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۱۰ تیر ۱۳۹۶، ۱۷:۵۵

گزارش مارکا از نقل و انتقالات عجیب کاتالان‌ها؛

روند خرید و فروش غیرمنطقی بازیکن در بارسلونا ادامه دارد

روند خرید و فروش غیرمنطقی بازیکن در بارسلونا ادامه دارد

باشگاه بارسلونا در بازارهای نقل و انتقالاتی اخیر به هیچ وجه عملکردی موفق نداشته و قراردادهایی امضا کرده که شدیدا به ضرر باشگاه تمام شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، در شرایطی که اوضاع مالی در باشگاه فوتبال بارسلونا در حال بدتر شدن است، هواداران این تیم حق دارند که نگران عملکرد تیم مورد علاقه‌شان در بازار نقل و انتقالات باشند. روزنامه اسپانیایی مارکا گزارشی از عملکرد بد کاتالان‌ها در نقل و انتقالات دارد.

در حالی که رئال مادرید ماریانو دیاز، مهاجمی که به ندرت فرصتی برای بازی کردن پیدا کرد را در ازای ۸ میلیون یورو فروخت، بارسلونا کریستین تیو که زمانی حساب ویژه‌ای روی او باز کرده بود را در ازای نصف این رقم فروخت.

در عوض جرارد دلوفو، بازیکنی که محصول آکادمی فوتبال بارسلونا هم بوده، در ازای ۱۲ میلیون یورو به این تیم بازگشت. این در شرایطی است که همین بازیکن ۱۲ ماه پیش در ازای ۶ میلیون یورو فروخته شده بود. بعد از آن هم دنی آلوس و ساندرو رامیرس به صورت رایگان از تیم جدا شدند.

این احساس برای هواداران بارسلونا ناآشنا نیست. به نظر این تیم در مذاکره برای خرید و فروش بازیکن ناتوان است و مدت‌ها هم هست که به این رویه ادامه می‌دهد.

در زیر به برخی از فروش‌های غیرمنطقی اخیر این تیم اشاره می‌کنیم:

کلودیو براوو - ۱۸ میلیون یورو به اضافه ۲ میلیون یورو پاداش

مارک بارترا - ۸ میلیون یورو

ساندرو- ترانسفر رایگان

دنی آلوس- ترانسفر رایگان

مارتین مونتویا/-ترانسفر رایگان

پدرو- ۳۰ میلیون یورو

آفلای- ترانسفر رایگان

ژاوی- ترانسفر رایگان

دنیس سوارس- ترانسفر رایگان

بویان کرکیچ- ۳ میلیون یورو

جاناتان دوس‌سانتوس- ۲ میلیون یورو

فابرگاس- ۳۶ میلیون یورو

الکسیس سانچس- ۴۰ میلیون یورو

تیاگو آلکانتارا- ۲۵ میلیون یورو

داوید ویا- ۵ میلیون یورو

اندریو فونتاس- یک میلیون یورو

اریک آبیدال- ترانسفر رایگان

کد مطلب 4018408

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