که آیفون بعدی چه قابلیتهایی خواهد داشت؟